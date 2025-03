13 buenos restaurantes que debes catar de que acabe marzo

Hay tantos restaurantes que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías conocer antes de que acabe el mes de marzo. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El canelón de rabo de vacuno con alcachofas de 77 kilos. / Zowy Voeten

77 kilos

Un restaurante en un local discreto, con una oferta meditada de vinos, pastas propias y platillos con conciencia, elaborados con semillas poco frecuentes. ¿Por qué se llama así? Pau Arenós te lo cuenta en esta crónica sobre 77 kilos.

Husamettin Cifci, conocido como Semi, con los platos que sirve en su restaurante Gaudim, donde expone las camisetas firmadas por los mejores futbolistas del mundo. / Jordi Cotrina

Gaudim

El restaurante favorito de Lamine Yamal expone las camisetas firmadas de los mejores jugadores del mundo. Sus paredes están repletas de zamarras de leyendas del fútbol y de estrellas actuales: Pelé, Maradona, Cruyff, Messi, Iniesta, Pedri, Lamine Yamal, Salah... Y ¿qué tal se come allí? Pues muy bien. Aquí te lo contamos todo sobre Gaudim.

Uno de los bocadillos japoneses de Kome. / Jordi Otix

Kome

Este bar-cafetería en la zona de El Putxet i el Farró triunfa desde el mismo momento que abrió con su original propuesta: bocadillos japoneses y vinos naturales. Es el 'match' perfecto de Kome.

La barra del restaurante Bisavis. / Macarena Pérez

Bisavis

Eduard Ros era un abogado que se ganaba muy bien la vida pero que se sentía desdichado y que ha encontrado su destino en la cocina. En la de este restaurante que propone, en palabras de su dueño, "producto desnudo con un toque, mucho vino, buen ambiente y buen rollito». Así es Bisavis.

El arroz de los jueves de Bodega 1940. / Alberto García Moyano

Bodega 1940

En esta casa te ponen las cosas bastante fáciles gracias a su menú del día: seis opciones de primero y seis de segundo. Si quieres introducir algunos de sus platos de carta, hay un razonable suplemento. Aquí te contamos qué puedes comer en Bodega 1840.

Carlos Allué, José Varela, Joan Manubens y Joan Cales Ninou, con varios platos de Galante. / Jordi Otix

Galante

José Varela (Grupo Varela), Joan Cales Ninou (El Xampanyet), Joan Manubens (Passadís del Pep) y el chef Carlos Allué se alían en un amplio y luminoso local para servir tapeo de calidad. Así es su proyecto conjunto, llamado Galante.

El churrasco con chimichurri del menú del día de Bar San Fermín. / Alberto García Moyano

Bar San Fermín

En este establecimiento de L'Antiga Esquerra de l’Eixample sirven una de las mejores paellas 'menuseras' de la ciudad. Pero hay más platos de su menú del día que merecen la pena probar en Bar San Fermín.

Dos comensales, sorprendidas con las proyecciones sobre la mesa de 'Le Petit Chef & Friends'. / El Periódico

Terrum

El restaurante Terrum, en Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, sorprende con una experiencia que va más allá de lo gastronómico. Así es la mezcla de comida y proyecciones con tecnología 3D del 'show 'Le Petit Chef & Friends'.

La merluza rebozada y con mayonesa del restaurante La Venta. / Jordi Otix

La Venta

Este establecimiento cumple diferentes aniversarios en 2025: podría solemnizar los 121 años desde la apertura a los pies del Tibidabo, los 75 con el mismo nombre, los 50 desde la reflotación o los 13 desde que el propietario es Lluís Vinyes. Su merluza es formidable, pero también otros platos, como te explicamos en esta crónica de La Venta.

El tuétano a la brasa y tacos de chuleta de Jaiba MX. / Adrián Quiroga

Jaiba MX

Roberto Ruiz fue el primer chef mexicano en conseguir una estrella en España con Punto MX (Madrid), ya cerrado, y ha seguido buscando la excelencia en lo popular. Ahora, en el Hotel NH Collection Constanza de Barcelona, se consagra a la cocina del mar, a la del Pacífico, sin renunciar a la carne. Así es Jaiba MX.

La lengua con humus del restaurante Albé. / Manu Mitru

Albé

El libanés Joey Attieh ha fichado a la cocinera mexicana Nancy Miguel para seguir con la evolución de su restaurante, con Líbano como música de fondo. Así 'suena' Albé.

'Brioche' con queso gorgonzola de Forno Bomba. / Òscar Gómez

Forno Bomba

Este local del barrio de Sants que dirigen con simpatía y calidez Francesco Gottardo y Alberto Montobbio destila esencia italiana y rollito mediterráneo. Qué ricas están las 'focaccias' estilo 'barese' y los 'brioches' con pistacho de Forno Bomba.

El 'uramaki' de salmón y langostino rebozado, cubierto de aguacate, salsa cremosa de trufa y salsa de anguila de Gala Sushi Club. / LaJuani

Gala Sushi Club

Gala transforma el sótano donde sus clientes se divertían en un espacio íntimo y elegante con una barra donde sirve 'sushi' con personalidad. Así de bien te lo puedes pasar en Gala Sushi Club.

