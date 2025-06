Estos son los mejores restaurantes abiertos en Barcelona en lo que llevamos de 2025

Hay tantos restaurantes que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de los mejores restaurantes que han abierto en Barcelona en lo que llevamos de 2025 que deberías conocer. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

La gambas con pollo y 'focaccia' casera del restaurante Direkte. / Jordi Otix

Direkte

Arnau Muñío ha llevado su pequeño restaurante de la Boqueria a la calle de París: dos barras para una oferta excelente de catalanidad viajada. Te contamos aquí lo que hacen en Direkte.

Varios de los platos de Gloria Osteria. / Joann Pai

Gloria Osteria

El nuevo establecimiento de la calle de Enric Granados es enorme (1.000 metros cuadrados) y sirve platos de sabores reconocibles elaborados con ingredientes de más de 170 productores del país transalpino. Esto es lo que probamos en Gloria Osteria.

La bullabesa del restaurante Ares. / El Periódico

Ares

Miquel Àngel Fort, su pareja, Asun Ariño, y la hija de esta, Gemma Blanco, abren, en tiempo récord y sin conocimientos previos, un buen restaurante de cocina mediterránea con toques franceses. Así se come en Ares.

El arroz con 'peu de porc' del restaurante Delta. / Manu Mitru

Delta

Dani Rueda y Natàlia Ferran, dueños del Tapeo, le dan a las cazuelas arroceras a buen precio en un restaurante luminoso con la cocina abierta. Uno de los que triunfa (y engancha) es el de 'peu de porc' con salsa de callos y caldo de 'escudella'. Hay más cosas que comimos y te lo contamos en esta crónica de Delta.

Uno de los bocadillos japoneses de Kome. / Jordi Otix

Kome

Este bar-cafetería en la zona de El Putxet i el Farró triunfa desde el mismo momento que abrió con su original propuesta: bocadillos japoneses y vinos naturales. Es el 'match' perfecto de Kome.

Las migas con espárragos verdes de Sur o no Sur. / Macarena Pérez

Sur o no Sur

Cristina Pitarque y Sebastián Afonso han convertido su casa pintada de rojo en un alegato a favor de la cocina andaluza con pinceladas personales. Es una alentadora anomalía en Barcelona, huérfana de restaurantes andaluces con enjundia. Y te contamos por qué en esta crónica sobre Sur o no Sur.

El caviar y el árbol de blinis de Oysters Menorca. / Daniel Schäfer

Oysters Menorca

Los jóvenes Tobias Kruijssen, Benito Escat y Pol Castells venden "lujo sofisticado pero asequible" en un restaurante en el que mandan el preciado molusco, el caviar, los productos de mar y el champán. Esto es lo que se come en Oysters Menorca.

David Garcia, Stefano Colombo y Jordi Colpani, en el Bar Súper. / Zowy Voeten

Bar Súper

Max y Stefano Colombo abren un luminoso restaurante con los puestos de Santa Caterina como proveedores de lo inmediato. El sumiller David Garcia maneja unas 180 referencias de vinos. «Mínima intervención», explica Stefano, que con Brutal es corresponsable de que Barcelona sea una de las capitales de los vinos 'naturi'. Así es Bar Súper.

La ensalada de 'escudella' del restaurante Franca. / Macarena Pérez

Franca

Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty trabajan platos que permiten a la cocina catalana escapar de la rutina y lo previsible, como su ensalada de escudella. Uno de los muchos platos que merece la pena probar si visitas Franca.

El canelón de pato con manzana de L'Antiquari Gastronòmic. / Manu Mitru

L'Antiquari Gastronòmic

Un cocinero catalanoandaluz con alma de pastelero, una sumiller italiana, un brasileño y un filipino en un comedor en Gràcia que imita una casa. Bienvenidos a L'Antiquari Gastronòmic.

Miquel Sardà y Adrià Jimeno, con el arroz del 'senyoret' del restaurante Traca. / Ferran Imedio

Traca

Los treintañeros Miquel Sardà y Adrián Jimeno se ponen al frente del restaurante del Hotel Me Barcelona. Ojo al dato: son dos 'ex' de Mugaritz que se han pasado a la cocina popular: "Hacemos sota, caballo y rey con cariño y sin engañar a nadie". El restaurante se llama Traca.

El rape de Mesa Lobo con 'beurre blanc', 'pak choy' y huevas de trucha. / Pau Arenós

Mesa Lobo

Los treintañeros Óscar Álvarez y Pablo Arnal sirven platos a base de "producto local, cocina francesa e influencia nórdica". Un bistró, resumen, donde "todas las mesas son VIP". Así nos fue en nuestra visita a Mesa Lobo.

El arroz de gambas del restaurante Nuara. / El Periódico

Nuara

Este restaurante del Balcón Gastronómico que pertenece a la prolífica Familia Nuri (Ca la Nuri, Xiroi, Arrozal y los Bar Nuri de la rambla del Poblenou y de Time Out Market) propone una carta reconocible que juega con la parrilla en un espacio amplio y luminoso. El Mediterráneo pasa por la brasa en Nuara.

