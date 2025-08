La piscina natural cerca de Lleida que triunfa entre las familias con niños

El verano es la época perfecta para hacer escapadas, sobre todo en familia, y las piscinas naturales se han convertido en un emplazamiento perfecto para disfrutar de un ecosistema que, si cuidamos entre todos, siempre quedarán las aguas cristalinas y sin una exagerada huella ecológica. En Lleida existen múltiples parajes naturales, pero hoy destacamos uno ideal para acudir con cualquier miembro de la familia.

"Un sitio maravilloso". De este modo valoran algunos usuarios en las reseñas de Google las piscinas naturales del Barranc de Merea, una excursión adecuada para hacer con niños que no nos llevará más de un kilómetro desde el sitio de aparcamiento, que no es lejano al comienzo del camino.

Caminos con agua

La ruta tiene lugar a través de caminos con agua, por lo que es recomendable llevar calzado adecuado. Al ser un trayecto corto, podemos entretenernos observando el bonito paisaje. Finalmente, después de pasar por varias pozas donde el baño se hace muy apetecible, llegaremos a la piscina natural que presenta una cascada, donde el agua fresca y cristalina de color azul o verdoso nos podrá apaciguar el calor veraniego.

Dónde se ubica

Desde Barcelona, esta piscina natural está a unos 150 kilómetros y dos horas por la A-2, por lo que sería recomendable salir temprano para no encontrarnos con más excursionistas, ya que aunque el lugar no se suele masificar, no es muy grande y rápidamente da la sensación de haber mucha gente. Desde Lleida, serían unos 80 kilómetros por la C-12 y la C-26, con un viaje aproximado de poco más de una hora.