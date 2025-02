Ni Barcelona ni Tossa: este es el pueblo que sedujo a las estrellas de Hollywood y encendió las alarmas del régimen de Franco

'Pandora y el holandés errante' es la película que trajo a Hollywood a la Costa Brava, más concretamente a Tossa de Mar (Selva, Girona). Fue protagonizada por Ava Gardner y Frank Sinatra, que se desplazaron al pueblo del litoral de Girona para el rodaje.

Después de casi 75 años, aún se puede notar la presencia de la actriz. Una estatua de bronce con su figura observa el municipio catalán desde la colina que lleva a la muralla. Sin embargo, Tossa no es el único municipio de la Costa Brava catalana que atrajo a Hollywood.

Tossa de Mar no es el único

Begur (Baxi Empordà, Girona) es otro de los pueblos costeros catalanes que, ocho años más tarde, protagonizaría las escenas del cine de Hollywood. En este caso fueron Elizabeth Taylor, Montgomery Clift y Joseph Mankiewicz quienes se desplazaron a Begur para rodar la parte final de 'De repente, el último verano', película nominada a dos Oscar y premiada con un Globo de Oro a la mejor actriz.

El filme convirtió las playas bagurenses en un paraíso, donde los protagonistas Sebastian y Catherine (Clift y Taylor) viven una experiencia que les cambiará la vida.

Lo que vio Hollywood

Sería extraño que después de recorrer los encantos de Begur y conocer la historia, los directores de Hollywood no vieran en este un escenario ideal para rodar escenas que simulaban estar en el Caribe. Ya no solo por sus playas de agua cristalina, sino por las características de su arquitectura. La película se grabó y estrenó en el 1959. Pero no en España, ya que fue prohibida por el régimen franquista con acusaciones de canibalismo.

¿Por qué la exhibición de la cinta no pudo ser posible en España? La censura del dictador tachó el filme 'De repente, el último verano' de "irrepresentable para representaciones comerciales, sin posibilidad de arreglo", según datos aportados por Alberto Gil en su blog 'Cine y censura'.

Era una película inquietante y de ambiente algo asfixiante sobre la homosexualidad. Franco creía que presentaba a "tipos anormales" y que desarrollaba "un clima morboso", continúa el blog.

Diez años más tarde, un segundo censor franquista afirmó que era "inadmisible e intolerante" que se hubiese grabado en España. No fue hasta 1979 que se estrenó aquí la película. Fue en ese momento en el cual los espectadores españoles valoraron que las acusaciones no eran tan graves y la película, eventualmente, tuvo una buena acogida en España.

¿Qué tiene la localidad?

¿Qué tiene Begur de atractivo? ¿Es tan paradisiaco como lo vio Hollywood? Sin duda sus playas no dejan indiferente a nadie, pero no es solo por su costa por lo que destaca. La localidad gerundense, de unos 4.227 habitantes -según los últimos datos proporcionados por el Idescat, el Institut d'Estadística de Catalunya-, se caracteriza por su empedrado en algunas calles, que le dan al pueblo un aire medieval.

Algunos colonos españoles mandaron construir casas indianas cuando regresaron de las Américas y actualmente pueden encontrarse 15 de estas casas repartidas por el municipio. Begur, junto con Palafrugell y Sant Feliu de Guíxols, son tres municipios indianos que conservan estas reliquias arquitectónicas.

Si tienes la oportunidad de dar un paseo por el pueblo, no puedes dejar de ver Can Sora, una casa construida en el 1870 por una familia rica en La Habana, La Casa Bonaventura Caner Bataller, levantada en 1866 por un bagurense que emigró a Cuba, Can Pi o Mas Carreras, una masía construida en el siglo XIX por un catalán emigrado a Santiago de Cuba.

Más allá de las magníficas mansiones la Casa Térmens, la Casa Pere Roger o la Casa Ramón Silvestre Darder son también claros ejemplos la influencia cubana en la arquitectura.