Madrid, una región con corazón culinario italiano

¿Quién no tiene un paquete de macarrones o de espaguetis en casa? o ¿quién no se ha comido una pizza? Pues bien, si hay alguien que aún no sepa nada sobre la cocina italiana, que el 17 de enero ha celebrado su día internacional, aún puede remediarlo en los alrededor de 240 restaurantes italianos de la Comunidad de Madrid.

En Madrid se puede viajar por toda Italia a través de sus restaurantes, celebra en una entrevista con EFE Maurizzio Bonezzi, presidente de la Academia Italiana de Cocina en España, un italiano con corazón gato que reconoce que los madrileños pueden comerse su país, desde Sicilia hasta Turín.

Unos 220 establecimiento en la capital

Eso sí, dar una cifra exacta de cuántos restaurantes italianos hay en la Comunidad de Madrid es "imposible" porque es complicado censarlos, aunque desde la Academia Italiana de Cocina calculan que existen en torno a 220 en la capital y 240 en la región.

Casas de comidas donde, según asegura este experto culinario, destaca la "alta exigencia" del consumidor madrileño, que no duda en disfrutar de estos restaurantes donde se enarbola la bandera italiana.

250 tipos de pasta

Eso sí, pese a que existen algunas "ovejas negras", la gran mayoría cuidan con mimo los productos 100% italianos. Y se cuentan por centenares ya que, según cuenta Nicoleta Negrini, directora ejecutiva de Negrini España y Portugal, son 250 tipos de pasta los que distribuyen en España, a los que se suman otros tantos de lácteos, como la burrata, el más demandado.

Un queso este que, poco a poco, los madrileños van diferenciando de la mozzarella, el primero que Negrini recuerda que se introdujo en el mercado español y con el que vivió una anécdota recién instaurada la marca en Madrid, en 1990.

La "facilidad" de sus productos

"A un restaurante le entregamos una mozzarella de búfala, que viene en un sobre con su agua, y nos llamaron diciendo que les había llegado un producto lleno de agua, porque nunca la habían visto así", rememora. Una situación que en la actualidad ya es impensable, porque Madrid tiene "corazón" italiano al ser el principal mercado consumidor de sus productos.

En este sentido, según destaca Bonezzi, la clave del éxito de esta cocina es la "facilidad" de sus productos ya que, por ejemplo, para hacer una pizza solo se necesita harina, agua (alguna pasta lleva huevo) e imaginación para coronar esa masa con lo que se quiera, incluso la tan criticada piña.

La "italianidad", tendencia en 2025

Asimismo, se trata de una receta con un "gran secreto": la virtud de que la mayoría de sus productos viajan muy bien, tanto es así que permite que, depende del país o región, ha adoptado diferentes apellidos: romana, napolitana, siciliana o 'fugazzeta' (Argentina), entre otros.

Según se recoge en el estudio realizado por Marcas de Restauración (MDR), Circana y KPMG para el Observatorio de la Restauración de Marca 2024 (el referido a las cadenas de restauración), la italianidad, junto con la comida coreana, será la tendencia este año.

4.000 restaurantes franquiciados o de cadena

Y si de presencia de restaurantes franquiciados o de cadena con comida italiana hablamos, en la Comunidad de Madrid, según Marcas de Restauración, hay 4.000.

Muestra de que en Italia han sabido como pocos meter en su adn la gastronomía es su buque insignia, la pizza margarita, creada en 1889 en Nápoles por el cocinero Raffaele Esposito en honor a la bandera nacional y que representa el blanco con la mozzarella, el rojo con el tomate y el verde con la albahaca.