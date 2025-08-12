El imponente castillo que defendía a Catalunya de Francia: se puede visitar

Catalunya posee un extenso patrimonio de castillos, murallas y fortalezas que testimonian siglos de historia y batallas. Desde el Pirineo hasta la costa, estas construcciones han sido testigos de conquistas, defensas y disputas territoriales que marcaron el devenir de la región.

Su posición estratégica, entre la Península Ibérica y el resto de Europa, convirtió el territorio en un punto clave para el control político y militar durante la Edad Media y la Edad Moderna.

Y es que, en Catalunya hay alrededor de unos 600 castillos y fortalezas repartidos por toda la comunidad autónoma, puesto que a lo largo de su historia, ha sido ocupada por distintos poblados que han dejado su huella en la historia.

Proteger la frontera

Entre estas fortificaciones destaca el Castillo de Salses -situado al norte de la villa de Salses-, una imponente obra defensiva que, aunque hoy se encuentra en territorio francés en la región de Occitania del Pirineo Oriental, fue una parte esencial de la historia de Catalunya.

La fortaleza se construyó por encargo del rey Fernando II de Aragón (también conocido como Fernando el Católico) en el siglo XV ya que, un año antes, el antiguo castillo y la villa habían sido arrasados y saqueados por tropas francesas. Su misión era proteger la frontera norte del Principado frente a los franceses.

Asediaron el castillo

En 1503, cuando el fuerte aún no estaba terminado, los franceses intentaron tomarlo sin éxito tras varios enfrentamientos contra los catalanes. En 1639, durante la guerra de los Treinta Años, el Ejército francés logró hacerse con el fuerte, pero al año siguiente los catalano-aragoneses lo recuperaron.

Sin embargo, en plena guerra de los Treinta Años y con la Guerra dels Segadors por el medio, los franceses asediaron nuevamente el castillo, tomándolo definitivamente en 1642.

Un gran patio de armas

Su ubicación, en el paso natural entre el mar y las montañas, le otorgaba un papel estratégico para defenderse. Diseñado para resistir el impacto de la artillería de la época, el castillo combina elementos medievales con innovaciones militares del Renacimiento, lo que lo convierte en una pieza única de la arquitectura defensiva europea.

La fortaleza dispone de un gran patio de armas, varias torres, una enfermería, una cárcel y una capilla que a día de hoy se puede visitar como parte del Museo de historia de Salses, situado dentro del fuerte.

Patio de armas del Castillo de Salses. / Flickr

Cómo y cuándo visitarlo

El castillo se puede visitar del 1 de abril al 30 de septiembre de 10.00 a 18.30 horas y del 1 de octubre al 31 de marzo de 10.00 a 12.45 horas y de 14.00 a 17.15 horas.

Las entradas tienen un precio de nueve euros y se pueden adquirir en taquilla o en la web oficial del castillo.

La entrada es gratuita para jóvenes de 18 a 25 años, ciudadanos y/o residentes de la Unión Europea, personas en busca de empleo, estudiantes, personas que reciben prestaciones sociales mínimas y personas con discapacidad.

Asimismo, la fortaleza es gratuita durante las Jornadas Europeas del Patrimonio (el tercer fin de semana de septiembre) y el primer domingo de cada mes (del 1 de enero al 31 de marzo y del 1 de noviembre al 31 de diciembre).