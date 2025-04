Con la primavera florecen los menús con estrellas Michelin: así son los de Castell Peralada Restaurant, Miramar y Moments

El panorama gastronómico es un 'chup chup' continuo. Se abren muchísimos restaurantes, y los que ya llevan tiempo en marcha no se detienen, como lo demuestran estos tres. Castell Peralada Restaurant y Miramar, en Llancà, han estrenado propuestas en forma de menús. Aquí te contamos cómo son.

Castell Peralada Restaurant: tradición, técnica y producto de proximidad

Castell Peralada Restaurant propone tradición, técnica y producto de proximidad en el menú que firma el chef Javi Martínez y que cuenta con varios apartados: 'Un paseo por el huerto' (con productos encurtidos y fermentados que provienen del propio huerto del restaurante); 'Pensando en la tradición' (sabores más arraigados con un toque de innovación, como la caballa curada en grasa de jamón ibérico con crema de judías finas y setas, evocando el clásico maridaje de judías con jamón), el viaje al pasado con interpretaciones de recetas medievales, como el buñuelo de conejo en cazuela con su propia salsa ), 'Nuestro entorno' (sepia con guisantes lágrima a la brasa y bogavante azul del país en formato de fricandó, fusionando mar y montaña); 'La Lonja' (salmonete de roca con espárragos blancos y pilpil de manzana Gala del Empordà)...

No faltan el famosísimo carro de quesos, acaso el mejor de España, que afina el maestro Toni Gerez, ni los postres innovadores de Arnau Triola, como el de ginebra, tónica y trufa con toques de vainilla y lima o el helado de cebolla de Figueres caramelizada con 'crème fraîche'. No hay que dejar pasar tampoco el Vi to Bar, cristales de vino impregnados con manteca de cacao. Se puede maridar con las referencias icónicas de la bodega Perelada o con una selección de diferentes países como Nueva Zelanda y Francia. Cuesta 135 € sin maridaje.

Una de las propuestas del menú Mar del restaurante Miramar. / El Periódico

Miramar: 25 pases para este 2025

Paco Pérez estrena nueva temporada en el Miramar (Llançà) con un menú degustación llamado Mar que gira en torno a 25 ideas que transportan al mar y a la huerta del Cap del Creus y la sierra de la Albera, sin renunciar a otros productos de gran calidad y estacionalidad. "Observamos nuestro entorno, lo interpretamos y lo traducimos", explica el chef sobre los platos elaborados con técnicas que potencian los aromas, sabores y texturas de los ingredientes. Además del nuevo menú degustación, la propuesta gastronómica del restaurante con dos estrellas Michelin cuenta también con una carta inspirada en la cocina ampurdanesa y marinera, y el menú 'Memoria, Territorio y Cultura', más breve y con variantes de día y de noche. Cuesta 240 € sin maridaje.

Brandada de mole verde Moments. / El Periódico

Moments: homenaje a los productos locales

Moments, que celebró 15 años en 2024, ha estrenado un nuevo menú degustación de la mano de Carme Ruscalleda y Raül Balam. Durante todo el año y con cada cambio de estación, reivindicará, con una propuesta gastronómica distinta, su vínculo con la tierra y con el mar, con la carne de caza y con el arte de la pesca. Coincidiendo con el año en el que Catalunya ha sido elegida Región Mundial de la Gastronomía, los cocineros han querido enarbolar la bandera del paisaje culinario catalán y “seguir escuchando” la madre naturaleza. Para ello, estrechan vínculos con sus guías particulares de mar y de montaña, de huerta y de aves. La gamba roja mediterránea, las espardeñas, la dorada, el rodaballo, los guisantes del Maresme, las alcachofas de El Prat, la col, la chirivía, la remolacha, el hinojo, la trufa negra y el 'mató' son algunos de los protagonistas de este menú de 10 platos que unen tradición e innovación, que puede completarse con El Carro de Quesos y que se puede combinar con hasta cuatro maridajes. Cuesta 180 euros sin maridaje.