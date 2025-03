El restaurante favorito de Lamine Yamal expone las camisetas firmadas de los mejores jugadores del mundo

Si le preguntas si es más coleccionista que restaurador, Husamettin Cifci, conocido como Semi, responde tras dos segundos de silencio que parecen eternos: "No, no, yo soy restaurador".

Pues suerte que solo se dedica a regentar Gaudim, que sirve cocina mediterránea "natural, con protagonismo del producto y un toque moderno". Porque menuda es su colección de camisetas, balones y botas de futbolistas célebres, retirados como Andrés Iniesta, Steven Gerrard y Michael Laudrup, leyendas como Pelé, Cruyff o Maradona, o estrellas en activo como Messi, Lamine Yamal o Salah... Unas 300. Todas ellas, firmadas de sus puños y letras.

Gaudim Aragó, 231. Tf: 93.532.30.80 Precio medio (sin vino): 50-60 €

Nada hacía presagiar el "sueño impensable" de dirigir un restaurante al que acuden los futbolistas más buscados pese a no contar con reservados (Rakitic, Busquets, Jordi Alba, Xavi, Piqué, Dembelé... se sientan en la sala rodeados de comensales). En los 80, con 16 años salió de su Turquía natal con una mochila y sin dinero para ganarse la vida y ayudar a su familia. "Éramos muy pobres", recuerda el menor de seis hermanos. Caminando, haciendo autoestop, llegó a Suiza y limpió en hospitales. Luego fue a Alemania, donde progresó y alquiló un edificio con unos amigos para cuidar a gente mayor. De vacaciones en Barcelona conoció a su mujer, Paquita Mimó, y se instaló en la ciudad sin saber el idioma. "Hablaba con las manos, con los ojos".

Sin conocer el idioma ni saber cocinar

¡Pero quién dijo miedo! Sin conocimientos de cocina, solo con las enseñanzas de su suegra, montaron Taverna Mediterrània en 2006. "Los clientes se enfadaban conmigo porque no les entendía", cuenta Semi, que estudió castellano por su cuenta: "No tenía tiempo para ir a una escuela porque debía trabajar, así que escribía las frases más usadas en los restaurantes, las leía y las memorizaba".

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, camisetas firmas por Messi, Cruyff, Pelé, el baloncestista Mirotic, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski, Xavi, Rakitic, Iniesta, Gavi, Araujo, Pau Víctor, Salah y Cubarsí, en el restaurante Gaudim. / Jordi Cotrina

El negocio funcionó y abrieron Gaudim en 2013. Más aforo, más trabajadores y más ambición gastronómica. Arroces, carnes, pescados... Les costó arrancar, malvendieron lo que tenían para salvar la empresa, cerraron un mes para reinventarse... "Me metí en los fogones porque los platos no salían como yo quería y la gente no volvía", explica Semi. "Intentábamos mantenernos en 'Tercera División' y no bajar a 'Cuarta'. ¡Sobrevivir!".

El 'golazo' de Rakitic

El restaurante comenzó a funcionar. "Aunque sin lujo ni diseño ni jefe de sala ni sumiller, porque somos humildes", recalca. Hasta que llegó el 'golazo' que lo hizo subir a 'Primera'. De Rakitic: le gustó tanto Gaudim que en 2019 colgó una foto en su muro con Semi. A partir de ahí, comenzaron a visitarle futbolistas del Barça.

Semi, frente a alguna de las camisetas que expone en Gaudim. / Jordi Cotrina

No solo eso. Una periodista inglesa, que conoce al bueno de Semi porque come en su restaurante cada vez que viaja a Barcelona, sabía que el Liverpool es su segundo equipo favorito. Y como ella también conoce a Gerrard, le recomendó el sitio. El exfutbolista de los 'red devils' apareció un día con una camiseta firmada por todos los miembros del equipo. Luego le llegaron las de Salah, Virgil, Mané...

"Lamine cuida muchísimo su alimentación"

Y Semi pensó que podría pedir algún objeto firmado a los 'cracks' que frecuentaban su local, algo que ahora no hace porque ya es tradición que todo astro que acude a Gaudim le obsequie con una camiseta, un balón, unas botas...

Erizos de mar, tarta de gambas y caviar del restaurante Gaudim. / Jordi Cotrina

Mientras prepara los arroces que tanto le gustan a Rakitic (de carabinero, de costilla de cordero y pollo...), mientras borda la anguila, especialidad de la casa, y le pide a Yamal que siga siendo tan humilde y sencillo ("es muy profesional, cuida muchísimo la alimentación, nada de grasa ni dulces"), y mientras sirve de erizo de mar con tartar de gamba y caviar o carpacho de dorada o mini burgers a Cubarsí y a Casadó y a Ferran Torres y a Araujo, Semi va pensando cómo hacer hueco a tanta zamarra, a esta colección creciente que, más que de primera, es de Champions.

