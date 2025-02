Menú del día: Bar Restaurant Luna, desafiando a la Gran Via

Esta entrega es una de aquellas que especialmente me resultan bonitas de explicar (espero transmitirlo así) porque ni muchísimo menos tenía pensado recalar en este lugar el día de autos. Pero, mira por dónde, ocurrió. La providencia divina actuó cuando menos se le esperaba.

Bar Restaurant Luna Calàbria, 100. Barcelona Precio: 13,50 €

La cuestión es que servidor recorría la calle de Calàbria “hacia arriba” con vistas al cruce de Aragó, donde tenía previsto cambiar de dirección y encaminarme hacia el que era mi destino inicial. De pronto, y tras cruzar Gran Via (de les Corts Catalanes), algo llamó mi atención: un rótulo con letras de neón. Un estilo nada inédito en la zona (a tan solo dos esquinas de distancia el Bar Galicia luce un rótulo parecidísimo), pero no por ello menos atractivo. Qué me gusta un neón, madre mía (¿y a quién no?).

Los neones de Bar Restaurant Luna. / Alberto García Moyano

Así que reducción de marcha y lectura rápida del cartel que anuncia su menú del día: 13,50 € en plena Gran Via. Sigamos leyendo. Seis opciones de primero y siete de segundo, bien también. Entre los primeros, además de lo que se acabó pidiendo había garbanzos a la catalana, arroz a la cubana o 'champis' rellenos: ciertamente sorprendente. Entre los segundos, solomillo con salsa de setas, librito, bistec o 'botifarra amb mongetes'. Caray, no era solamente el neón, ni la carta como tal, sino que me hallaba en una zona en la que no me esperaba encontrarme lo que me encontré. Pues sentémonos.

Te atienden rápido y te tratan fenomenalmente

Tres son las encargadas de que te sientes rápido, te atiendan rápido y te traten fenomenalmente. La elección no era sencilla. Entre los primeros había opciones realmente interesantes pero uno echaba de menos unos buenos 'fideus a la cassola', que no degustaba desde la visita al Bar Celona del Poble-sec, hace más de un año. No tardaron en llegar a la mesa, generosos en costilla, sabrosos y con zanahoria bien presente, hecho que no ocurre todos los días. Momento de darse cuenta de que hay una cierta relación entre un rótulo de neón y el éxito en la cocina. Aún no la puedo desarrollar suficientemente, pero ahí queda de momento.

Entre tanto, seguía con la mosca detrás de la oreja, porque tras sentarme en la mesa me di cuenta de que tenía este lugar apuntado como pendiente. Pero se conoce que, con el despiste, olvidé especificar en mis notas si era cosecha propia o bien recomendación. Y resultó ser que había sido bien recomendado por Jordi, que tuvo el olfato de ver que había que venir de menú del día mientras hacía una breve parada en el lugar.

Los buñuelos de bacalao del menú del día de Bar Restaurant Luna. / Alberto García Moyano

Hecho este paréntesis, volvamos al turrón. De entre las opciones para el segundo plato que he mencionado antes, he omitido -voluntariamente- la que pedí. Principalmente porque no tenía claro qué hacía pidiendo ese plato hasta que llegó a mi mesa. Veréis, siempre me ha parecido absurdísimo pedir como plato en un menú una de croquetas. O, qué se yo, una ración de calamares a la romana. Soy de los que pienso que es comida para pedir como una ración/tapa, pero nunca como plato en un menú. Y no digamos de segundo.

Siete buñuelos caseros

Pues me la envaino. De ahora y para siempre. Acto de contrición en toda regla. Porque hice bien en hacer caso cuando me dijo una de las anfitrionas que “yo probaría los buñuelos de bacalao, que son caseros y valen realmente la pena”. Porque aterrizaron en la mesa y ahí estaban, recordándome a los que hacían prácticamente al acto en el desaparecido Bar Simón de la Barceloneta. Siete buñuelos, generosos ellos en bacalao. Fritura limpia y acompañados de papas fritas, 'allioli' y pimientos verdes. Lo dicho, prometo arriesgarme a pedir raciones como platos; porque en el riesgo está la aventura y en la aventura, la diversión. Y cómo me divertí.

Los profiteroles del menú del día de Bar Restaurant Luna. / Alberto García Moyano

Probablemente, el broche de oro lo hubiese podido poner con alguno de sus postres caseros, pero mira, sea por lo que fuere, pedí los profiteroles. Con nata y chocolate calentito (muy de agradecer en estas fechas), puestos con mismo, como el resto de los platos.

Total, que lo mejor que me esperaba ese día era no pinchar estrepitosamente en cualquier otro lugar mientras me apresuraba a llegar a la siguiente cita laboral y, por el contrario, di con un sitio que pienso frecuentar siempre que me halle por la zona. El neón, cual estrella de Oriente, marca siempre el camino.