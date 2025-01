7 'calçotades' para darse un homenaje en Barcelona y alrededores

Si algo bueno tienen los meses de invierno es que marcan la temporada de 'calçots'. Para disfrutarlos, no es necesario echar horas en la carretera, ya que en Barcelona y alrededores hay restaurantes que ofrecen menús pensados para darse un homenaje con estas hortalizas como protagonistas. ¡A vuestros baberos!

El de siempre: Can Cortada (Barcelona)

Entre los clásicos que no fallan está Can Cortada (avenida del Estatut de Catalunya). Esta enorme masía situada en el barrio de Horta tiene un menú en que los 'calçots' y las tostadas con 'allioli' llegan primero, seguidos de una parrillada de conejo, cerdo y pollo, además de una bandeja de patatas al 'caliu' y 'mongetes' de Santa Pau. Para que la tradición sea ortodoxa, de postre hay crema catalana con porrón. 44,90 € y saldréis rodando.

Para modernos: Belbo Terrenal (Barcelona)

Ya hace unos años que Belbo Terrenal (Casp, 1-13) se ha convertido en lugar de peregrinación para los “calçots lovers” que no pueden o quieren salir del centro para meterse entre pecho y espalda una bandeja de 'calçots'. En pleno paseo de Gràcia, los meses de invierno hay un menú 'calçotada' que arranca con un vermut de campeonato (de 'secallona' y acompañado de aceitunas y 'chips'), sigue con 'calçots' ilimitados, pan de payés con tomate, carne y alcachofas a la brasa con judías de Sant Pau, y finaliza con crema catalana y 'carquinyolis'. Las bebidas están incluidas. Otro punto muy a su favor: una maravillosa terraza interior. 45 €.

El más completo: Vic Braseria (Barcelona)

En Vic Braseria (Sicília, 202) se han propuesto traer los sabores del campo a Barcelona, exaltando los productos a la brasa. Y vaya si lo logran con sus excelente carnes y verduras marcadas a la llama. Aquí no podía faltar un menú dedicado a las hortalizas de la temporada que consta de coca de Folgueroles, fuet, croquetas caseras y 'calçots' para compartir. De segundo, parrillada de butifarra artesana, conejo y costillas a la brasa, además de patatas al 'caliu' y 'allioli' casero. De postres, crema catalana o 'mel i mató', además de una botella de vino. También tienen una versión de este menú para grandes carnívoros, con piezas de mayor volumen tipo chuletón. A partir de 40 €.

El más económico: El Disbarat (Barcelona)

Una taberna de Gràcia (Montseny, 14) que en esta época se llena de feligreses en busca de su 'calçotada' anual y que, por cierto, tiene un precio de lo más popular: 33,50 €. Y con eso van 12 'calçots' (de agricultura ecológica), salsa romesco casera y pan tostado, además de butifarra, entraña de ternera, pies de cerdo a la brasa, conejo a la brasa, salmón o bacalao confitado. Para los postres también tiran del recetario tradicional con opción a requesón con miel, flan de huevo, crema catalana o sorbete de limón. El café y las bebidas también son parte del menú.

En la montaña: Can Carbonell (Sant Just Desvern)

Festín a la vista a las puertas de Barcelona y rodeados de montañas, que nos hará desconectar de la ciudad. Can Carbonell (carretera de la Muntanya, San Just Desvern) es una masía del siglo XIII con una estupenda terraza y salones interiores donde disfrutar de todo el esplendor de la cocina catalana. No podía faltar, pues, en estos meses, una propuesta de 'calçotada'. Aquí consta de una teja de 'calçots' a la brasa servidos con salsa romesco casera, y un plato principal a elegir entre carrillera de cerdo, pescado del día, chuletón, entrecot y costillas de cordero. Todo a la brasa, claro. Y con postre incluido por 45 € por persona.

El más rústico: El Paller (Premià de Mar)

Un establecimiento que parece no haber cambiado nada de su decoración en el último medio siglo, y donde el aura ‘auténtica de siempre’ también se traduce en la cocina. Platos del recetario catalán más rústico elaborados principalmente a la brasa, entre los que destaca el menú de 'calçots' de precio competitivo: 36 €. En El Paller (Torrent Malet, 10, Premià de Mar) se sirve la teja de 'calçots' con su salsa romesco, acompañada de un principal a elegir entre botifarra con 'mongetes', secreto de cerdo ibérico a la brasa, costillas y chuletas de cordero. Incluso tienen opción vegana con hamburguesas de quinoa y verduras o el chorizo de Heura a la brasa. De postre, crema catalana. También incluye vino de la casa, agua y café.

El más 'cool': Mamut Beach Cub (Viladecans)

Si bien este local presume de una espléndida ubicación, en una reserva natural en primera línea de mar en Viladecans, con jardín de invierno incluido, y de un interiorismo de lo más 'instagrameable', Mamut Beach Club (Camí de la Murtra, Viladecans) ahora tiene otro motivo de peso para una visita: un menú 'calçotada' con 'calçots' ilimitados, y de segundo a elegir entre parrillada de carne o arroz. Acaba de arrancar y estará disponible cada día entre semana y fin de semana toda la temporada. Precio: 24,90 € entre semana y 40 € el fin de semana.

