7 mujeres del mundo del vino que están cambiando el panorama en Catalunya

Tres de cada cinco mujeres que forman parte del sector del vino en diferentes ámbitos considera que existen situaciones de desigualdad diarias. Por su parte, dos de cada cinco señalan que ser mujer ha constituido un freno profesional en un sector tradicionalmente masculino. Estos son solo algunos de los datos que arroja el estudio ‘Mujeres del vino 2024’, una radiografía sobre la representación femenina en el sector elaborado conjuntamente por la D.O. Catalunya, la sumiller y divulgadora Meritxell Falgueras, la escritora y activista Laia Arcones y el Instituto Más Mujeres.

El estudio parte de una muestra de casi 400 mujeres que trabajan en el sector del vino en España. Algunas de las conclusiones que se extraen de él son que el 85% de los hombres considera que ha tenido las mismas oportunidades que las mujeres, frente al 47% de ellas. Además, un 90% de las encuestadas asegura que ha presenciado comentarios ofensivos o comportamientos machistas alguna vez, un 74% afirma que ha asistido a eventos en los que no había ninguna mujer y un 57% dice haberse sentido invisibilizada en alguna ocasión en el ejercicio de su trabajo.

“Este estudio lo que pretende es construir, no destruir. Dar una mayor visibilidad a los proyectos liderados por mujeres, cosa que resulta complicada teniendo en cuenta que no existe igualdad en los hogares”, explica una de las autoras, Meritxell Falgueras. Pese a que la situación ha mejorado mucho respecto a sus inicios el en mundo del vino (“en la escuela de sumillería solo éramos dos alumnas; ahora que soy profesora más de la mitad lo son”, afirma Falgueras), asegura que todavía existen foros ajenos a este debate. “Aún pasa que vas a congresos y no hay representación femenina, ni siquiera para quedar bien en la foto”, afirma la experta, que prepara el lanzamiento del libro ‘Mujeres del vino’ para después del verano.

"Un sentir generalizado"

De hecho, la idea del estudio surgió precisamente a raíz de la preparación del libro. “No había ninguna investigación al respecto y al final acabé teniendo la duda de si la desigualdad que yo veía en el sector era simplemente una percepción mía. Esta investigación me ha confirmado que no, que es un sentir generalizado”, zanja.

Meritxell Falgueras / Nonna Arruga

La única manera de revertir esta situación es, según Falgueras, “dar voz a las mujeres que trabajan en el sector del vino, que hablen ellas, que la gente sepa quiénes son”. Precisamente con este objetivo, recogemos aquí algunos nombres de mujeres del sector del vino en Catalunya en diferentes ámbitos. Todas ellas trabajan conjuntamente de forma activa para poner sobre la mesa la presencia femenina en un sector que, en palabras de Falgueras, “es todavía mucho más desigual que otros en los que he trabajado, como el periodismo o la moda, por ejemplo”.

Anna Espelt, de Espelt Viticultors

Dio la casualidad que en la familia Espelt eran todo hijas y nietas, de manera “que no había mucho donde escoger a la hora de ponerse al frente del negocio”. Son palabras de su responsable, Anna Espelt, que lidera Espelt Viticultors en Vilajuïga (Alt Empordà). Asegura que el mundo agrario ha sido y sigue siendo esencialmente masculino, y que “el conocimiento se ha transmitido siempre de generación en generación por parte de los hombres”. Ahí se encuentra, según ella, una de las semillas de una desigualdad que llega hasta nuestros días, ya que aún existe “un techo de cristal que hace que las mujeres vayamos cayendo por el camino”.

En la actualidad Espelt Viticultors cuenta con un equipo de más de 30 personas, una buena oferta enoturística, un alojamiento de turismo rural, algunos vinos tan especiales como el Lledoner Roig o una línea de vinos singulares llamada La Vella. “Cuando estudié Enología éramos un 50% de mujeres, ¿cuántas hay ahora liderando proyectos?”, se pregunta Espelt, que en la actualidad trabaja también en la recuperación de variedades ancestrales del Empordà.

Marimar Torres / Torres

Marimar Torres, directora de Marimar Estate (California)

Su sobrina Mireia Torres, directora técnica de Familia Torres, es una de las voces que, desde un cargo directivo, ha reivindicado siempre la necesidad de que haya más mujeres al frente de proyectos vinícolas. Pero en el caso de Marimar Torres, cuarta generación de esta familia de viticultores y artífice del proyecto Marimar Estate, que ha llevado a California variedades como la albariño y la godello, las cosas no fueron tan fáciles como para las generaciones posteriores.

"Mi familia solo pensaba en casarme y en que me hiciese ama de casa”, por lo que no la dejaron estudiar una carrera, cosa que sí ocurrió con sus hermanos, y solo le permitieron apuntarse a Estudios Mercantiles. Tras un matrimonio con un reputado crítico de vinos estadounidense que duró apenas cuatro años y que su familia "nunca aprobó”, Marimar tiró adelante el proyecto, que ahora gestiona junto a su hija Cristina. “Por suerte, mi hija lo ha tenido mucho más fácil que yo, y no se ha encontrado con las mismas dificultades a las que yo tuve que hacer frente solo por el hecho de ser mujer, pese al privilegio de venir de una familia de viticultores”.

