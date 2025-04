Los mejores vinos por menos de 20 €: los favoritos de Albert Señor, de Quirat

Quirat es el restaurante del Hotel Intercontinental, distinguido con una estrella Michelin. Cocina de raíz catalana ejecutada con una precisión quirúrgica que el sumiller y jefe de sala, Albert Señor, sabe acompañar con una bodega repleta de buenísimos vinos catalanes. Con ellos propone maridajes que siempre funcionan bien. Aquí te sugiere una selección de sus vinos favoritos por menos de 20 €. Son estos.

Essential Púrpura (Juvé & Camps). / El Periódico

Essential Púrpura (Juvé & Camps)

"Un cava con la trilogía clásica de macabeu, xarel·lo y parellada de agricultura ecológica y una crianza sobre lías de 24 meses. Nos da fruta blanca, flores, notas cítricas... El carbónico es muy amable y redondo, bien integrado. Lo maridaría con la ostra a la brasa rellena con butifarra del perol, y sopita de tomillo".

Pansa Blanca (Can Matons). / El Periódico

Pansa Blanca (Can Matons)

"Can Matons, bodega de Alella, la DO más cercana a Barcelona, utiliza pansa blanca de varias fincas para elaborar este vino. Se trata de una variedad casi gemela del xarel·lo aunque los enólogos de Alella dicen que no, que es otra variedad (es verdad que da notas diferentes). Sea como sea, la pansa blanca de Alella es más salina y, al tener el suelo de 'sauló' (arena de granito descompuesto), mucho más mineral. También es cítrica y vertical. Funcionaría bien con nuestros guisantes lágrima del Maresme, que preparamos con erizo y un poco de caviar, todo ello en una sopa de cebolla".

Els Amelers (Lafou Celler). / El Periódico

Els Amelers (Lafou Celler)

"Nos vamos a la Terra Alta a probar esta garnacha blanca. Su nombre se debe a los almendros que hay cerca de sus viñas, un paisaje fantástico para la vista y la nariz cuando están en flor. Se ha criado unos seis meses en depósitos hormigón y una pequeña parte, un 10%, también en botas de roble. Es muy floral, sobre todo esta flor blanca de almendro, tiene notas cítricas, algo de mineralidad... Maridaría con una alcachofa confitada rellena de romesco con trufa de invierno sobre un cremoso de queso de oveja".

Abadia de Poblet Blanco (Vinos Abadia de Poblet). / El Periódico

Abadia de Poblet Blanco (Abadia de Poblet)

"Este vino de monasterio de la Conca de Barberà, elaborado con macabeu y parellada, tiene 12 meses de crianza en depósitos de cemento (una práctica que parece que está volviendo), y fudres. Es complejo, con notas cítricas maduras, largo, con un buen cuerpo... Casi podría sostener cualquier tipo de plato. Con este lo emparejaría con nuestro 'capipota' con 'espardenyes'".

Bellmunt Tinto (Mas d'en Gil). / El Periódico

Bellmunt Tinto (Mas d'en Gil)

"Bellmunt del Priorat es uno de los pueblos históricos de esta comarca tarraconense, donde Mas d'en Gil elabora este Vi de Vila con un 80-85% de garnacha y cariñena que se ha criado unos 10 meses en barricas grandes y que luego ha reposado un año más en botella. Un vino fácil, con un capa baja, muy amable, con mucha fruta roja fresca, bien equilibrado. Se podría maridar con nuestra perdiz en tres tiempos: la pata a baja temperatura y la pechuga a la brasa sobre un puré de coliflor, y un bombón de 'foie' del ave'".