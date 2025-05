Estos restaurantes cumplen años y lo celebran con platos nuevos

Cumplir años para cualquier restaurante es un éxitazo que quizá no sepan valorar los que no trabajan en este sector tan duro y complicado. Así que toca felicitar efusivamente a estos tres establecimientos porque han soplado velas. Y lo han celebrado con novedades deliciosas como las que te contamos a continuación.

Suculent alcanza los 13 años en el Raval

No es poca cosa que un restaurante alcance los 13 años, y menos en una plaza tan complicada como la rambla del Raval. Pero ahí está Toni Romero y su equipo luchando cada día para ofrecer una de las mejores propuestas gastronómicas no solo del barrio sino de toda Barcelona. Suculent es una casa de comidas que siempre tiene platillos notables, que además de estar buenos, plantan en la cabeza la semilla del regreso. En este lugar hay ideas que hocican en el costumbrismo para alcanzar altura. Con motivo del aniversario, tiene novedades en la carta que, como no podía ser de otro modo, destacan por su tremendo sabor: espárrago blanco 'tonnato'; 'ceps' a la carbonara; rodaballo con su pilpil y judía del 'ganxet'; gamba 'panxuda' curada con hoja de capuchina; habitas a la catalana, butifarra de perol y rábano picante, y callos de cresta de gallo con piparra ahumada.

Ramon Panés, chef ejecutivo de Darvaza. / El Periódico

Darvaza cumple tres entre brasas

El restaurante especializado en brasas del mundo (Mallorca, 209) ha celebrado en las últimas semanas Noches de Pecado Capital con una última velada inspirada en la envidia. Ha sido un menú degustación elaborado a cuatro manos entre Guillermo Martínez de Marigorta, chef del restaurante Abadesa y ganador del concurso Maestro Parrillero 2024, y Ramon Panés, chef ejecutivo de Darvaza y finalista del mismo certamen. Darvaza pertenece al grupo 9 Reinas y debe su nombre a un cráterr de Turkmenistán que lleva arrojando fuego durante décadas y que es conocido como la puerta del infierno. Allí puedes comer croquetas de chuletón madurado con piquillo caramelizado, 'brioche' de atún rojo salvaje, crema agria y caviar, arroces a la leña, rodaballo del Atlántico a la brasa o chuletón madurado a la parrilla.

Pulpo 'sunomono', una de las novedades de la carta de Os-kuro con motivo de su segundo aniversario. / El Periódico

Os-kuro sopla dos velas y estrena platos

Os-kuro celebra su segundo aniversario con una nueva carta con productos de temporada y nuevas creaciones del chef ejecutivo, Pedro Salillas. Entre los nuevos platos destacan el pulpo 'sunamono', una reinterpretación de las ensaladas típicas de las tabernas japonesas; el 'gyudon', un plato tradicional que se compone básicamente de arroz y ternera, y la panceta confitada con 'kimuchi' de pak choi'. La nueva carta incluirá propuestas sin gluten para ofrecer bocados de cocina japonesa a los celiacos e intolerantes al gluten.

El restaurante cuenta con una carta de nueve sakes; de hecho, el maridaje de sus elaboraciones con esta bebida es un elemento crucial de la experiencia de este restaurante ubicado en los bajos del Hotel Claris.