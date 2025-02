Así son los vinos de autora con los que exclamarás '¡guau!'

Han pasado a la (triste) historia los tiempos en que se prohibía entrar en las bodegas a las mujeres que tenían la regla porque se creía que, vete a saber cuál era la peregrina razón 'científica', estropeaban el vino. Lo recuerda María Barbadillo, enóloga y séptima generación de la bodega familiar que lleva su apellido, ubicada en Sanlúcar de Barrameda.

La enóloga, que une innovación y tradición en sus vinos de Jerez (atención a su manzanilla Sumatorio 2020 criada con sus lías en barrica durante tres años y afinada uno más en botella), ha formado parte de la charla que ha mantenido con otras colegas en la Barcelona Wine Week bajo el título de 'Vinos de autora'. Todas ellas han presentado sus últimas y más destacadas creaciones, que el público ha catado.

La enóloga Mireia Pujol-Busquets habla ante la mirada, a su izquierda, de sus colegas Laura Tragant, Martina Prieto y Amor López. / El Periódico

Pero, más allá de sus novedades y maneras de elaborar, han demostrado, por si alguien lo dudaba, que el mundo del vino ya habla en femenino (de hecho, quedan dos vendimias y media para alcanzar la paridad laboral en este mundo). En este sentido, el epígrafe mismo ya era revelador: 'autor', ese término que tanto se usa para englobar los trabajos con sello propio de hombres y mujeres, ha cambiado aquí de género. Aquí se habla de ellas. De las autoras. Las protagonistas.

"Hacer vino es como criar un hijo"

Las hay que montan bodegas, como la madre de Martina Prieto, que junto con su hermano mantiene el legado que les ha dejado su progenitora, fundadora de Bodegas Prieto Pariente. El complejo, grasiento y voluminoso verdejo Finca Las Comas 2022 que ha presentado certifica que está en buenas manos. "Hacer un vino es como criar un hijo. Hay que educarlo para que sea la mejor persona posible para moverse por el mundo", ha comentado la hija.

El suyo ha sido un ejemplo más de cómo ha discurrido la sesión presentada por la comunicadora y sumiller Meritxell Falgueras: estas autoras no han querido caer en tópicos como que los vinos elaborados por mujeres son distintos a los que hacen los hombres, sino que han hablado a través de sus propias creaciones, todas ellas de un nivel extraordinario.

Aprendiendo con un cava de 150 meses de crianza

Veamos (y bebamos). Además de los ya citados, se ha podido probar el vivísimo Tros Nou 2010 de Codorníu Ars Collecta, con 150 meses de crianza (pinot noir con el que su creadora, Laura Tragant, está "aprendiendo hasta dónde puede llegar la crianza de un cava").

También el syrah ecológico fresco, salino y estructurado Orbus 2021 (Alta Alella), con el sello de una Mireia Pujol-Busquets obsesionada con reflejar su paisaje en la copa.

Se ha disfrutado de la visión de la naturaleza volcánica de Amor López, creadora de la bodega Erupción (Lanzarote), a través Milagro Magmasia 2022, elaborado con una malvasía prefiloxérica a la que le sienta de maravilla una buena guarda.

Se ha descubierto la complejidad de un 'priorat' salino, mineral y profundo como Font de la Figuera 2021 (Clos Figueras), de Anne Cannan, creadora del colectivo Mujeres del Vino, que se confiesa "incapaz de hacer un monovarietal" porque le apasiona combinar variedades: garnacha (60%), cariñeña (25%) y un poco de syrah y cabernet sauvignon. ¿La razón?: "Desde pequeña me encanta el perfume y me encanta mezclar. No me sale de una manera más sencilla. Me lío yo sola".

El complicado trabajo de la "holandaluza" Clara Verheij

Se ha conocido el complicado trabajo de la "holandaluza" Clara Verheij (Bodegas Bentomiz, en la DO Sierras de Málaga) para elaborar Ariyanas Terruño Pizarroso 2021, un vino dulce a base de un moscatel de Alejandría que crece en la Axarquía en unas condiciones muy difíciles para la viticultura.

Y se ha exclamado "¡guau!" con el profundo y mineral tempranillo riojano Singular 2019 (Viña Zaco), porque, efectivamente, tal como dice su creadora, Mayte Calvo de la Bandqa, "es el vino del '¡guau!' porque es lo que suelta todo el mundo cuando lo prueba por primera vez".

Ese 'guau', en realidad, sirve para todas ellas. ¡Guau, qué 'guautoras'!

