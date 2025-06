Esto es lo que cuesta comer en el mejor restaurante del mundo, según la lista 50 Best

Había expectación, mucha, por conocer al sucesor del barcelonés Disfrutar (que no podía repetir en la cumbre por la normativa de la lista) como mejor restaurante del mundo. The World's 50 Best Restaurants escogió este año Turín su gala anual para dar a conocer al nuevo número 1, un honor que en este caso recayó en el restaurante Maido (Lima).

La lista se genera a lo largo de los votos de 1.180 expertos internacionales del sector de la restauración y desde su nacimiento en 2002 tres restaurantes españoles han llegado al número uno (elBulli, El Celler de Can Roca y Disfrutar).

Central ya no es el único restaurante peruano en la historia en haber obtenido el número uno en The World's 50 Best Restaurant. Maido, ubicado en Lima, le sucede en el trono ahora en lo que puede calificarse de una pequeña sorpresa, ya que el restaurante de Mitsuharu "Micha" Tsumura partía desde el quinto puesto. Decepción para Etxebarri y DiverXO, que ocupaban la segunda y tercera plazas, respectivamente.

Maido es el más rutilante ejemplo de la cocina 'nikkei' -fusión de peruana y japonesa- a nivel internacional. Los orígenes del chef, nacido en Lima, se encuentran en Osaka por lo que su propuesta gastronómica surge de una manera natural, al unir su tierra natal con sus raíces familiares.

En Maido el menú degustación cuenta con 12 platos que, partiendo de la tradición para impulsarse, dan un salto hacia la vanguardia. Ocurre con la butifarra de paiche -un tipo de pescado agua dulce- ahumado, que se sirve en un panecillo. O con el 'toro' de atún, que se sirve con anguila, salsa 'tare' y 'ponzu' amazónico. No falta en la propuesta el cuy, ese roedor consumido tradicionalmente en Perú, que llega arropado por una crema helada de yuca con brotes.

El precio del menú degustación es de 1.190 soles peruanos (unos 290 euros) y hay diversas opciones de maridaje desde 690 soles (unos 167 euros). La reserva incluye el pago de una parte del menú.