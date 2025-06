Un restaurante efímero en los Jardines del Grec mientras dura el festival (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Las vistas de Farm to Table, el restaurante efímero de los Jardins del Grec. / El Periódico

Farm to Table, un restaurante efímero en los Jardines del Grec mientras dura el festival

Raquel Blasco y Marc Santamaria (Casa Xica), junto a Joe Littenberg y Lena Wiget (Eat Street, What The Foc! y Taco Fest), capitanean la cocina de Farm to Table en los Jardins del Grec. Esta propuesta efímera consta de dos menús degustación por 38 € que se servirán mientras dure el Festival Grec (hasta el 29 de julio). Uno está compuesto por cuatro platos y postre y otro es vegano y cuenta con tres platos y postre; ambos con agua y pan. Destacan la tarrina de campaña al armañac, pistachos, rúcula y mostaza, los 'linguine' con crema de marisco, gambas y queso Grana Padano, y el 'brioche' de panceta ibérica con encurtidos y patatas fritas ecológicas.

Dará servicio tanto al público al Grec como a cualquier persona que quiera disfrutar de los platillos que se sirven este espacio con vistas sobre la ciudad. Hay dos turnos los días con programación del Grec (de 20.00 a 21.30 y de 22.00 a 23.30 horas) y un solo turno a partir de las 20.00 horas los días sin programación. También gestionan el espacio contiguo de quioscos, de acceso libre, donde ofrecen 'snacks' y bebidas desde las 20.00 horas hasta la madrugada: croquetas, bikini trufado, mollete de berenjena, rúcula y pesto de tomate seco...

Nuevo chef y nueva carta 'nikkei' en Ají

Se fue Alejandra Ormeño de Ají a Tunateca, ha tomado el relevo en los fogones Luis Miguel García Vílchez y el cambio apenas se ha notado. Igual que pasó cuando la chef sucedió a Santiago Forero en su día. Y eso es mucho decir porque significa que sigue siendo uno de los peruanos de referencia de la ciudad en lo que se refiere a la cocina 'nikkei'. En el caso del establecimiento de Casino Barcelona, con productos locales de calidad.

Formado en Le Cordon Bleu de Lima y con experiencia Malabar (Perú), The Resort at Squaw Creek (California, EEUU) y Caelis (Barcelona), Vílchez aporta una visión ambiciosa y personal. “La cocina 'nikkei' no es solo una fusión Perú-Japón, sino un lenguaje culinario que evoluciona y se adapta al entorno. Apostamos por integrar productos locales, como el cerdo ibérico, que dialogan a la perfección con sabores e ingredientes de mi tierra y del país oriental”, afirma. Así pues, la nueva carta propone ceviches cítricos y refrescantes, 'makis' creativos, 'nigiris' de autor, lomo saltado, tiraditos, pulpo... El restaurante ofrece también un menú degustación (65 € sin bebidas) y un menú de mediodía que cambia cada semana (24 €).

Taller de ratafía en Las Vermudas Universtity. / El Periódico

Taller de ratafía en Las Vermudas University

Las Vermudas University, la 'universidad' de Las Vermudas que cuenta con un taller de vermut, ha lanzado una nueva experiencia: un taller de ratafía, que imparte el elaborador Joan Rabasseda, químico de profesión y maestro 'ratafiero' perteneciente a una familia con varias generaciones dedicadas a este arte. Los participantes se adentrarán en el mundo de esta bebida ancestral con una cata guiada de tres licores diferentes para entender los distintos estilos aromáticos. Luego crearán su propia receta usando una selección de botánicos frescos y secos. Cada asistente se llevará a casa una jarra de un litro de la ratafía que hayan elaborado. La actividad se llevará a cabo los días 2 y 12 de julio en Las Vermudas University (Viladomat, 107) y cuesta 39 euros.