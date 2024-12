Grace: el restaurante que ha montado una abogada laboralista con sus platos favoritos

El sueño húmedo de cualquier gurmet es montar un restaurante donde cada plato de la carta le vuelva majareta. Patricia Trejo lo ha hecho realidad con Grace, un establecimiento de la zona alta de Barcelona donde iría a comer día sí y día también. Antes de abrirlo, esta abogada laboralista que lo dejó todo para dedicarse al negocio de la restauración había visitado centenares de establecimientos por pura pasión, había recorrido kilómetros solo para conocer tal o cual cocina, había gastado (mejor dicho, invertido) muchos euros para dar placer a su paladar.

"Siendo pequeña ya iba cada fin de semana a restaurantes", recuerda, antes de apuntar la paradoja: "Pero era muy mala comiendo. Mis padres estaban desquiciados". Ahora sonríe pero es de imaginar la desesperación de sus progenitores cuando la niña se negaba a probar la carne rebozada en casa mientras disfrutaba con un carpacho de ciervo con trufas cuando salían por ahí.

Grace Calvet, 50. Barcelona Tf: 639.405.921 Precio medio (sin vino): 45-50 € gracebcn.com

Cuando comenzó a ganar dinero, Trejo no dudaba en qué gastarlo. "El 80% de mi sueldo lo destinaba a comer en restaurantes". Y el tiempo libre lo dedicaba, y lo dedica, a cocinar. "Me gusta mucho y dicen quienes han probado mis platos que se me da muy bien", comenta sin falta modestia.

La sala del restaurante Grace. / El Periódico

Para montar Grace, sin embargo, ha confiado en la buena mano de Roger Nasarre, que estaba en los fogones de Minyam, famoso en Poblenou por sus arroces. Se conocieron allí porque Trejo había comprado el negocio en 2022 para invertir. La cosa funcionó y eso animó a la abogada a dejar su empleo -"¡y eso que me gustaba"- y cumplir el sueño de montar un restaurante a la medida de sus gustos: "Donde mandara el producto, donde todo fuera hecho al momento. Un sitio que me gustara por su gastronomía, su decoración y su servicio. El eslogan sería: 'Siempre estaría dispuesta a venir aquí'".

Platos delicados y elegantes

Nasarre ha sabido interpretar el paladar de Trejo con platos delicados y elegantes, como esa decoración de aire 'british' y 'vintage'. "Cocina española, mediterránea, de mercado, con producto de proximidad cuando se puede. Sin esferificaciones ni productos extraños", resume.

Como a ella le gustan los crudos, pues hay crudos, faltaría más. Magnífico ese carpacho de picaña madurada 60 días, que sabe tan bien como el aroma que desprende cuando llega a la mesa y con una mantecosidad espectacular que merece una visita a Grace. "No estoy loca por abrir un restaurante sin ser restauradora. Conozco la zona y lo que hace la competencia, y tengo criterio", afirma.

Chef con una larga trayectoria

Y tiene a Nasarre, que trabaja con proveedores que lo conocen desde hace años, de modo que si pide una maduración específica de un carne, se la preparan. O si al pescatero con el que lleva media vida tratando le llega un pescado especial, él es el primero en recibir la oferta por aquella captura.

Vieiras con velo ibérico con cremoso de chirivías. / El Periódico

Porque a sus 40 años, el chef cuenta con una trayectoria tan larga como notable. Empezó en Els Pescadors como camarero, siendo casi adolescente, y pronto entró en la cocina. Allí volvió antes de incorporarse a Minyam tras haber pasado por Gorria, haber estudiado en la escuela de cocina de Luis Irízar, haber hecho prácticas en Arzak y Akelarre, y haber ampliado su currículo pasando por los donostiarras Urepel y Casa Urola y, ya en Catalunya, por Telefèric.

Por eso sabe elaborar la deliciosa ensaladilla Grace, con 'txangurro', cangrejo real, piparra y pepino agridulce, un poquito picante pero tan delicada como la tortita de camarón con tartar de gamba aderezada con mayonesa hecha con el jugo de su cabeza, las vieiras con velo ibérico con cremoso de chirivías y la presa ibérica a la plancha con setas, de tal ternura que dan ganas de abrazarla. Ciertamente, Trejo tiene buen paladar.