Los 5 vinos sin alcohol favoritos de David Seijas (ideales para un Año Nuevo sin resaca)

Aunque David Seijas haya superado su alcoholismo, no puede vivir sin los vinos. Porque este sumiller no solo los recomienda, sino que también los elabora. Con alcohol y sin alcohol (Gallina de Piel es su marca). Precisamente estos últimos son los protagonistas de este artículo, a propósito del lanzamiento de Neverwine Smells like Álbariño.

Seijas recuerda que en esta categoría de tragos hay dos tipologías: los que pueden tener hasta 0,5 grados, lo que les permite poner en la etiqueta la palabra vino ("no me atrevería a beberlo porque tienen un poco de alcohol"), y los que son 0,0, lo que les impide etiquetarse como vino sino como bebida refrescante a base de vino desalcoholizado. Es el caso del suyo.

Los vinos sin alcohol "son muy tecnológicos y la maquinaria para desalcoholizarlos es cara". "Por eso muchas bodegas no la tienen", comenta el experto, que se ha puesto en manos de Bev 0, empresa estadounidense con base en Villatobas (Toledo) para elaborar Neverwine Smells like Albariño, su primer vino 'sin'. "Allí haces un poco de alquimista, buscando la acidez, los aromas, los matices, los azúcares que nos interesan".

Seijas afirma que hoy en día estas bebidas "son mejores que hace cinco años y seguramente los que se hagan dentro de cinco años serán mejores que los actuales, como está pasando con las cervezas". Según él, los vinos blancos y los espumosos están más conseguidos que los tintos, que tienen más complejidad.

El sumiller, que en El Bulli comenzó a preparar bebidas carbonatadas sin alcohol y zumos naturales en sifón para mimar a los muchos clientes que no bebían, cree que este tipo de vinos permite a cualquier persona no bebedora participar de un gran ágape en un gran restaurante.

Aquí elige sus vinos sin alcohol favoritos y propone con qué maridarlos. Ideales para un Año Nuevo sin resaca.

Vino sin alcohol Win Verdejo (Grupo Matarromera). / El Periódico

Win Verdejo (Grupo Matarromera)

"Es el vino ideal para los verdejo 'lovers'", para quien no sabe desengancharse de esta variedad tan popular hoy en día. Esta es una muy buena opción, con mucha fruta, muchas sensaciones cítricas y florales y con un paladar un poco más goloso y untuoso que le aporta una percepción de dulzor. Un buen trago de aperitivo para acompañar con 'snacks' y cocina fría".

Codorníu Zero (Codorníu). / El Periódico

Codorníu Zero (Codorníu)

"Un espumoso muy bien conseguido. Hay que avisar que tiene 0,5 grados, aunque incluso en una cata a ciegas podría generar alguna duda sobre si tiene o no alcohol. El carbónico está muy bien integrado, es muy 'pétillant', con buena textura, es fresco y agradable, placentero... Con algunas notas características de los espumosos, sobre todo la fruta fresca. Ideal para los postres de días navideños".

Oddbird Merlot & Shiraz (Domaine de la Prade). / El Periódico

Oddbird Merlot & Shiraz (Domaine de la Prade)

"Un tinto 'premium' elaborado con dos variedades que funcionan muy bien en los vinos sin alcohol. Es de una bodega de Languedoc que mima mucho la viña. Se ha criado 12 meses en barrica, lo que le da una complejidad extra; por eso conviven las frutas rojas, ligeramente dulces, acarameladas, de compota, con las notas propias del paso por madera (más especiado, con un toque ahumado...). Uno de los tintos más logrados. Marida con platos de rustidos navideños, sobre todo si llevan ciruela. El pollo, la oca... La cazuela, en definitiva".

Natureo Tinto Syrah (Familia Torres). / El Periódico

Natureo Tinto Syrah (Familia Torres)

"Pionero en I+D, este vino ha ido evolucionando con el paso del tiempo, se ha ido reinventando, se ha ido perfeccionando, lo que demuestra la importancia de la investigación y la tecnología. Mucha fruta roja, con un paso por boca muy goloso, muchas sensaciones de fruta de bosque, de mermelada, con textura casi de fruta licuada. Muy agradable y vivo en el paladar. ¡Qué bien le van los canelones!".

Neverwine Smells like Albariño (Gallina de Piel Wines). / El Periódico

Neverwine Smells like Albariño (Gallina de Piel Wines)

"Una versión más punzante, más crujiente de los blancos sin alcohol que hay en el mercado, con mucha más acidez y mucho menos azúcar para que tenga esta profundidad y paladar más actual y gastronómico. En nariz hay mucha fruta de hueso, como el melocotón del Ordal y el albaricoque, y con una parte floral y cítrica. Para amantes de las sensaciones cítricas en boca. Funciona bien con frutos de mar".

Suscríbete para seguir leyendo