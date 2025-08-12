Vivienda asequible
Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona
El 87% de los jóvenes emancipados en España se ven obligados a compartir piso con otras personas
Estos pueblos de Catalunya se están quedando vacíos: nadie quiere vivir allí
Vivir bien en Santa Coloma: este es el sueldo que necesitas para llegar a fin de mes sin problemas
Patricia López AvilésPatricia López Avilés
Periodista.
Especialista en Barcelona y Catalunya.
Barcelona es la ciudad de Catalunya con los precios de la vivienda más altos. En julio de 2025, el municipio alcanzó los 4.943 euros/m2, el máximo histórico desde que se tienen registros.
Esta situación preocupa enormemente a aquellos que desean independizarse. De hecho, el barómetro municipal de Barcelona de 2025 revela que la vivienda es ahora la principal preocupación de los ciudadanos, superando a la seguridad y el turismo.
Mínimos históricos
Este dato no es para menos, ya que, según información del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España (CJE), los jóvenes de entre 16 y 29 años tienen que destinar más del 80% de su salario anual al alquiler de la vivienda, lo que sin duda dificulta que puedan emanciparse.
En el caso de comprar una casa, la persona joven debe dedicar todo su sueldo de casi cinco años (sin gastar un solo euro) solamente para poder pagar la entrada del piso y, más tarde, dedicar el 85,5% de su sueldo mensual a pagar las cuotas de la hipoteca.
Por estos motivos, el 87% de los jóvenes emancipados en España se ven obligados a compartir vivienda con otras personas. Así, la tasa de emancipación juvenil en España se situaba en el primer semestre de 2024 en el 14,8%, alcanzando un mínimo histórico desde 2006.
Precios más asequibles
Los expertos financieros y el Banco de España recomiendan que el pago de la hipoteca no supere el 30-35% de los ingresos netos mensuales de los titulares. Este porcentaje se considera un límite seguro que permite a los propietarios cubrir sus necesidades básicas y otros gastos sin comprometer su estabilidad económica.
No obstante, existen localidades menos conocidas en la provincia de Barcelona donde los precios de los inmuebles son mucho más asequibles que en las grandes ciudades. Uno de estos municipios es Calaf, en la comarca de Anoia. Mientras que en Barcelona el precio de un piso de 80m/2 ronda los 395.440 euros, en Calaf el metro cuadrado rondaba los 793 euros de media en mayo, según el portal Idealista; es decir, una casa de 80 metros se podría comprar por 63.440 euros.
Estilo de vida tranquilo
Este no es el único municipio barcelonés con un precio que no alcanza los 100.000 euros. En Manlleu (Osona), el precio del metro cuadrado se sitúa en 953 euros, por lo que un piso de 80m/2 valdría 76.240 euros.
En Berga, el precio de la vivienda ha bajado un 6,8% respecto a junio de este año. Actualmente, el metro cuadrado ronda los 977 euros, y un piso de 80m/2 tendría un precio de 78.160 euros.
Los tres pueblos, ubicados en el interior de Barcelona y a menos de una hora de distancia entre ellos, destacan por ofrecer un estilo de vida tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad. Cada uno con sus particularidades mantiene viva las tradiciones, el comercio de proximidad y un estrecho vínculo con el entorno rural que los rodea.
- Déjense de excusas y devuelvan de una vez el IRPF a los mutualistas jubilados
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Sonia Bermúdez, el relevo en el banquillo de la selección española de fútbol que no convence
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Las trabajadoras que recibirán 3 años extra de cotización: debes cumplir este requisito