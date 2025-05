12 buenos restaurantes que debes probar antes de que acabe mayo

Hay tantos restaurantes que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías conocer antes de que acabe el mes de marzo. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

La gambas con pollo y 'focaccia' casera del restaurante Direkte. / Jordi Otix

Direkte

Arnau Muñío ha llevado su pequeño restaurante de la Boqueria a la calle de París: dos barras para una oferta excelente de catalanidad viajada. Te contamos aquí lo que hacen en Direkte.

El pato laqueado de Memorias de China. / Manu Mitru

Memorias de China

El restaurante que dirige Adam Lam llega a los 25 años entre budas y guerreros. Lo fundó Lam Chuen Ping, que llegó a Barcelona en 1972, cuando encontrar a un chino por la calle era una rareza. Esto es lo que puedes comer en Memorias de China.

Varios de los platos de Gloria Osteria. / Joann Pai

Gloria Osteria

El nuevo establecimiento de la calle de Enric Granados es enorme (1.000 metros cuadrados) y sirve platos de sabores reconocibles elaborados con ingredientes de más de 170 productores del país transalpino. Esto es lo que probamos en Gloria Osteria.

La bullabesa del restaurante Ares. / El Periódico

Ares

Miquel Àngel Fort, su pareja, Asun Ariño, y la hija de esta, Gemma Blanco, abren, en tiempo récord y sin conocimientos previos, un buen restaurante de cocina mediterránea con toques franceses. Así se come en Ares.

El arroz con 'peu de porc' del restaurante Delta. / Manu Mitru

Delta

Dani Rueda y Natàlia Ferran, dueños del Tapeo, le dan a las cazuelas arroceras a buen precio en un restaurante luminoso con la cocina abierta. Uno de los que triunfa (y engancha) es el de 'peu de porc' con salsa de callos y caldo de 'escudella'. Hay más cosas que comimos y te lo contamos en esta crónica de Delta.

La excelente tortilla de verduras de Bar Clemen’s. / Òscar Gómez

Bar Clemen's

En este local con barra del mercado de la Boqueria, abierto en 1969 por un profesional de la lucha libre y su mujer, cocinan rico. No hay que perderse sus guisos tradicionales ni sus tortillas para desayunar. Esta es la crónica de Bar Clemen's.

Los huevos al plato de Bar Sant Josep. / Alberto García Moyano

Bar Sant Josep

Este lugar conocido por sus deliciosos 'esmorzars de cullera y/o forquilla' alcanza el mismo nivel a la hora del almuerzo con su menú del día. Un auténtico puntal en el barrio del Putxet i el Farró es Bar Sant Josep.

Las anchoas de El Xampanyet. / Macarena Pérez

El Xampanyet

Visitamos este restaurante que exalta la anchoa y la burbuja, que siempre está lleno y que va camino de los 100 años.Joan Carles Ninou está al frente del negocio que fundó el abuelo en 1929, y sus hijas, Laura y Mireia, están destinadas a llevar la casa hasta el centenario. Aquí te contamos, a pinceladas, la historia (y la carta actual) de El Xampanyet.

Las migas con espárragos verdes de Sur o no Sur. / Macarena Pérez

Sur o no Sur

Cristina Pitarque y Sebastián Afonso han convertido su casa pintada de rojo en un alegato a favor de la cocina andaluza con pinceladas personales. Es una alentadora anomalía en Barcelona, huérfana de restaurantes andaluces con enjundia. Y te contamos por qué en esta crónica sobre Sur o no Sur.

El caviar y el árbol de blinis de Oysters Menorca. / Daniel Schäfer

Oysters Menorca

Los jóvenes Tobias Kruijssen, Benito Escat y Pol Castells venden "lujo sofisticado pero asequible" en un restaurante en el que mandan el preciado molusco, el caviar, los productos de mar y el champán. Esto es lo que se come en Oysters Menorca.

Jordi Ratón, en la barra de Bodega Pàdua. / Òscar Gómez

Bodega Pàdua

En este popular espacio de El Farró se come de maravilla entre sus paredes abarrotadas con cientos de objetos y mil recuerdos, como un Seat 600.Hay caracoles, 'capipota', bacalao... Esto es lo que probamos en Bodega Pàdua.

David Garcia, Stefano Colombo y Jordi Colpani, en el Bar Súper. / Zowy Voeten

Bar Súper

Max y Stefano Colombo abren un luminoso restaurante con los puestos de Santa Caterina como proveedores de lo inmediato. El sumiller David Garcia maneja unas 180 referencias de vinos. «Mínima intervención», explica Stefano, que con Brutal es corresponsable de que Barcelona sea una de las capitales de los vinos 'naturi'. Así es Bar Súper.