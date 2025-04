Menú del día: Bar Sant Josep, un puntal más en El Putxet i el Farró

Desde que iniciase esta sección que no visitaba de nuevo el barrio del Putxet i el Farró, en el distrito de Sant Gervasi. Es decir, que tengo abandonada la zona desde hace más de tres años, cuando escribí sobre mi adorada Bodega Josefa (La Pepeta), que se encuentra calle arriba respecto al lugar del que os hablo hoy.

Así que vamos a poner remedio al agravio con una visita a un sitio que tengo apuntado en la lista de pendientes desde hace meses y meses, habiéndolo pospuesto cada vez por un motivo distinto (ninguno de consideración). El lugar no es otro que el Bar Sant Josep, conocido -al menos por servidor de ustedes- por sus 'esmorzars de cullera y/o forquilla', que hacen las delicias de los vecinos del barrio y de gente que peregrina expresamente al lugar para conocerlos. Como soy partidario de que, si se desayuna bien, hay altas posibilidades que el menú del día también sea de nivel similar, allí me planté.

Bar Sant Josep Saragossa, 33. Barcelona Tf: 633.651.143 Precio: 14,50 €

Como también hacía tiempo que no coincidía con mi estimada Maria Nicolau en una mesa frente a frente, aprovechando uno de nuestros encuentros pendientes, de los que siempre sale uno con una inyección de la energía y optimismo que esta mujer desborda, la convoqué en el Sant Josep. Allí repasamos ávidamente el menú. De primero, huevos al plato, garbanzos, judías pintas o judías verdes con patatas.

Vamos, unos primeros de impresión para comprobar que estábamos en el lugar adecuado en el momento adecuado. Debo decir que mi elección, los huevos al plato, fue justo lo que necesitaba. Y me quedé con ganas de haber probado el resto, pero para eso solo me queda volver.

El escalope a la milanesa de Bar Sant Josep. / Alberto García Moyano

De segundos, quien os escribe escogió el escalope a la milanesa mientras que Maria el bacalao 'a la llauna' que, bien sabroso y con generosidad con las láminas de ajo (hecho que siempre se agradece), pude probar con pequeño hurto consentido mediante. No es que no me hubiese gustado hincarle el diente otras opciones de segundo como el estofado a la jardinera, el codillo o las albóndigas, porque según iban pasando a uno se le iban los ojos, pero cuando uno tiene antojo lo tiene y no se puede aguantar. Eso sí, ese antojo fue debidamente correspondido, porque cuando vuelva al Sant Josep y haya escalope, de cabeza a por él.

El flan de la casa de Bar Sant Josep. / Alberto García Moyano

El remate con el postre con el flan de la casa. Y a disfrutar de la sobremesa contento y feliz de saber de novedades de mi amiga. Últimamente me paso las crónicas pidiendo disculpas y esta no va a ser una excepción: he descubierto tarde el Bar Sant Josep, pero espero poder disfrutarlo todo lo que pueda de ahora en adelante. Y eso que aún no me he pasado a hacer uno de sus conocidos 'esmorzars'.