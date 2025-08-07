Transportes y movilidad
AP-7 en Catalunya: ¿cuáles son las salidas de la autopista y dónde están los peajes de pago?
La vía atraviesa la comunidad autónoma de norte a sur y conecta la frontera con Francia hasta el límite con la provincia de Castellón
Patricia López AvilésPatricia López Avilés
Periodista.
Especialista en Barcelona y Catalunya.
La AP-7, también conocida como la Autopista del Mediterráneo, es una carretera que recorre la costa mediterránea española, desde la frontera con Francia hasta Algeciras, en Cádiz. Es parte de la Red de carreteras europeas y es un importante eje de comunicación para la costa española.
Su función principal es conectar las diversas ciudades y zonas turísticas de la costa mediterránea española, como Barcelona, Girona, Tarragona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Málaga.
Las secciones
La vía está unida por cuatro secciones diferenciadas:
- AP-7 La Jonquera - Vila-seca: Este tramo de la AP-7 abarca el litoral catalán y atraviesa las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona.
- AP-7 Alicante - Cartagena: La vía discurre por la Región de Murcia y conecta el sur de la provincia de Alicante con Cartagena.
- Circunvalación de Alicante AP-7: Autopista de 33,2 km de largo que bordea completamente la provincia de Alicante.
- Autopista AP-7 de Málaga al Guadiaro: La AP-7 de 105 kilómetros de longitud también conocida como la carretera del sol discurre por la provincia de Málaga y Guadiaro (Cádiz).
Sin coste para el usuario
Cabe destacar que, desde septiembre de 2021, la autopista AP‑7 carece de barreras de peaje en Catalunya y se liberaron los tramos que conectan La Jonquera con Tarragona y el tramo Montmeló - El Papiol en el Vallès, sumando un total de más de 160 km sin coste para el usuario.
La vía cuenta con numerosas salidas clave en la comunidad autónoma: Figueres, L’Escala, Girona norte y sut, Hostalric, Sant Celoni, La Roca del Vallès, Granollers, Mollet del Vallès, Caldes de Montbui, entre otras, que ofrecen acceso directo a núcleos urbanos, industriales y turísticos de Catalunya.
Desde la eliminación de los peajes, la autopista AP-7 se ha convertido en una de las carreteras más concurridas y estratégicas del territorio.
Acceso a zonas industriales
El fin del cobro por el uso de la autopista ha transformado radicalmente los hábitos de movilidad, disparando el número de vehículos diarios y generando tanto ventajas como desafíos en lo que a gestión del tráfico se refiere.
La AP-7 atraviesa Catalunya de norte a sur, conectando la frontera con Francia con el límite con la provincia de Castellón.
A lo largo de su recorrido, ofrece más de 30 salidas que permiten acceder a algunas de las zonas más pobladas e industriales del territorio, como Girona, Granollers, el Vallès Oriental y Occidental, así como al área metropolitana de Barcelona y el Camp de Tarragona.
Aumenta el tráfico
Estas conexiones han convertido a la AP-7 en una arteria clave para el transporte de mercancías y la movilidad turística, especialmente durante los fines de semana, puentes y campañas estacionales como la operación salida de verano.
Desde su liberalización, el tráfico en la AP-7 ha crecido de forma notable: en algunos tramos, se ha registrado una intensidad media diaria de entre 25.000 y 40.000 vehículos, incluyendo más de 10.000 camiones diarios, según datos del Servei Català de Trànsit.
Este incremento ha generado beneficios en términos de accesibilidad y ahorro económico para los conductores, pero también ha derivado en mayor congestión, especialmente los fines de semana y en puntos próximos a áreas metropolitanas.
El Govern ha puesto en marcha medidas como carriles adicionales, limitaciones de velocidad para camiones, controles reforzados de los Mossos d’Esquadra y nuevos sistemas de gestión inteligente del tráfico para mitigar los efectos de la saturación.
¿Dónde hay peajes aún en Catalunya?
Aunque la AP-7 ya no tiene peajes, Catalunya no está libre del todo de autopistas de pago, ya que siguen vigentes en otras infraestructuras como:
- Los Túnels de Vallvidrera (C-16, entre Barcelona y Sant Cugat)
- El Túnel del Cadí (C-16, acceso al Pirineu)
- La C-32 sur (túneles del Garraf, entre Castelldefels y Sitges)
- C-32 (la autopista Pau Casals), de Castelldefels a El Vendrell
