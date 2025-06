Viñas, gastronomía y golf: 3 buenos destinos para los amantes de los vinos y los 'greens'

Cuando se acerca el momento de planear qué hacer en los días libres, sobre todo si hace buen tiempo, la opción de combinar vinos y viñas, restaurantes y golf es una de las más tentadoras. Una actividad física moderada y absorbente en plena naturaleza para olvidarte un rato del mundo y, antes o después, pasear entre viñas o por una bodega, disfrutar de una buena mesa y de un brindis con tragos deliciosos... ¿Quién puede negarse a un plan así? Aquí seleccionamos tres de los destinos más interesantes de Catalunya para unir copas, platos y palos (de golf, claro).

Camiral Golf & Wellness (Caldes de Malavella)

Uno de los mejores, bonitos y más exigentes recorridos de Europa, que aspira incluso a albergar la Copa Ryder de 2031, es Camiral Golf & Wellness, un resort que pretende alcanzar el nivel de la competición que enfrenta a los mejores jugadores de Europa con los de Estados Unidos. Así que no falta de nada en los dos campos de 18 hoyos, en el hotel ni en su entorno: incluso cuenta con unas viñas ubicadas unos pocos metros más allá de la zona de prácticas con las que elaboran sus propios vinos ecológicos. Si lo pides, te llevan hasta allí para que las puedas visitar.

Se plantaron en 2017 y dos años después, produjeron el primer blanco (xarel·lo y chardonnay), que resulta fresco, con fruta blanca, sutil y untuoso, y el primer rosado (garnacha negra y syrah), que es expresivo y sugerente; desde 2022 hacen un tinto (syrah y garnacha) que destaca por sus notas de frutos rojos, recuerdos balsámicos y especias de su paso por madera. Como no tienen instalaciones para elaborarlos, alcanzaron un acuerdo con Eccocivi, una pequeña bodega situada en Sant Martí Vell (Girona), a pocos kilómetros del resort. La había fundado en 2004 Elsa Peretti, reconocida diseñadora de joyas de Tiffany’s.

Sardinas marinadas con encurtidos y 'tapenade' del restaurante Origin, en el resort Camiral Golf & Wellness. / Ferran Imedio

Los vinos están disponibles en los restaurantes del establecimiento, a los que se puede ir a comer o cenar sin ser huésped. Origin es el más ambicioso gastronómicamente hablando. Propone gastronomía catalana contemporánea con algún que otro toque asiático con el sello de David Vives, que había trabajado como jefe de cocina en El Celler de Can Roca y The Ritz Carlton Hong Kong. “Usamos producto de temporada, buscando cocciones que lo respeten", explica el chef, que mezcla elaboraciones clásicas con otras más atrevidas en un único menú con varias opciones en cada pase, de manera que se puede elegir entre tres o cuatro alternativas de entrantes, primeros, segundos y postres, siempre con aperitivos como bienvenida y 'petit fours' como despedida. Cuesta 79 € (124 con maridaje). Entre los platos a destacar están el rodaballo con cebolla asada, romesco y avellanas; el cordero con guisantes, menta y comino; el solomillo Wellington con patatas 'ratte' y salsa de trufa, y el 'trinxat' de patata y col con bogavante, panceta y salsa especiada.

No es la única manera de llenar el buche en el resort: también están Camiral Bistro, con una propuesta más desenfadada pero con un producto de gran calidad; The Club Café, para comer a cualquier hora tras una jornada en el 'green', y el italiano Bella's.

El 'green' del hoyo 9 de Golf Club Peralada, con las viñas al fondo. / Ferran Imedio

Golf Club Peralada (Peralada)

En el Alt Empordà destaca Golf Club Peralada, que tiene unas cuantas viñas a modo de bienvenida y seña de identidad. Porque este campo con hotel, 'wine spa' y restaurantes forma parte de un complejo empresarial en el que también figura, entre otros negocios, Celler Perelada, bodega ubicada en el otro extremo del pueblo. Así que tras completar un recorrido por el que asoma alguna que otra vid, como sucede junto al 'green' del hoyo 9, puedes ir a comer a L'Olivera, con platos firmados por Paco Pérez (dos estrellas Michelin por Miramar y dos más por Enoteca) en el mismo establecimiento, o ir al cercano Castell Peralada Restaurant, distinguido con una estrella Michelin y con un carro de quesos único en Europa.

Los entrantes del menú degustación de primavera 2025 de Castell Peralada Restaurant. / Laura Galobardes

Y visitar la bodega más ecológica, impresionante y moderna de España. Sus 18.200 metros cuadrados están semienterrados en una explanada a la entrada de esta localidad, bajo un jardín de plantas aromáticas. Una obra impresionante del despacho de arquitectura catalán RCR, ganador del premio Pritzker en 2017, el Nobel de la arquitectura. Una obra catedralicia que costó 40 millones de euros pero con aires faraónicos por la textura de los muros, por la luz que llega de los lucernarios, por las formas geométricas que se dibujan a cada paso.

Una de las salas del Celler Perelada. / Toti Ferrer

Y una obra verde, ecológica: ha sido la primera bodega europea que ha conseguido el Leed Gold, la mayor certificación mundial de edificación sostenible, tras superar los 64 requisitos exigidos. Al poco de abrir ya logró el primer galardón: fue reconocida con el primer premio a la mejor Experiencia Enoturística de España 2022 en la séptima edición de los International Wine Challenge Merchant Awards Spain 2022.

Hay varios tipos de visitas guiadas que se pueden culminar comiendo y bebiendo en Celler 1923. En este 'wine bar' mandan los vinos, que se maridan con platos de Paco Pérez sencillos pero de calidad suprema, algunos inspirados en la gastronomía ampurdanesa de 1923 (año de fundación de la bodega): tablas de quesos y embutidos, latas, platos de chup-chup...

Una de las calles rodeadas de viñas de Golf Lleida & Contry Club. / Ferran Imedio

Golf Lleida & Country Club (Raimat)

Vamos a las 'terres de Ponent'. A Golf Lleida & Country Club, el campo con más viñas alrededor de toda Catalunya. Hay tantas que a veces dudas de si ponerte a vendimiar o a pegarle a la bola. Están ubicadas en un espacio donde se sospecha que hace siglos ya se plantaban vides; a principios del siglo XX, Manuel Raventós Doménech adquirió una finca de 3.000 hectáreas de tierra árida, desértica y salina en la que había un castillo árabe con un escudo de piedra fechado de 1627, con un racimo y una mano. De ahí salen las uvas con las que se hacen los vinos de Raimat.

La bodega está al otro lado de la autovía, y se puede visitar, hacer catas y maridajes, comer platos de temporada y proximidad en su restaurante ubicado en medio de los viñedos (dirigido por Jesús Gimena, de L'Espurna, y siempre con reserva previa) o apuntarse a las actividades de enoturismo Raimat Natura (paseos en bici entre viñas o, si sois más de ocho personas y reserváis con antelación, vuelos en globo).

Un aperitivo en la terraza del restaurante de la bodega Raimat, en medio del viñedo. / El Periódico

Si quieres comer sin salir del campo de golf, allí mismo tienes Country Club Restaurant, que ofrece cocina de mercado tanto en el menú de mediodía laborable de martes a viernes como en la carta, disponible cada día, más elaborada. Allí puedes comer una ensalada, una crema de calabaza, un plato de pasta, unas colas de rape, un guiso de mar y montaña o un entrecot, ¡pero no te olvides de pedir caracoles! No solo se come bien: el espacio ofrece unas vistas impresionantes sobre el campo de golf y más allá.