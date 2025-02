David Muñoz renuncia a trasladar Diverxo hasta al menos 2027

Diverxo y NH Collection Hotels & Resorts han anunciado la renovación de su acuerdo de colaboración conjunta, con la que confirman la permanencia del restaurante en su actual localización, en los bajos del hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, hasta 2027.

Desde su apertura en 2014 en el citado hotel, el restaurante dirigido por el David Muñoz se ha consagrado como una de las propuestas gastronómicas más importantes del mundo, tras alcanzar el podio de la lista The World's 50 Best Restaurants en varias ocasiones y alzarse con el reconocimiento al mejor cocinero del mundo durante tres años consecutivos por The Best Chefs Awards.

"Vamos a seguir rompiendo barreras"

Muñoz ha declarado: "Todo lo que hemos conseguido en este local era inimaginable cuando llegamos aquí, pero Diverxo es así, completamente indomable y en constante cambio. Vamos a seguir rompiendo barreras y abriendo nuevos caminos. Vamos a seguir cambiándolo todo porque es nuestro adn. Diverxo o es vanguardia o es morir".

No era ese su deseo inicial ya que su plan era mudarse a La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Pero en junio de 2024 anunció que renunciaba a él. Se trataba de un espacio que iba a ser hecho a su medida. Finalmente el acuerdo con el grupo de la familia García Cereceda, que iba a ser su socio y casero en este local, no se llevó a cabo. "Una decisión difícil pero necesaria" que tomó "tras meditarlo concienzudamente".

Un traslado frustrado para este 2025

El nuevo Diverxo iba a ubicarse en un terreno situado dentro un bosque junto al campo de golf en la urbanización de lujo de Pozuelo, a las afueras de Madrid. Iba a a tener 1.900 metros cuadrados (bastantes más que los 600 de los que dispone en los bajos del hotel NH Eurobuilding) para dar de comer a unas 40 personas e iba ser decorado por el omnipresente Lázaro Rosa Violán, que ha firmado todos los proyectos del cocinero en Madrid. Estaba previsto el traslado para este 2025.

Pero, según varias fuentes, varios cambios en el contrato entre Muñoz y la familia García Cereceda acabaron por hacer inviable el proyecto que iba a tener una inversión, según Muñoz, "de entre 12 y 14 millones de euros en total, entre las obras y la construcción del edificio". Recordaba entonces el cocinero en un comunicado que llevaban "mucho tiempo trabajando [...] con dosis ilimitadas de ilusión e invirtiendo enorme cantidad de esfuerzos y recursos". Fue en vano.