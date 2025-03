Los mejores restaurantes a una calle (o menos) del paseo de Gràcia (y 2)

El paseo de Gràcia de Barcelona no tiene una extensa oferta gastronómica porque está pobladísimo de tiendas de lujo, ya sean de moda o de joyas, aunque hay algún que otro establecimiento destacable. Pero si sales de la avenida, apenas unos metros, encontrarás muy buenos restaurantes a una calle o menos con propuestas para todos los gustos y bolsillos..

Pur

Nandu Jubany es claro respecto a la línea gastronómica que busca en este restaurante. "No queremos bajar del notable alto. Por debajo de ocho, nada. Si un día no hay gamba, pues no hay gamba". Extremismo en el planteamiento para garantizar la nobleza en Pur.

Algunos de los platos del restaurante Vibra Speakeasy. / El Periódico

Vibra Speakeasy

El restaurante en el sótano del Hotel Room Mate Anna sirve tapas y combinados clásicos pero rebosantes de personalidad en una atmósfera que recuerda a los años 20 del siglo pasado. Aquí, sin tener que dar una contraseña, te lo contamos todo sobre Vibra Speakeasy.

La sala principal del restaurante Gala. / El Periódico

Gala

Uno de los restaurantes de moda en Barcelona. Su carta es mediterránea, de mercado, pero con un apartado para el 'sushi' para gustar a todo tipo de público. Y muy larga. Tanta oferta supone un riesgo en cocina, pero aquí resuelven cada propuesta con solvencia: la suculenta croqueta de fricandó, el buen arroz meloso con gambas, el impresionante 'nigiri' de salmón flambeado y con un toque cítrico, la lubina con verduritas.. Mención aparte merece la sensacional tortilla abierta de alcachofa y trufa negra, plato estrella de la casa. Si quieres saber más, aquí tienes toda la información sobre Gala.

El espacio de Gala Sushi Club. / LaJuani

Gala Sushi Club

Gala transforma el sótano donde sus clientes se divertían en un espacio íntimo y elegante con una barra donde sirve 'sushi' con personalidad. Así de bien te lo puedes pasar en Gala Sushi Club.

Varios platos de Sea You. / El Periódico

Sea You

El restaurante junto al paseo de Gràcia propone un concepto gastronómico colorido, divertido, con toques asiáticos y precios amigables. Más o menos, la comida surfera sería lo que propone Sea You.

Una de las milanesas de Chalito / CHALITO

Chalito

Esta firma con varios locales en Barcelona y Madrid, que cuenta en su equipo con el exjugador del Barça Luis Suárez, se ha convertido en la cadena campeona de uno de los platos nacionales de Argentina y Uruguay: la milanesa. Esta es la historia de Chalito.

9Reinas

Un restaurante argentino de campanillas debe tener buenas carnes y buena parrilla. Aquí sirven todo tipo de carnes del país sudamericano a la parrilla con diferentes cortes (vacío, entraña, entrecot, costillar, solomillo, bife, picaña…) y de otras razas del mundo. Muchos futbolistas del Barça y el Espanyol comen o cenan en 9Rreinas, uno de los mejores restaurantes con parrilla de Barcelona.

Salmón fresco marinado con salsa de mostaza dulce ahumada con whisky de Babula Bar. / MANU MITRU

Babula Bar

'Babula', en ruso, significa abuelita. Y este creativo restaurante-coctelería se llama así en recuerdo de la yaya del dueño, Leonid Chechelnitskiy. Pero hasta ahí llega el tributo porque la carta es más para los nietos, aunque a tu abuela moderna seguro que le molaría. Porque no le hará ascos a ceviches, 'tartars', 'baos' y tacos, ni a la fusión de sabores y técnicas de Babula Bar.

El canelón trufado de Petit Comitè/Gaig Barcelona. / Pau Arenós

Petit Comitè / Gaig Barcelona

Carles Gaig relevó a su íntimo amigo Nandu Jubany al frente de este resturante, cuyo primer cocinero fue Fermí Puig. Es como en los relevos: el testigo de la gran cocina catalana pasa de mano en mano. El espíritu es el mismo: cocina catalana tradicional con el refinamiento gaigniano. Como conexión, la coca de fuagrás caramelizado de Jubany, que queda en la carta a modo de homenaje. Tras visitarlo, esta es la crònica que escribió Pau Arenós sobre Petit Comitè / Gaig Barcelona.

