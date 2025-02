Guía Macarfi 2025: los mejores restaurantes de media España

La guía Macarfi 2025 ha ampliado, respecto a ediciones anteriores, su ámbito geográfico y en esta décima entrega ya cuenta con listas de los mejores restaurantes de ocho comunidades autónomas: Catalunya, Comunidad de Madrid, País Vasco, La Rioja, Andalucía, Comunitat Valenciana, Asturias y Cantabria. Para 2026, esta guía que empezó como un proyecto urbano de Barcelona en el que se reseñaban los establecimientos más interesantes, pretende alcanzar las 15 comunidades autónomas.

En 2025, los 'number one' de cada zona han sido, respectivamente, El Celler de Can Roca, Desde 1911, /esElkano, El Portal de Echaurren, Bardal, /esRicard Camarena y Quique Dacosta ('ex aequo'), Casa Marcial y Cenador de Amós.

En esta décima edición de la guía, en castellano en inglés, se presentan reseñas de los 360 restaurantes más interesantes de las áreas mencionadas según las votaciones de embajadores de la guía, chefs y periodistas especializados. También hay numerosos listados en los que se clasifican los restaurantes por tipo de cocina, zona, decoración, servicio, bodega, menú... En total, la web y la 'app' de Macarfi acumulan 4.000 establecimientos.

Los mejores novatos

La nueva guía se ha presentado en un acto celebrado en La Paloma (Barcelona) conducido por el actor y humorista Carlos Latre ante más de 150 cocineros 'top' y numerosas personalidades de la sociedad civil. También se ha desvelado la lista Rookies, que distingue las mejores aperturas del año. La mejor ha sido, según Macarfi, Ibai (País Vasco). En esa relación, curiosamente, aparecen establecimientos que habían abierto en 2023, como Varra y Pabú (ambos en Madrid).

Y se ha hecho hincapié en el Club Macarfi, que propone experiencias y viajes gastronómicos exclusivos, un 'e-commerce' con productos gurmet difíciles de encontrar y ventajas en hoteles colaboradores a cambio de una cuota anual de 250 €. Esta iniciativa empezó su andadura en septiembre de 2023 y cuenta con más de 500 socios entre membresías de particulares y de empresas.

Las listas

En las listas de los mejores restaurantes de Catalunya, Madrid, País Vasco, La Rioja, Andalucía, Comunitat Valenciana, Asturias y Cantabria según la guía Macarfi 2025 no aparecen Diverxo, Disfrutar y Asador Etxebarri por haber sido número 1 durante tres años consecutivos (son los llamados Top of the Tops). Por ello han recibido sendos reconocimientos especiales.

Top 15 Catalunya

Top 10 de Madrid

Top 15 del País Vasco

Elkano Azurmendi Nerua Amelia Martín Berasategui Rekondo Arzak Mina Arrea! Garena Narru Akelarre Zaldiaran Porrue Casa Urola

Top 10 de La Rioja

El Portal de Echaurren Venta Moncalvillo Alameda Nublo Ikaro Echaurren Tradición Kiro Sushi Aitor Esnal Ajonegro Casa Masip

Top 15 de Andalucía

Bardal Aponiente Kaleja Noor Bagá José Carlos García Lú Cocina y Alma Back La Costa Restaurante Skina Los Marinos José Palodú La Milla Nintai La Finca

Top 15 de la Comunitat Valenciana

Ricard Camarena / Quique Dacosta ('ex aequo) La Salita Fierro Arrels Espacio Montoro L'Escaleta BonAmb Kaido Sushi Bar La Finca Nozomi Sushi Bar Atalaya Monastrell Karak El Poblet

Top 10 de Cantabria

Cenador de Amós Solana La Casona del Judío El Serbal La Bicicleta Pico Velasco El Nuevo Molino El Remedio La Bombi La Hermosa de Alba

Top 10 de Asturias

Casa Marcial Real Balneario La Huertona Casa Gerardo Auga Restaurante El Corral del Indianu Ferpel La Tabla NM Regueiro

Rookies 2024

