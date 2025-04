Grupo Boadas: de Sips y la 'catedral' del cóctel a comprar OK Sarrià y Adobo y abrir dos locales más

Llamándose Grupo Boadas, en honor a la coctelería homónima de su propiedad, cualquiera podría pensar que la frenética compra y apertura de restaurantes en menos de un lustro por parte de esta empresa de restauración es fruto de un calentón tipo "¿que no?, ¡agárrame el cubata!". Al contrario. Los 'bartenders' Marc Álvarez y Simone Caporale, y el inversor Álvaro Cueco piensan mucho cada paso que dan, y siempre en la misma dirección: locales "carismáticos" de Barcelona cuya esencia quieren conservar.

Todo empezó con Sips. La coctelería de Álvarez y Caporale iba a estrenarse justo antes de que la pandemia atizara el mundo, pero debieron esperar a junio de 2021. Con ellos estaba Cueco como socio minoritario. El negocio, como es sabido, funcionó tan bien -y sigue haciéndolo- que llegó a ser considerada la mejor coctelería del mundo en 2023 según The World's 50 Best Bars. Hoy en día, además de tener abarrotado el local, llenan las pocas plazas de su trastienda, llamada Esencia, donde sirven un menú degustación de cócteles.

"Vamos a hacer cosas"

El éxito que les animó a hacerse con la 'catedral', Boadas, en 2022. De nuevo un acierto que, esta ocasión, les hizo pensar en ser más ambiciosos. Y ahí surgió la idea de crear Grupo Boadas para ir extendiendo el negocio. "Creemos que la coctelería es icónica, con historia, y nos dijimos: 'Vamos a hacer cosas'". Y esas "cosas" eran apostar por "locales carismáticos" a los que incorporarían "una carta de coctelería para complementar el concepto". "El espíritu Boadas", resume Álvarez.

Dado que esas "cosas" también iban a tener una parte sólida, reclutaron a Santi Olivella, que había estado de 2001 a 2016 al frente del restaurante Cata 1.81, y desde entonces hasta la pandemia, de la gastronomía del Hotel Duquesa de Cardona; él iba a estar, en calidad de director de operaciones, pendiente de que la parte culinaria de los nuevos proyectos funcionara.

En 2024, sin hacer ruido, se quedaron con OK Sarrià, la hamburguesería decana de Barcelona (abrió en 1987, después de Pokin's, y el primer McDonalds en la capital catalana). Su dueño, Albert Foraster, se jubilaba y ellos han mantenido todo, absolutamente todo igual. La carta es la misma, los proveedores siguen siendo los mismos, la decoración no se ha tocado, el fútbol tampoco se puede ver en sus televisiones (cualquier otro deporte sí, cosas de Foraster)...

Una 'food truck'

"Un amigo mío no sabía que habíamos comprado OK Sarrià me dijo: '¿Sabes que ha cambiado de dueños? ¡Pues sigue igual!", explica orgulloso Cueco. "Teníamos mucha presión -admite Olivella- porque la gente que lleva viniendo 40 años te examinaba, no quería que tocaras nada". No hay cambios "porque el centro es la 'burger'", pero sí añadidos: una 'food truck' y los cócteles de Álvarez y Caporale, en este caso "sin la creatividad de Sips".

"Tiene todo el sentido del mundo. Primero, porque en el barrio no hay muchos lugares donde tomar buenos cócteles. Y segundo, porque probar un torniquete tras una 'burger' es una apuesta súper ganadora. Es un complemento que da más empaque al concepto de las noches de fin de semana", añade Álvarez.

'Calçots', 'brunchs', música de 'dj'...

Casi al mismo tiempo se hicieron con Adobo, que antes de que llegara Enrique Valentí había sido Acontraluz. "La oferta gastronómica es más fresca que antes y llevamos la coctelería clásica de Boadas a la zona alta", explican. Y quieren convertir el lugar en un punto de encuentro animado donde igual te ofrecen un menú de 'calçots' hasta Semana Santa que montan un 'brunch' los fines de semana a partir de finales de abril, o ponen música de 'dj' los jueves y viernes o crean eventos para grupos.

Y ahora andan con dos proyectos más en el Gòtic. Bodega María Dolores, en la calle de la Mercè, cuyo nombre recuerda a la hija del fundador de Boadas, primera mujer coctelera de España y alma máter de la 'catedral' hasta que falleció, y Bar Colón Hi-Fi Restaurant, en los bajos del Hotel Duquesa Suites.

La batuta gastronómica de Toni Romero

El primero estará consagrado, bajo la batuta gastronómica de Toni Romero (Suculent), al vermut, los aperitivos, los platillos, los embutidos, los vinos, las cervezas... en horario ininterrumpido "y siempre con un toque más gastronómico", subraya Olivella. "Queremos recuperar la ruta de la calle de la Mercè, donde cada bar tenía su especialidad y la gente iba de sitio en sitio. Por eso tendremos una tapa en homenaje a cada local, casi todos desaparecidos hoy en día", cuenta Cueco. "Queremos revivir una historia", añade Álvarez. Comienzan las obras en breve y abrirá en julio si nada se tuerce.

Más tardará en llegar Bar Colón Hi-Fi Restaurant porque las obras de saneamiento en la plaza de Correus se están alargando más de la cuenta porque han encontrado nueve casas medievales en el subsuelo. Así que habrá que esperar a 2026 para su inauguración de este local de 200 metros cuadrados que, de nuevo, contará con la firma del chef Toni Romero en sus platos mediterráneos, los cócteles con el marchamo de Boadas y la música en directo y de 'dj' que animará el cotarro. El consuelo es que estarán en verano en la azotea del hotel con la Terraza Boadas, donde comer platillos de Suculent y beber cócteles de Boadas de manera desenfadada.

Grupo Boadas no descarta nuevas incorporaciones, pero siempre con la idea de que tengan una historia detrás. "Buscamos la esencia. No tendría sentido comprar el Xampanyet, por ejemplo, para convertirlo en un local que sirve bravas", razona Cueco. "Nos divierte mantener la esencia, el adn de sitios, y refinarlos. Es una manera de reivindicar las cosas bien hechas", comenta Álvarez, que recuerda que en Boadas han recuperado los uniformes de 1970. "Hay pocos grupos de restauración en Barcelona que tengan los cojones de coger locales para mantener la esencia".

