Menú del día: Bar Granja Rocxi, el bar del mercado de Sants (con permiso del de dentro)

Pues ya estamos otra vez despidiendo el año. Y en esta sección ya van tres cierres desde que tuvo inicio por allá en marzo de 2022. Como no podía ser de otra manera, y para seguir con las tradiciones, aquí no va a haber ningún resumen del año. Cada uno de vosotros sabréis qué habréis comido y cómo lo habéis disfrutado, así que no vamos a andar enredando con lo mejor y lo peor porque los 'rankings', para quien los quiera.

Bar Granja Rocxi Sant Jordi, 15. Barcelona Tf: 93.330.27.71 Precio: 14 €

Visité por primera vez el Bar Granja Rocxi justo el día que servidor cumplió 38 años, cuando el rótulo del local era una lona temporal. Para esta última visita, ya con 43 (¡'ouch'!), el rótulo ya luce permanente y con voluntad de aguantar mucho -esperemos que muchísimo- más.

La fachada de Bar Granja Rocxi. / Alberto García Moyano

El Rocxi es uno de esos lugares sin trampa ni cartón: tanto porque es un lugar esquinero con una generosa vidriera como por su cocina tras la barra, la verdadera cocina vista antes de que complejos y costosos diseños de restauración actual la volvieran a poner en boga.

El arroz a la cubana del menú del día de Bar Granja Rocxi. / Alberto García Moyano

Buceando entre mis notas y posts previos de esta casa, veo que sigo pensando prácticamente lo mismo ahora que antes. Es un menú que -aparentemente- va de menos a más. Coincide que la primera vez que vine y esta última comencé con el arroz a la cubana, que sigue siendo el mismo (no cuelgo ambas fotos porque diferenciarlas me cuesta hasta a mí de no ser porque la tecnología permite identificar los archivos por fechas). Así pues, una casa que es capaz de mantener esa estabilidad es una casa estable. Y una casa estable es síntoma de que las cosas se hacen bien.

El pollo en pepitoria del menú del día de Bar Granja Rocxi. / Alberto García Moyano

En los segundos vuelve a repetirse la historia porque, llegados a esta elección, la cosa se pone tan interesante que elegir no es tarea fácil. Aún recuerdo el pollo en pepitoria de mi primera vez (de este sí que hay foto) y tampoco me saco de la cabeza el estofado de pulpitos de esta última visita: un buen sofrito, sus guisantes y abundante patata se ponen al servicio de unos pulpitos tiernos y sabrosos, con ese toque que me recuerda a otras grandes manos con estos pequeños cefalópodos, como las que tienen en mi adorado Bar Estadio.

El flan de huevo del menú del día de Bar Granja Rocxi. / Alberto García Moyano

Para rematar la jugada, otra coincidencia desde el inicio: el flan de huevo. No hay que descartar que tanta coincidencia sea cosa de la cerrazón mental de uno, pero espero que convengáis conmigo que a un flan así, flanqueado por nata a babor y estribor, merece siempre ser abordado sin piedad.

Podríamos decir que el Rocxi es el bar del mercado de Sants, siempre con permiso del bar de dentro del mercado. Un broche de oro para un 2024 que comenzó torcido pero que acaba por todo lo alto. Lo mejor para lo que viene. ¡Nos leemos en 2025!