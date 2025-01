Los mejores restaurantes de Barcelona que debes visitar antes de que acabe enero

Hay tantos restaurantes que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías conocer antes de que acabe el mes de enero. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El rey a la parrilla del restaurante Kresala. / Irene Vilà Capafons

Kresala

La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros en este nuevo restaurante del nuevo Balcón Gastronómico . Ha sido escogido mejor restaurante abierto en Barcelona en 2024 y se llama Kresala.

El mollete, el 'arancino' y los vegetales con espuma de taleggio de Contracorrent Bistró. / Jordi Otix

Contracorrent Bistró Gràcia

Nicola Drago y Anna Pla han ampliado el plantel de restaurantes: al bar de Fort Pienc suman este establecimiento, con más ambición gastro. Así es Contracorrent Bistró Gràcia.

El bacalao 'a la llauna' de Bar Joan. / Òscar Gómez

Bar Joan

El bacalao 'a la llauna' de este establecimiento ubicado en el mercado de Santa Caterina es uno de los mejores de la ciudad. Lo comprobamos en nuestra visita a Bar Joan.

Los pimientos rellenos de bacalao del menú del día de Bar Alfredo. / Alberto García Moyano

Bar Alfredo

Este establecimiento de Sants-Badal tiene una oferta adecuada para los bolsillos de los vecinos. Lo hace más que bien, razón por la cual lleva más de medio siglo alimentando al barrio. Así es el menú del día de Bar Alfredo.

Josep Maria Ferraz (derecha), alias Pepi, y el chef ejecutivo del grupo gastronómico Amiks, Maikol Andrés Román Aguilera, con un tocinillo de cielo en el restaurante Casa Pepi. / Ferran Imedio

Casa Pepi

Este pequeño restaurante con aires setenteros propone platos caseros de toda la vida, algunos de ellos rescatados del olvido: el hígado de bacalao confitado (aquí bautizado como 'foie' marino), la bomba de la Barceloneta con piñones que sigue la receta original, el tocinillo de cielo... Así se come (y se recuerda el pasado) en Casa Pepi.

El chef Roger Nasarre y la propietaria de Grace, Patricia Trejo, con dos de los platos del restaurante. / Ferran Imedio

Grace

Patricia Trejo ha abandonado su carrera como abogada laboralista para abrir este establecimiento cuya carta colma sus deseos gurmet. "Cocina española, mediterránea, de mercado, con producto de proximidad cuando se puede. Sin esferificaciones ni productos extraños", resume Roger Nasarre, el chef de Grace.

Los calamares con cebolla y 'mongetes' de la Bodega Gol. / Manu Mitru

Bodega Gol

Roger Solé fue peluquero y Rodrigo Castillo, ingeniero industrial, y ahora forman una pareja de cocineros con chut en Sant Antoni. Lo suyo es un ejercicio de salvación de un negocio emblemático–tras el cual está también Enric Rebordosa–, pero no de falsificación. Se nota cuando comes en Bodega Gol.

Melena de león (una seta con textura de molleja) con patatas trufadas y chimichurri del restaurante Fronda Pasaje. / El Periódico

Fronda Pasaje

Este restaurante del Born propone platos llenos de técnica, creatividad y atrevimiento en los que no hay rastro animal. Cocina botánica le llaman en Fronda Pasaje.

El hummus del restaurante Fenicia. / Òscar Gómez

Fenicia

Este es un local esquinero, espacioso y triunfante que cada día se llena con vecinos del barrio de Sants ávidos de disfrutar de su cocina libanesa. Aquí te contamos lo mucho que hemos gozado con los platos de Fenicia.

El estofado de pulpitos del menú del día de Bar Granja Rocxi. / Alberto García Moyano

Bar Granja Rocxi

Este es uno de esos lugares sin trampa ni cartón, una casa estable donde las cosas se hacen bien. Es el bar del mercado de Sants, con permiso del de dentro. Así es el menú del día de Bar Granja Rocxi.

