Marinera en tierra: la tapa murciana por excelencia hace fortuna en Madrid

Dice la leyenda -ojo, que no hay seguridad de que la historia real sea así- que la marinera nació en un bar de Cartagena en los años 70 cuando un marinero, valga la redundancia, pidió ensaladilla rusa para llevar y se la pusieron encima de una rosquilla de pan de forma alargada y crujiente con una anchoa por encima. Veraz o no, está es la historia detrás de la tapa más popular no solo de Cartagena, sino de toda Murcia.

Y de Murcia a Madrid. De un tiempo a esta parte, las cartas han adoptado esta tapa del sureste de la Península con furor. La marinera murciana ha atracado en Madrid con fuerza. “La ensaladilla es de las cosas más ricas que hay y la marinera, por su formato de tres o cuatro mordiscos, te permite probar más cosas”, sentencia Cristina Bonaga, copropietaria de La Gildería (Calatrava, 17, y Trafalgar, 15). Pocos asesores gastronómicos pondrían algún pero a una marinera tras escuchar estos razonamientos. Es más, su consejo sería ¡métela ya en carta!

En La Gildería (que no La Marinería, al menos de momento) se pueden despachar cientos en cada uno de sus locales. “No se si llegan a venderse tanto como las gildas -santo y seña del local- pero casi casi”, cuenta Bonaga. Además de la marinera clásica, ofrecen tres versiones más, la bicicleta (sin anchoa), el marinero (con boquerón en vinagre en lugar de anchoa en salazón) y el matrimonio (con el boquerón y la anchoa bien avenidos).

“No vale cualquier ensaladilla”, explica Bonaga. En la Gildería la preparan al modo murciano, con patata, zanahoria, encurtidos.mayonesa y bonito, eso sí, en escabeche en lugar de simplemente en aceite: “tardamos seis meses en llegar a la receta perfecta”.

Las rosquillas llegan de Murcia, de la empresa La Colegiala, y el montaje marca la diferencia. “Hay que prepararlas al momento para que la ensaladilla no reblandezca la rosquilla”. También hay que dejar libre uno de los extremos para poder cogerla con comodidad. Y dicen los que saben que mejor que sea el de la unión de la rosquilla, porque tiende a romperse más fácilmente. Lo que no se ha importado es la costumbre murciana de partir en tres la anchoa para que cada mordisco vaya con un trocito. En la Gildería, así como en el resto de ejemplares avistados en Madrid, se ofrece entera.

Así se muerde la marinera de La Gildería. / La Gildería

La reina de tabernas y 'wine bars'

Las que se sirven en Josefita Bar (Valverde, 42) no innovan en la ensaladilla: “Patata, zanahoria, atún, huevo cocido y mayonesa”, resume Sol Pérez-Fragero, propietaria. Pero sí en el soporte. En su caso, la propietaria rinde homenaje a sus raíces sevillanas cambiando la rosquilla tradicional por una regañá finita y ovalada de la marca Obando que soporta con arte el cucharón que se le pone encima. La anchoa viene de Santoña sin incrementar demasiado el precio. ¿El truco? “Son las pequeñitas que desechan por no llegar al tamaño y a nosotros nos vienen fenomenal”.

Además de en tabernas, las marineras también se están colando en las cartas de picoteo de los ‘wine bars’. En Glop (Fernando el Católico, 5) la marinera se ha convertido en una de las tapas estrella para acompañar su carta de vinos -de fuerte influencia jerezana-. “Nuestra ensaladilla lleva patata machacada para que suelte el almidón y zanahoria. Además, añadimos piparra y en la mayonesa incorporamos anchoa triturada y un chorrito de vinagre de Jerez”, cuenta Juan Ibiza, copropietario. El resultado, muy cremoso, se apoya sobre rosquillas servidas por la empresa murciana El Toro. El toque final es cebollino picado espolvorado por encima. “Es perfecta para tomarse con una manzanilla, por ejemplo”.

Económica (relativamente) y divertida

En tiempos de precios desbocados, la marinera tiene a su favor que es una tapa que da bastante de sí manteniéndose a un precio moderado (suele estar entre los 4 y los 6 euros). En La Retasca (Ibiza, 38) la ofrecen con anchoa o con boquerón de procedencia noble: las sirve la empresa cantabra Doña Tomasa. También la tienen en Tasca Barea, con formulaciones sorprendentes como la Maritini -en homenaje a la cantante del mismo nombre, por cierto también murciana- en la que una sardina ahumada de la empresa Gaditaun (Cádiz) reposa sobre la ensaladilla.

La ruta continúa en bares como El amor hermoso (Palma, 62), embajada murciana en Malasaña donde la marinera, como no podría ser de otro modo, es la ‘tapica’ que más triunfa. O en los Pez Tortilla (con cinco ubicaciones en la capital), en los que pese a que queda claro cuál es el plato estrella, hay también sitio para la ensaladilla rusa al estilo murciano en formato ración -pero también acompañada de rosquillas- o en marinera ya montada. Murcia, ¡qué sabrosa eres!