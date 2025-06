¿Por qué Disfrutar desaparece de la lista de los mejores restaurantes del mundo?

El año pasado, Disfrutar alcanzó la cima del mundo al ser escogido como el número uno en la lista de The World's 50 Best Restaurants 2024. Venía de una lenta pero imparable ascensión, año tras año, en este ranking tan mediático. Sin embargo, tras la gala de presentación de la los mejores de 2025 que se celebrará esta noche en Turín, desaparecerá de la cotizadísima clasificación. ¿Por qué?

Que nadie tema. No ha sido porque se haya dormido en los laureles y su nivel de calidad haya caído en picado hasta el punto de esfumarse de ese selecto grupo. Al contrario, ha pasado al olimpo junto a otros templos gastronómicos que han alcanzado la preciada cumbre, como hizo en 2024 el restaurante barcelonés.

11 iconos de la gastronomía mundial

Ese olimpo se llama Best of the Best (los mejores de los mejores), una especie de salón de la fama donde están para siempre, por la misma razón, 11 iconos de la gastronomía mundial: El Bulli, El Celler de Can Roca (los únicos establecimientos catalanes junto a Disfrutar con tal honor), The French Laundry (Yountville, EEUU), The Fat Duck (Bray, Reino Unido), Osteria Francescana (Módena, Italia), Eleven Madison Park (Nueva York), Mirazur (Menton, Francia), los daneses Noma y Geranium (Copenhague), y Central (Lima, Perú).

Los responsables de la lista cambiaron en 2019 el sistema de votos y desde entonces ya no se puede votar por los restaurantes que habían sido elegidos número 1 en el pasado (Noma logró el título en 2021 por cambio de ubicación). De este modo, cuando alcanzan la cima, pasan a ser denominados Best of the Best (los mejores de los mejores).

Así también se consigue, además, evitar que repitan en el primer puesto, como sucedió, por ejemplo, con El Bulli (2002, 2006, 2007, 2008 y 2009), Noma (2010, 2011, 2012, 2014 y 2021) y El Celler de Can Roca (2013 y 2015).