Gloria Osteria: un restaurante italiano único (y enorme) en Barcelona

No es Gloria Osteria, abierto hace poquitas semanas en el corazón del Eixample, un restaurante al uso en Barcelona. Es cierto que se suma a la interminable lista de italianos de la ciudad, pero ninguno alcanza las gigantescas dimensiones de este: ¡1.000 metros cuadrados! Tampoco encontrarás un establecimiento tan elegante, glamuroso y un puntito barroco, rollo aquellos maravillosos años 20. No hay tantos que tengan una plantilla de cocineros y camareros transpalpinos casi al 100%. ¿Y cuántos te venden sus recetas con ingredientes de más de 170 productores de su país (caviar incluido) que les lleguen casi a diario? Este y difícil -por no decir imposible- que alguno más.

Así de especial y único es este local que en su día acogió Bellavista del Jardín del Norte, el negocio gastronómico fallido de los Messi.

Gloria Osteria Enric Granados, 86 gloria-osteria.com/es Precio medio (sin vino): 40-50 €

Impresiona y agrada este espacio de dos pisos decorado con esculturas, maderas, terciopelos y moquetas que te transportan a una 'dolce vita' casi de película: candelabros de colores de 70 kilos hechos a mano, columnas de espejo de más de 4 metros de altura en forma de estrella, una lámpara de cristal de Murano de 5 metros de largo y de 400 kilos sobre la barra del bar...

La sala principal de Gloria Osteria. / Joann Pai

Una 'dolce vita' que se puede disfrutar en esa barra de coctelería de la entrada (combinados clásicos con un toque divertido) o en esa sala que da a una apacible terraza interior y desde la que se divisa la cocina a la vista donde se elaboran las pastas frescas, las pizzas, las salsas, los 'gelatos' y hasta los panes, 'focaccias' y 'grisini'.

Más allá de las intenciones, están los hechos, los platos, la comida, lo que más importa en cualquier restaurante, además de un buen servicio (diligente y joven en este caso). Y aquí Gloria Osteria vuelve a seducir. Los chefs responsables de este establecimiento (Daniele Tasso, Gilberto Renna y Elisa Consolo) saben aprovechar la ventaja que supone trabajar 'in situ' con productos auténticos y frescos para servir platos imbatibles para cualquier paladar que busca sabores reconocibles sin complicaciones.

El 'prosciutto' de Parma curado 30 de meses y el 'lonzardo', un embutido de Lombardía, ambos finamente cortados, pueden servir de preámbulo de vicio de una comida que puede seguir con un meloso atún crudo aderezado con salsa 'tonnata', alcaparras y salsa de soja, y un tartar de lubina sobre un 'millefoglie' de patata. Bravo por los 'casoncelli' rellenos de bogavante, que se saltean en 'beurre blanc' y se terminan con un tartar de gambas frescas, y bravo también por los raviolis de osobuco con ricota, 'jus de viande' y salsa de azafrán.

Pizzas con un toque gurmet

Quien quiera carne y pescado tiene donde elegir, aquí no falta ni una parrilla. Y quien quiera pizza con un toque gurmet, también: la Margherita lleva búfala ahumada al tomillo y 'datterini' confitados con ajo y aceite; la Gloria Ibérica sorprende con su panceta ibérica y una base de bechamel al Parmigiano Reggiano de 36 meses, y los más curiosos se atreverán con la de 'gamberi rossi e pistacchio', con un tartar de gambas rojas y un toque cítrico de limón. Para acabar con algo dulce, un cremoso tiramisú de pistacho, por ejemplo.

Y todo ello bien acompañado con vinos ecológicos transalpinos de pequeñas bodegas. Son unos 70, que se complementan con algún que otro champán francés como única concesión a lo no italiano en esta 'osteria' tan italiana, tan agradable... y tan grande.