13 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe abril

Hay tantos restaurantes que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías conocer antes de que acabe el mes de marzo. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

La ensalada de 'escudella' del restaurante Franca. / Macarena Pérez

Franca

Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty trabajan platos que permiten a la cocina catalana escapar de la rutina y lo previsible, como su ensalada de escudella. Uno de los muchos platos que merece la pena probar si visitas Franca.

El pollo al horno del Bar Restaurante Alarcón. / Alberto García Moyano

Bar Restaurante Alarcón

Todo en este lugar son verdaderas joyas de la cocina tradicional combinadas con aportaciones propias. Desde 1969, reina en L'Hospitalet y aquí te explicamos el por qué del éxito de Bar Restaurante Alarcón.

El bikini de guiso de pollo con crema de castaña y 'demi-glace' de Pizzicato. / Manu Mitru

Pizzicato

Cocina sabrosa bajo la batuta de Luciana Russo y Eduardo Hernández en el Palau de la Música Catalana y que es merecedora de bises y aplausos. Ambos han subido el bikini de pollo al escenario del Palau de la Música. ¡Bravo, Pizzicato!

Ignasi Elías y Chiho Murata con cortes de carne de Ito Ranch, en Carlota Akaneya. / Ferran Nadeu

Karlota Akaneya

Ignasi Elías y Chiho Murata han conseguido importar lo imposible de Japón: los cotizados cortes de vacuno de Ito Ranch, de Matsusaka, y el famoso Crown Melon. Los puedes probar en Karlota Akaneya.

Miquel Sardà y Adrià Jimeno, con el arroz del 'senyoret' del restaurante Traca. / Ferran Imedio

Traca

Los treintañeros Miquel Sardà y Adrián Jimeno se ponen al frente del restaurante del Hotel Me Barcelona. Ojo al dato: son dos 'ex' de Mugaritz que se han pasado a la cocina popular: "Hacemos sota, caballo y rey con cariño y sin engañar a nadie". El restaurante se llama Traca.

Ensalada de tomates del Maresme y el Baix Llobregat del restaurante Superlocal. / El Periódico

Superlocal

El restaurante del Balcón Gastronómico trabaja con productos de proveedores que en su mayoría se sitúan a menos de 100 kilómetros de su cocina. Y se convierte en unos platos tan ricos como los que te explicamos en esta crónica de nuestra visita a Superlocal.

El arroz de gambas del restaurante Nuara. / El Periódico

Nuara

Este restaurante del Balcón Gastronómico que pertenece a la prolífica Familia Nuri (Ca la Nuri, Xiroi, Arrozal y los Bar Nuri de la rambla del Poblenou y de Time Out Market) propone una carta reconocible que juega con la parrilla en un espacio amplio y luminoso. El Mediterráneo pasa por la brasa en Nuara.

Sergio y Javier Torres, en el restaurante Cocina Hermanos Torres, Barcelona. / Jordi Cotrina

Cocina Hermanos Torres

Una comida en la que la técnica y la belleza se han entrelazado como las volutas en arabesco de un buen habano (acaban de inaugurar una sala de fumadores, osadía en tiempo de prohibiciones). Una comida que acaba desvelando secretos de los gemelos de Cocina Hermanos Torres.

El pastel de 'feira' de L'Art Brasil. / Macarena Pérez

L'Art Brasil

Este es, quizás, el restaurante de cocina tradicional brasileña más famoso de Barcelona. Si comes allí, seguramente sentirás 'saudade' poco tiempo después. Sobre todo, de su 'feijoada' y de su pastel de 'feira', que son los dos grandes 'hits' de L'Art Brasil.

El rabo de vaca con 'aligot' del Bar Remedios. / Macarena Pérez

Bar Remedios

Alejo Ventosa y Llorenç Balaguer están a cargo de un bar cerca de la Diagonal en el que la tortilla de patatas hecha al momento tiene un público leal. La hemos probado y nos gustado tanto como el tapeo plácido de este local exitosos y jaranero llamado Bar Remedios.

Elisabet Prat, flanqueada por sus hijos, Esteve y Martí, en la barra de Bar Casi. / Òscar Gómez

Bar Casi

Este local que lleva 47 años cerca del Park Güell representa la cocina popular con historia, la resistencia al tsunami de la gentrificación y el turismo. Así es Bar Casi.

Rafa Zafra, en el restaurante barcelonés Per Feina Per Plaer con un cóctel de gambas. / Pau Arenós

Per Feina Per Plaer

Rafa Zafra (Estimar, Amar) es un cocinero todoterreno que sabe de lujos, especializado en pescados y mariscos, pero que también toca la carne y le da candela a la cocina popular. Acaba de abrir un restaurante con una doble carta, que combina una cocina de diario con otra más gastronómica. Se llama Per Feina Per Plaer.

El pollo con vieira y melocotón del restaurante Absis, en el MNAC. / Ferran Imedio

Absis

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha estrenado Absis, su nuevo restaurante, un espacio gastronómico único con una propuesta culinaria diseñada por el chef Albert Raurich. El responsable de Dos Palillos, con una estrella Michelin, y Dos Pebrots combinará tradición mediterránea y producto de primera calidad y de temporada, todo ello acompañado de una de las vistas más espectaculares de la ciudad de Barcelona. Así es Absis.