Rafa Zafra, en el restaurante barcelonés Per Feina Per Plaer con un cóctel de gambas. / Pau Arenós

Per Feina Per Plaer

Rafa Zafra (Estimar, Amar) es un cocinero todoterreno que sabe de lujos, especializado en pescados y mariscos, pero que también toca la carne y le da candela a la cocina popular. Acaba de abrir un restaurante con una doble carta, que combina una cocina de diario con otra más gastronómica. Se llama Per Feina Per Plaer.

El pollo con vieira y melocotón del restaurante Absis, en el MNAC. / Ferran Imedio

Absis

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha estrenado Absis, su nuevo restaurante, un espacio gastronómico único con una propuesta culinaria diseñada por el chef Albert Raurich. El responsable de Dos Palillos, con una estrella Michelin, y Dos Pebrots combinará tradición mediterránea y producto de primera calidad y de temporada, todo ello acompañado de una de las vistas más espectaculares de la ciudad de Barcelona. Así es Absis.

El tartar y la vieira con butifarra del 'perol' de Bisavis. / Macarena Pérez

Bisavis

Eduard Ros era un abogado que se ganaba muy bien la vida pero que se sentía desdichado y que ha encontrado su destino en la cocina. En la de este restaurante que propone, en palabras de su dueño, "producto desnudo con un toque, mucho vino, buen ambiente y buen rollito». Así es Bisavis.

Embutidos y quesos catalanes de La Font del Gat. / El Periódico

La Font del Gat

El espacio de Montjuïc, resucitado de la mano de Grup Confiteria, se reivindica como merendero del siglo XXI. Esto es lo que se come en La Font del Gat.

Carlos Allué, José Varela, Joan Manubens y Joan Cales Ninou, con varios platos de Galante. / Jordi Otix

Galante

José Varela (Grupo Varela), Joan Cales Ninou (El Xampanyet), Joan Manubens (Passadís del Pep) y el chef Carlos Allué se alían en un amplio y luminoso local para servir tapeo de calidad. Así es su proyecto conjunto, llamado Galante.

El tuétano a la brasa y tacos de chuleta de Jaiba MX. / Adrián Quiroga

Jaiba MX

Roberto Ruiz fue el primer chef mexicano en conseguir una estrella en España con Punto MX (Madrid), ya cerrado, y ha seguido buscando la excelencia en lo popular. Ahora, en el Hotel NH Collection Constanza de Barcelona, se consagra a la cocina del mar, a la del Pacífico, sin renunciar a la carne. Así es Jaiba MX.

Montaje de un 'hand roll' en Akiro. / Pau Arenós

Akiro

El ‘hand roll’, con presencia en otras capitales, se abre paso en Barcelona de la mano de Luis Arévalo, uno de los primeros chefs en darle a lo japoperuano. Esta es su propuesta en Akiro.

La ensalada de verduras escabechadas de L'Anxova Divina. / Jordi Cotrina

L'Anxova Divina

Oriol Lagé, el chef que contribuyó a cambiar la cocina de Barcelona en los 90, se ha hecho cargo de uno de los restaurantes del Hotel SLS, desde donde demuestra que la cocina catalana popular cabe en la hotelería de lujo. Así hemos comido en L'Anxova Divina.

Plato de lengua y 'samfaina' del restaurante Gegant. / Irene Vilà Capafons

Gegant

Poblenou crece como destino gastro: Joan Vallès, Iván Fernández y Jordi Mestre gestionan una casa de comidas a buen precio para atraer al público joven. ¡Qué bacalao en un menú de mediodía con mantel! Así de grande es el pequeño Gegant.

'Tagliarini' con colmenillas rellenas de butifarra del 'perol' y habitas de Agreste Mar. / Irene Vilà Capafons

Agreste Mar

El Agreste original, junto al parque de la Creueta del Coll, está en obras de mejora de ese edificio que fue cochera de ómnibus -qué palabra- en 1925 y que acogerá la vivienda familiar en lo alto del milanés Fabio Gambirasi y la barcelonesa Roser Asensio. Por eso se han trasladado al Hotel Serras, en el paseo de Colom. En busca de alojamiento, optaron por la provisionalidad de un 'pop up' para saber si ellos y la familia Serra, propietaria del hotel, «encajaban», cosa que así ha sido y desde noviembre, existe como espacio fijo en lo que fuera el Informal de Marc Gascons. Te contamos lo que hemos probado en el nuevo restaurante, llamado Agreste Mar.

La 'arancina' gigantesca de Mìzzica. / Moneo

Mìzzica

El nuevo restaurante del chef Nuncio Cona (Tapas 2254) propone platos de su tierra natal, Sicilia. De hecho, se trata de una magnífica puerta de entrada gastronómica a esa zona de Italia. Está en el Eixample y se llama Mìzzica.