Glòria Vallès, directora de Bizglow Marketing

La sumiller Glòria Vallès es una presencia destacada en congresos gastronómicos y otros eventos vinculados al vino. Además, ejerce como comunicadora y divulgadora, tanto desde su cuenta @gloriavalles.blog como en su blog gloriavalles.com, perfectos para descubrir tanto vinos como propuestas de enoturismo. Asimismo, desde BizGlow Marketing ayuda a las empresas a crecer aplicando estrategias de marketing y comunicación.

"Este estudio muestra en público lo que ya se hablaba en entornos más privados: las desigualdades también existen en el mundo del vino y muchas de nosotras las podemos explicar en primera persona", explica Vallès, que si bien celebra que "el liderazgo femenino esté cada día más presente", lamenta que "hay demasiadas situaciones, como la conciliación, que requieren cambios estructurales". "Que estemos hablando de esto ya es un paso muy positivo que se ha logrado desde 'Mujeres del Vino'", afirma.

Marta Pedra, de Vins de Pedra (Terra Alta)

Marta Pedra empezó muy joven en el mundo del vino, cuando adquirió unos viñedos en el Empordà junto a su pareja, Josep Serra, y se pusieron manos a la obra. Así nació La Vinyeta, una bodega que se ha convertido en un referente en la zona y que produce también quesos y aceite de oliva, además de contar con una potente oferta de enoturismo y un alojamiento rural. Con La Vinyeta en pleno funcionamiento y el proyecto más que consolidado, a Pedra le picaba el gusanillo de volver al viñedo familiar, un negocio que sus padres abandonaron y que ella ha retomado con éxito.

Pedra siempre reivindica el poder de las mujeres “a la hora de trabajar enfocadas en las personas, la escucha activa y las emociones” y sus Vins de Pedra tienen mucho de ello: respiran elegancia, calidez y cuidado por el detalle.

Judith Cercós, de Les Poulettes Batignolles (París)

Si hay alguien que ha hecho muchísimo por dar a conocer los vinos catalanes fuera de nuestras fronteras es, sin duda, Judith Cercós. Su pequeño y delicioso bistró Les Poulettes Batignolles, en París, es un laboratorio del vino catalán (aunque hay también muchas referencias de vinos españoles), donde Cercós no se cansa de descorchar botellas y hacer pedagogía para todo aquel que quiera escucharla. La sumiller recogió todo el conocimiento adquirido en establecimientos como Caelis, Moments o Grand Hotel La Florida y se lo llevó a su pequeño rinconcito parisino, un restaurante que abrió junto a su marido, el cocinero Ludovic Dubois.

“En nuestra carta hay muchos vinos catalanes porque es así como me nace, y todavía me resulta sorprendente que la gente los pida: nuestro público viene al restaurante fundamentalmente a probar nuevos vinos y está muy receptivo a lo que se elabora fuera de las fronteras de Fracia”, asegura Cercós, que ejerce habitualmente de divulgadora en diferentes foros.

Anna Casabona, de J&C Prime Brands

El currículo de esta profesional de dilatada trayectoria no tiene fin. Licenciada en Enología y sumiller profesional por la URV, ha sido escogida segunda mejor sumiller de Catalunya en varias ediciones y dos veces tercera mejor de España. En la actualidad trabaja como delegada comercial de Juvé & Camps Prime Brands y es una presencia habitual en foros de divulgación gracias a su comunicación cálida y asertiva.

La buena noticia, que demuestra que algo está cambiando en el sector, es que entre los diez finalistas del campeonato Mejor Sumiller de Catalunya 2025, había ya cinco mujeres, entre ellas Casabona, que quedó segunda solo por detrás de Cyril Vermuelen, de El Celler de Can Roca. Basta mirar los finalistas de otros años para comprobar que, aunque tal vez a pasos menos veloces de los deseados, algo está cambiando en el mundo del vino.

Sole G. Insúa, de PcatS Comunicació

Hace ya 20 años que la joven Sole G. Insúa abrió su agencia de comunicación especializada en vinos PcatS Comunicació. Con el tiempo, su negocio se ha convertido en un referente en la comunicación, las relaciones públicas y el 'marketing' del vino, con clientes como algunas denominaciones de origen (Tarragona, Terra Alta…) o bodegas como Celler Masroig o Altavins Viticultors, entre otras. Junto a su equipo, formado casi íntegramente por mujeres, G.Insúa ha sabido comunicar sobre vinos con claridad y sin florituras, contribuyendo a ampliar la base en un sector que aún en ocasiones puede resultar críptico. "Es hora de que el mundo profesional reconozca que la igualdad no es solo una palabra bonita en un discurso, sino un compromiso real que requiere acciones concretas", explica G. Insúa, a quien también podemos escuchar hablar de vinos junto a Empar Moliner en el programa 'Tast Vertical', de Catalunya Ràdio.

Tras dos décadas de intensa experiencia en las entrañas de un sector que no ha parado de cambiar, "reviso experiencias pasadas y me doy cuenta de que he normalizado muy a menudo situaciones de discriminación. Y no puedo hablar solo en pasado. El machismo no solo se manfiesta de forma evidente, sino también en forma de microagresiones cotidianas, comentarios paternalistas o invisibilización de nuestro esfuerzo y talento", afirma.