AP-7 en Catalunya hoy: consulta el tráfico de la autopista en tiempo real

Con la llegada de agosto, son muchos los catalanes que comienzan sus ansiadas vacaciones de verano. Estas fechas son las más esperadas para realizar un viaje o alguna escapada a zonas costeras, por lo que las carreteras se llenan de vehículos.

Por este motivo, el pasado 1 de agosto el Servei Català de Trànsit (SCT) activó la operación salida para el primer fin de semana, durante el cual se preveía que más de 400.000 vehículos saldrían del área metropolitana.

Ahora, el organismo de gestión del tráfico también prevé que este fin de semana del 8 al 10 de agosto saldrán de la misma área 380.000 automóviles y volverán 210.000, mientras que el fin de semana del 14 al 17 saldrán 340.000 y volverán 190.000.

En tiempo real

Por este motivo, el SCT pone en marcha medidas especiales para evitar colapsos y accidentes en las carreteras. Entre ellas se encuentran limitaciones de velocidad, carriles especiales o restricciones a vehículos pesados.

Además, instan a comprobar el estado del tráfico antes de iniciar un viaje, ya que podría haber retenciones en las vías. Para ello, la Generalitat de Catalunya dispone de un servicio web que permite comprobar el estado de las carreteras en tiempo real.

Además, en la plataforma del servicio autonómico también se encuentra habilitado un Mapa Continuo de Trànsit (MCT).

Comunica la costa mediterránea

Por el momento, el tráfico de la AP-7 se mantiene fluido y sin retenciones ni incidencias activas.

No obstante, según informa Trànsit en su cuenta de X, a raíz del incendio forestal en Occitania (Francia), la autopista A9 -que enlaza con la AP-7 desde Perpiñán- está cerrada al tráfico. La información se puede leer en los paneles de mensajería de la AP-7 y las autoridades francesas recomiendan evitar desplazamientos hacia esa zona.

La autopista del Mediterráneo o AP-7 es un eje que comunica toda la costa que baña el mar Mediterráneo, desde la frontera con Francia hasta Murcia y de Málaga hasta Algeciras.

En Catalunya circulan una media de entre 20.000 y 30.000 vehículos al día, dependiendo del tramo, por lo que es una de las autopistas más concurridas de España.

Otras incidencias

Sin embargo, el Servei Català de Trànsit registra incidencias en otras carreteras que circulan por Catalunya: