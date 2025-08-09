Dos ciudades que te harán viajar siglos atrás sin salir de Catalunya

Catalunya esconde siglos de historia que nutren la riqueza cultural de la comunidad autónoma. De hecho, numerosos poblados han pasado por gran parte del territorio: los griegos, los romanos, los fenicios o los árabes han dejado una huella imborrable en la historia.

Y es que cada una de estas civilizaciones ha transmitido parte de su identidad a Catalunya, desde las ciudades romanas encontradas bajo tierra, hasta nuestro idioma o la forma en la que entendemos el mundo que nos rodea.

Muchos de estos pueblos llegaron a la Península Ibérica por la costa mediterránea atraídos por el comercio y la agricultura, y establecieron colonias en la actual Catalunya.

Una de las ciudades más longevas

Algunas ciudades se remontan a siglos antes de Cristo y se consolidan como algunas de las más antiguas de la comunidad autónoma, aunque en algunos casos no se conoce el año exacto a ciencia cierta.

Una de las primeras civilizaciones en la Península Ibérica se asentó en Rosas. Situada en el Alt Empordà, en la provincia de Girona, se considera como una de las ciudades más longevas de Catalunya.

El origen se remonta a la época de los griegos: durante el siglo IV a.C los colonos, que procedían de la isla griega de Rodes fundaron Rhode -la actual Roses-, y la convirtieron en un importante puerto comercial del Mediterráneo.

Con el paso de los años y gracias a la mezcla de influencias griegas, romanas y medievales, el municipio se ha consolidado como una de las ciudades más importantes de la Costa Brava.

Para todo tipo de turistas

Conocida por sus impresionantes playas y paisajes naturales, su oferta turística y su gastronomía, se convierte en un destino ideal para todo tipo de visitantes.

Entre los imprescindibles de la ciudad destaca la Ciutadella, un complejo arqueológico que reúne gran parte de la historia de la ciudad.

Ciutadella de Roses. / Wikipedia

Dentro de esta fortaleza amurallada del siglo XVI, construida para proteger la ciudad de los ataques de piratas y franceses, se encuentran vestigios de la antigua ciudad griega de Rhode, restos de una villa romana y un monasterio románico del siglo XI.

Dentro de l’Alt Empordà se ubica otra de las ciudades más antiguas de Catalunya: Empúries, la actual Sant Martí d'Empúries.

Motor económico de la ciudad

Entre las diversas ciudades de la antigua Grecia que protagonizaron el gran movimiento de colonización del Mediterráneo, una de las más activas fue Focea, en Asia Menor (la actual Turquía), los colonos llegaron a Empúries durante el siglo VI a.C con el objetivo de crear un enclave comercial en el Mediterráneo.

Sin embargo, las excavaciones arqueológicas han puesto de manifiesto que, antes de la llegada de los griegos, hubo allí un poblado indígena que se remontaba hasta la última etapa de la Edad del Bronce (siglo IX a.C.).

Las actividades comerciales de Emporion constituyeron el motor económico de la ciudad, lo que propició su crecimiento urbano. De hecho, la creciente prosperidad de Emporion se manifiesta en el auge urbanístico que experimentó la ciudad hasta la llegada de los romanos.

Un viaje al pasado

Cuando se desarrolló la ciudad romana de Emporiae, alcanzaron su período de máximo esplendor hasta el último cuarto del siglo I d.C.

En la actualidad se conserva el foro, las termas públicas, dos grandes casas romanas, el anfiteatro, la palestra y parte del recinto defensivo. Además, se pueden leer inscripciones en griego en las casas de los antiguos emporitanos y en pequeñas tiendas o mercados.

Ruines de Empúries. / Wikipedia

Visitar ambas ciudades se siente como un viaje al pasado en el que se descubren miles de rincones escondidos.

Asimismo, pasear por donde hace siglos lo hicieron las antiguas civilizaciones, constituye un privilegio que nos permite conocer cómo era la vida cotidiana de una época tan lejana, pero cuyas costumbres y manera de organizar las ciudades ha llegado hasta nuestros días.