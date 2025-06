16 buenos restaurantes que debes conocer antes de que acabe junio

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías conocer antes de que acabe el mes de junio. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El tartar de calamar integral del restaurante Aürt. / Pau Arenós

Aürt

Artur Martínez seguirá unos días más en el Hotel Hilton Diagonal Mar antes de cerrar por traslado. Cuando vacíen su restaurante con estrella, empezarán las obras de Mön en el mismo ‘lobby’, que continuará dirigiendo el chef: “Cocina viajera con producto local”, resume. Así que toca correr antes de que salga de su actual emplazamiento. Te recordamos algunos platos de Aürt.

El rape a la Mari y la fideuá de El Merendero de la Mari. / Manu Mitru

El Merendero de la Mari

El establecimiento lleva más de tres décadas de éxito practicando cocina marinera clásica, honesta y reconocible. Te recordamos la historia y los mejores platos de El Merendero de la Mari.

La terraza de La Dolors. / Ricard Cugat

La Dolors

El chiringuito donde comer bien y 'fer barri' en el corazón de Vallcarca se ha convertido en uno de los mejores lugares de Barcelona para desayunar, picar algo y vermutear con tal tranquilidad que uno se olvida que esta en plena ciudad. Esto es La Dolors.

Diego y Marcos Amico observan cómo Simone Nizi sostiene un plato con la cabeza, en la puerta del restaurante Mama Gorda. / El Periódico

Mama Gorda

Los hermanos argentinos Marcos, Leo y Diego Amico y el italiano Simone Nizi elaboran platos potentes y rompedores, muchos de ellos pasados por la brasa. Esta es la cocina 'free style' y cañera, que huye de las etiquetas, de Mama Gorda.

La careta de curri verde de Zaytun. / Manu Mitru

Zaytun

Este coqueto bistronómic en Sants ha evolucionado en un solo año hacia una cocina personal, con gracejo y unas pocas ataduras. Así es Zaytun.

El 'tataki' de atún rojo del rstaurante 5 Hermanos. / El Periódico

5 Hermanos

Este establecimiento del barrio de Canyelles, en el distrito de Nou Barris, triunfa con sus platos elaborados con buen producto que han llegado a probar el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nosotros no hemos querido ser menos y te contamos alguna de las propuestas de 5 Hermanos.

El bacalao con mole verde del restaurante Moments, en el Hotel Mandarin Oriental Barcelona. / Paulina Hirsch

Moments

Raül Balam abandona los menús temáticos para jugar con los productos de temporada en su 16ª año al frente, junto a su madre, Carme Ruscalleda, del restaurante del Hotel Mandarin Oriental. Pese a haber perdido una de las dos estrellas Michelin que tenía, el chef mantiene la ambición gastronómica de Moments.

Un plato con cuatro 'gyozas' de Gyoza House. / El Periódico

Gyoza House

Ly Leap (Indochine) se salta felizmente y a la torera la ortodoxia combinatoria oriental con 'gyozas' de pasta casera rellenas con imaginación, poderío y fragancia en Gyoza House.

La escórpora con picada de Besta. / Jordi Cotrina

Besta

Carles Ramon y Manu Núñez han sometido a una astuta reforma su pequeño espacio de cocina autoral con ingredientes atlánticos y mediterráneos. Ahora, al fondo, la barra para seis asientos que llaman la Mesa del Chef. Estos son los platos que se disfrutan en Besta.

El osobuco con patatas de Bar Rovira. / Alberto García Moyano

Bar Rovira

Esta casa de comidas del barrio del Clot abierta en 1963 ofrece un menú de mediodía laborable con nueve opciones de primero y seis de segundo, y postres caseros. Lo hemos probado y aquí te contamos nuestra experiencia en Bar Rovira.

La paella del restaurante Azul. / Alberto García Moyano

Azul

Esta representación de Zamora en Barcelona está en la mismísima frontera entre los barrios de La Sagrada Familia y el Camp de l’Arpa y cuenta con un menú de mediodía sensacional. Aquí te contamos cuáles son los platos que no debes perderte en Azul.

Borja Poal, con dos de los bocadillos de B de Bocata. / Òscar Gómez

B de Bocata

Aquí no solo hacen bocadillos planchados de alta gama sino que dan una oportunidad laboral a personas en riesgo de exclusión social. Te contamos qué se come y cómo te atienden en B de Bocata.

El canelón de pato con manzana de L'Antiquari Gastronòmic. / Manu Mitru

L'Antiquari Gastronòmic

Un cocinero catalanoandaluz con alma de pastelero, una sumiller italiana, un brasileño y un filipino en un comedor en Gràcia que imita una casa. Bienvenidos a L'Antiquari Gastronòmic.

Embutidos y quesos catalanes de La Font del Gat. / El Periódico

La Font del Gat

El espacio de Montjuïc, resucitado de la mano de Grup Confiteria, se reivindica como merendero del siglo XXI. Esto es lo que se come en La Font del Gat.

La ensalada de verduras escabechadas de L'Anxova Divina. / Jordi Cotrina

L'Anxova Divina

Oriol Lagé, el chef que contribuyó a cambiar la cocina de Barcelona en los 90, se ha hecho cargo de uno de los restaurantes del Hotel SLS, desde donde demuestra que la cocina catalana popular cabe en la hotelería de lujo. Así hemos comido en L'Anxova Divina.

El pincho de espárrago con piel de bacalao y las esferas de brandada de Ca L'Enric. / Pau Arenós

Ca l'Enric

Junto a la carretera N-260, en el km 91, está Ca l’Enric, con una estrella y fundado en 1882; más arriba, en la colina, el salón de los banquetes y L'Hostal de Ca l’Enric, donde Isabel le da vueltas a la tradición; y, en lo alto, la explanada con vistas panorámicas que alojará, en el futuro, el nuevo establecimiento los siguientes cien años. Mientras no se materialice el cambio, así se come en el actual Ca l'Enric.