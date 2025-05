No conozco a muchos trabajadores que, al terminar la jornada, cojan la bayeta para adecentar su puesto. Los paletas que realizan obras menores en viviendas particulares sí que le dan a la escoba para aligerar los suelos de polvo y seguro que los carpinteros siguen la misma práctica contra el serrín, pero no sé de otros obreros que frieguen la plaza que ocupan, más allá de dejarla ordenada, y ni así. Pasearse por la mayoría de oficinas es acercarse a un Himalaya de carpetas a punto de la avalancha.

Diría que el de cocinero es uno de los pocos oficios en el que el aseo del sitio de curro forma parte de las obligaciones. Hay ahí dos lecturas: se trata de inculcar responsabilidad y disciplina o es una explotación (otra) para ahorrar el sueldo de las limpiadoras profesionales. Querría pensar en lo primero, aunque alguien me dirá que soy San Inocencio.

He asistido varias veces al fin de fiesta en las cocinas de restaurantes campanudos y siempre me asombra la forma minuciosa con la que pulen el acero como si fueran a librar la última y honorable batalla.

Baldes y mochos en manos de quienes sujetaron los cuchillos. El artista que preparó tu comida se encarga de eliminar la grasa. He de decir que también he visto afanarse a jefes en esas tareas que dirigidas por un maestro japonés podrían pasar por un ejercicio zen. El “dar cera, pulir cera” del maestro Miyagi en ‘Karate Kid’. San Inocencio, dilo otra vez.

Y de un japonés a otro japonés, de Miyagi a Hideki Matsuhisa, el dueño de Koy Shunka, ese lugar donde los pescados aman a sus ejecutores por la finura del trabajo. En la manga derecha de las chaquetillas han cosido un mensaje: “Out! Limpia campana”. Escrito sin el artículo, como lo diría el ‘itamae’: ‘Limpia campana’. Jamás he visto un mensaje similar. Pregunto a Hideki: "Antes de tocar el pescado, hay que limpiar la campana". Dar cera, pulir cera. Antes de mover la muñeca con el ‘sushi’ hay que ser diestro con el ‘nanas’. La gloria puede esperar.

Si en todos los trabajos la limpieza es importante, en los restaurantes es determinante. Hablo del cuidado personal y de cómo hay que presentarse ante el cliente. Estuve en un restaurante donde comí y bebí bien, pero que las uñas largas-largas y pintadas de un negro Morticia de la propietaria eran un estorbo al servir los platos y descorchar las botellas. No entiendo cómo podía trabajar con esos obstáculos.

En los camareros, chaquetas desestructuradas no por voluntad, sino por desastre, ah, y pantalones con las perneras cortas y zapatos de Charlot. ¿Tanto cuesta vestir con corrección y no con los saldos de un maniquí? Y no me refiero a llevar traje por protocolo, sino algo que siente bien.

En la cocina, anillacos de motero, melenas y barbazas, aunque el bigotillo parece afianzarse en las caras de los jóvenes cocineros. Pelos y barbas cortas o con redecillas, máscaras quien esté resfriado, uñas cortas y limpias, dedos y muñecas sin obstáculos. Que no es una convención de Ángeles del Infierno, sino el lugar en el que es posible despachar placer o malestar, disfrute o enfermedad.

“Out! Limpia campana”. “Out! Limpia mesa”. “Out! Limpia pupitre”. Seamos limpios, amables y educados.