Incidencia ferroviaria
Desalojado un tren en Mora la Nova por problemas técnicos
La Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha puesto en prealerta el plan de emergencias Ferrocat
Efe
Barcelona
Los 130 pasajeros de un tren han tenido que ser desalojados este domingo en Mora la Nova (Tarragona) debido a problemas técnicos y se hallan en la estación de esa localidad a la espera de un nuevo tren.
La Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha puesto en prealerta el plan Ferrocat (plan de emergencias en transporte de viajeros para ferrocarril).
"Ponemos en prealerta el plan Ferrocat porque se ha tenido que desalojar a los viajeros de un tren parado por problemas técnicos en Móra la Nova. Los 130 pasajeros se encuentran en la estación esperando un nuevo tren", ha informado Protección Civil desde X.
