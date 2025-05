Menú de finca: cuatro restaurantes (muy diferentes) que llevan el huerto y la granja a la mesa

¿Qué música escuchan los cochinos negros? ¿Y las cabras majoreras de la isla? En la finca de Uga de Lanzarote una selección musical ameniza su existencia. Son animales felices (y quien sabe si melómanos).

La música sigue sonando, en forma de bandas sonoras de algunas de las películas más conocidas de la historia, en la terraza del restaurante Isla de Lobos del hotel Princesa Yaiza (Playa Blanca, Lanzarote). Se puede trazar un hilo (que podría ser musical) entre un punto y otro, situados a escasos 15 minutos: la finca, fundada en 2006 por el Grupo Rosa, propietario del hotel, provee de materia prima al restaurante estrella de su oferta gastronómica.

70.000 metros cuadrados de cultivo, más de 1.000 animales… una apuesta fuerte que trasladada al plato vale un sol Repsol. El reconocimiento vale tanto para la etapa anterior a abril de 2025, más enfocada al menú degustación y la alta cocina, como al posterior, más centrado en el producto. En la nueva carta aparece un arroz de cochino negro de la finca donde se aprovecha todo: “Con los huesos se hace el fondo en el que se cuece y la carne se desmecha para dar forma a un plato en el que el cochino negro es el protagonista absoluto”, explica el cocinero del restaurante, José Contioso.

De la huerta sale el tomate que protagoniza una terrina con espuma de queso de la finca de Uga: un dos por uno. “Además del tomate, en la huerta hay muchas otras cosas, desde 'kale' a pimiento, pasado por puerro”, enumeran desde el restaurante. La selección de quesos se hacen también en la finca a partir del rebaño local y acumulan premios a punta pala. Don Nicolás, elaborado con leche de vaca Jersey, fue en 2024 elegido el mejor de España en Salón Gourmets.

Los quesos y las frutas de la finca de Uga, base del desayuno de Isla de Lobos. / Javier Sánchez

Los desayunos, que congregan tanto a alojados como a público exterior, también hacen ‘pit stop’ en la finca para poner en la mesa los huevos de gallinas camperas negras canarias -los habituales Benedict pero también con almogrote- o el más que cremoso yogur de leche de cabra de la finca. El salmón ahumado del sándwich también proviene de Uga, aunque sea tierra adentro. Tiene truco: lo que es autóctona es la cultura del ahumadero, que perfuma más que envolver en humo las piezas de salmón del norte de Europa.

El chef Ángel Martínez de Marigorta, con las piparras de su huerto. / Restaurante Arraigo

De la huerta, solo lo que marque la diferencia

“Se me juntaron el hambre y las ganas de comer cuando me trasladé a vivir al pueblo de Arlós”, explica el cocinero Ángel Martínez de Marigorta, al frente de Arraigo (Posada de Llanera, Asturias), restaurante con el que entra (de momento con mención) en la Guía Michelin. Allí su mujer tenía una casona con huerta y ganado que el chef abrazó como la tierra prometida para “obtener esos productos de calidad” que le costaba encontrar. Ni corto ni perezoso, se lanzó a cultivar ‘arbeyos’ (guisantes en asturiano), tomates, judías verdes, pimientos del Piquillo, piparras… “Solo aquello que marca la diferencia y que merece la pena por poder obtener el punto de maduración deseado. No tendría sentido que cultivara calabacines, por ejemplo. Difícilmente serían mejores a los de cualquier otro lado”, explica el chef.

Los poco más de 10 minutos que distan de su casa al restaurante permiten a este cocinero jugar con esas materias primas que no encuentra en ningún otro lado para componer algunos de los platos de los que más satisfecho está, como el pimiento del Piquillo, recogido en fresco, pelado a soplete, vaciado y relleno de brandada de bacalao. Y finalmente servido asado y glaseado con juego del propio pimiento.

Esta manera de trabajar no está exento de riesgos ‘naturales’ -“este año no tuve ‘arbeyos’ porque me dejé la puerta del invernadero abierta y las ovejas se los comieron”-. Con el arranque de la temporada de calor, volverán sus tomates, con aceitunas Kalamata, sardina ahumada y aceite de albahaca. En un futuro, sus planes pasan por aprovechar el rebaño de ovejas que tiene la familia de su mujer para ofrecer cordero ‘xaldo’ (raza originaria de Asturias). El nombre del restaurante no es casualidad.

Jordi Cantó, en el huerto de Castell Son Claret. / Castell Son Claret

El huerto también es lujo

En Castell Son Claret, un hotel en Calvià (Mallorca) que abruma por lo imponente del marco -un verdadero castillo en plena Sierra de Tramuntana, el nombre no miente, del siglo XIX- y por la finca en la que se aloja de 132 hectáreas, hay sitio para un pequeño huerto. Que a la vez es un gran proyecto, gestionado por personal de ESMENT, una asociación integrada por personas con diversidad funcional.

Al huerto hay guiños en todas las cartas del hotel. Por supuesto en la del gastronómico con estrella Michelin, Sa Clastra, al frente del que el chef Jordi Cantó presenta este año un menú inspirado en los vientos de la isla y las civilizaciones que han pasado por ella. En el plato de guisantes y habitas, los primeros vienen del Maresme, pero las segundas de la plantación de la propiedad.

Los frutos de los limoneros que se encuentran por toda la finca dan mucho de sí. Unos acaban convertidos en la mantequilla con limón fermentado que entra en escena a mitad del menú de Sa Clastra. Otros transformados en la limonada que se ofrece en el otro restaurante del hotel, Olivera, a modo de bebida de bienvenida. Los olivos de la finca también se aprovechan para elaborar un aceite que, por su exclusividad, se reserva para el Michelin.

El apartado de flores y aromáticas del huerto se luce en las creaciones del Castell Bar, con el ‘barman’ Roberto Muscaridola a los mandos. Las flores sirven para hacer un sirope que enriquece el cóctel enseña, el Tramuntana. Y la melisa, la verbena y la hierbabuena se cuelan en el mojito de naranja de Soller. Fiesta líquida.

El sándwich de pollo frito ecológico de su propia finca de Roostiq. / Roostiq

Un huerto en la ciudad

Uno se imagina la filosofía del huerto a la mesa aplicada en restaurantes en mitad del campo. Y, sin embargo, con Roostiq, con tres sedes enclavadas en entornos tan lejanos de lo rural como Madrid y Marbella, se da la excepción que confirma la regla. Sus dos fincas situadas en Ávila actúan como despensa natural, un mensaje en el que se esfuerzan a insistir a riesgo de que se quede enterrada bajo la etiqueta de ‘local de moda’.

El pollo, rara avis en restaurantes gastronómicos, que se sirve en sus restaurantes a la brasa o frito en sándwich, se cría de forma ecológica en sus fincas. También son propios los embutidos, a partir de sus propios cerdos criados con bellota.

Y sin embargo, es en las verduras propia donde la apuesta de Roostiq marca realmente la diferencia. Uno de los platos que son un clásico desde que abrieron son las acelgas a la llama (¿quién pedía acelgas en un restaurante cuqui en 2018?). Pero la familia vegetal ha ido ampliándose con variedades incluso más raras de ver como el ‘kale’ Cavolo Nero, que se diferencia por su sabor ligeramente dulce: es la base de una curiosa ensalada César donde vuelve a colarse el pollo de la casa, esta vez en forma de pechuga. Cocina huertana y granjera en medio del asfalto.