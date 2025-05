Jordi Vilà abre un restaurante en un hotel de lujo de la Costa Brava

Jordi Vilà ha iniciado un nuevo proyecto, pero no en Barcelona, su hábitat natural, sino en la Costa Brava. El chef que dirige Alkimia (una estrella Michelin), Al Kostat, Vivanda y la tienda de comidas Va de Cuina, además de encargarse de la gastronomía de Fàbrica Moritz, ha abierto Al Kostat del Mar en el nuevo hotel de lujo Finca Victoria. Está en la playa de Sa Riera de Begur (calle del Mar, 4) y abrirá oficialmente el 30 de mayo.

"Como indica su nombre, será como Al Kostat de Barcelona pero con más peso de los pescados, los arroces y la brasa porque está en Begur", avanza Vilà, que tendrá como hombre de confianza al frente de los fogones a Álex López, que en los últimos años había dirigido los de resturante homónimo en la capital catalana. En la carta hay ensaladilla rusa a la brasa, judía verde con patata y butifarra de perol, fideos de mar a la cazuela, mar y montaña como fricandó de atún...

La carta de vinos será "más concentrada" que la de su 'hermano' barcelonés (mucho más extensa y completa porque comparte bodega con Alkimia) y se centrará en "vinos catalanes, algunos naturales y varias referencias clásicas". El tíquet medio rondará lo 60 euros.

También un chiringuito en la playa

El nuevo proyecto de Vilà estará abierto casi todo el año, ya que solo cerrará los meses más duros del invierno, probablemente enero y febrero, y tiene como añadido Cala Bar, un chiringuito en la playa solo para los huéspedes del hotel, y el bar de la piscina. Servirá ostras, canapés, latas, aperitivos, sándwiches... "Cosas sencillas y fáciles de comer, pero bien hechas, con mucho cariño y siempre con nuestro toque", comenta Vilà.

La terraza del restaurante Al Kostat del Mar, en el Hotel Finca Victoria. / El Periódico

El hotel, a un minuto de la playa, ha reconvertido una finca de 3.800 metros cuadrados que pertenecía a una adinerada familia belga y que había albergado fiestas en los años 60 y 70 a los que acudían políticos y representantes del mundo de la cultura y el arte.

38 habitaciones

El establecimiento de cinco estrellas cuenta con 38 habitaciones y suites que cuestan a partir de 295 euros la noche, algunas con terrazas privadas, duchas al aire libre o piscinas pequeñas. Hay opciones con vistas al mar (desde allí se ven las islas Medes) o a la montaña.

Al Kostat del Mar se convierte en el segundo restaurante de la Costa Brava cuya dirección gastronómica corre a cargo de un chef con estrella Michelin; el otro es Candlelight (S'Agaró), con la firma de Romain Fornell (Caelis).

Vilà y su equipo llegan justitos a la apertura, ya que el suministro del gas ha llegado esta semana, de manera que han ido realizando todas las pruebas de platos en Barcelona. Un motivo de estrés que Vilà se toma con la calma que busca y necesita después de haber sufrido un infarto cerebral que atribuye al estrés de su profesión.

"Quería, y quiero, estar más tranquilo, pero también quiero dar un paraguas profesional a un equipo de gente que lleva conmigo 17, 15, 10 años sin que dependan de mi presencia en todo momento. Seguramente, si llenara mi restaurante cada mediodía y cada noche con 20 personas a 400 euros el cubierto no haría nada más, pero no es así y tengo que pagar facturas".

De ahí que haya aceptado el proyecto de Al Kostat del Mar y que, en su día, apostara por abrir tiendas de comida preparada bajo la insignia Va de Cuina. Tenía dos, una en Sarrià y otra en Sant Antoni. Pero acaba de cerrar esta última porque no le ve recorrido si no hay una decena o más de locales. "Como no es posible, mantengo mi apuesta pero vendiendo a otras tiendas, como Petramora o El Corte Inglés, y subiré el nivel de la oferta de Sarrià para convertirla en la mejor de Barcelona".