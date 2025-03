Los mejores restaurantes de Barcelona que debes conocer antes de que acabe noviembre

Hay tantos restaurantes que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías conocer antes de que acabe el mes de noviembre. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El 'rösti' con yema y brandada de L'Artesana. / Zowy Voeten

L'Artesana de Santa Eulàlia

L’Artesana se desdobla, con un segundo restaurante junto a la Ciutat de la Justícia, la misma propiedad de tres socios que abrieron el primero en Poblenou (Pau Pons, Héctor Barbero y Romina Reyes) y la voluntad de servir al barrio. «Hay que dar valor a lo que no está en el centro y fomentar el menú de mediodía», explica Pau sobre L'Artesana de Santa Eulàlia.

Los hermanos Jonathan y Robby Jara. / El Periódico

Jara Omakase & Sushi

Este es un elegante restaurante donde dejarse llevar por la maestría del 'sushi chef' y descubrir la mejor cocina japonesa de la ciudad que elaboran dos hermanos... ¡chilenos! Así de bien se come en Jara Omakase & Sushi.

El 'steak tartar' de solomillo del restaurante Garum. / Belén Reina

Garum

Este establecimiento de la zona alta sublima la cocina de producto con platillos deliciosos que salen de la carta fija y de las sugerencias del día, y sirve conservas y vinos de primera (¡casi 200 referencias de todo el mundo!). Así es Garum.

El plato de macarrones con butifarra del restaurante Agullers. / Irene Vilà Capafons

Agullers

Tres socios se han aliado para dar continuidad a un clásico de la Ribera: ‘esmorzars de forquilla’, ollas y el descorche de grandes vinos. Su filosofía es "un local del barrio para el barrio". Así es Agullers.

Los hermanos López de Viñaspre y Gregorio Tolosa con un rey en Kresala. / Irene Vilà Capafons

Kresala

La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros en este nuevo restaurante del nuevo Balcón Gastronómico llamado Kresala.

Los 'rapets' con civet del Bar Vint-i-quatre. / Elisenda Pons

Vint-i-quatre

El Tapas 24 de Diagonal cambia de nombre y afina la carta, con cinco nuevos propietarios y con el exdueño, el chef Carles Abellan, como asesor gastronómico. "Es un bar, eh, pero un arreglado", precisa el chef sobre Vint-i-quatre.

Los calamares rellenos de Incorrecte. / Jordi Cotrina

Incorrecte

Marcel Pons, con la pastelera Gabriela Figueroa como su mano derecha, ha abierto su restaurante en Sant Gervasi, un comedor en rojo donde reinterpretan la cocina catalana. Se llama Incorrecte.

Manuel López, cargando con un jamón y una croqueta frente al restaurante Reserva Ibérica The Kitchen, en Barcelona. / Ferran Imedio

Reserva Ibérica The Kitchen

Manuel López, que triunfa con sus tiendas de Reserva Ibérica en medio mundo, abre el único establecimiento de Barcelona especializado en este tipo de cortes. Los hemos probado, y te contamos la experiencia en este artículo sobre Reserva Ibérica The Kitchen.

El 'ramen' de pollo de Budda Ramen Bar. / Ferran Imedio

Budda Ramen Bar

La diminuta taberna del Eixample sirve cuatro contundentes tipos de 'ramen' y otros platillos que viajan entre nuestra gastronomía y la asiática. Esta es la crónica de nuestra visita a Budda Ramen Bar.

Dani Berja, hijo del fundador de El Pibe y actual dueño junto con su hermano Manuel, en el local de la calle de Joan Güell. / Ferran Imedio

El Pibe

La cadena familiar, que tiene seis locales en Barcelona consagrados al fránkfurt, mantiene el éxito 50 años después de su apertura. Esta es la historia triunfante de El Pibe.

Laura Rafecas y Ainoa Piñol, con el 'tombet' y el fricandó del Copèrnic. / Òscar Gómez

Bar Copèrnic

Un restaurante de cocina catalana bien hecha, popular y a precio asequible en el Eixample. Un espacio sencillo de paredes (casi) desnudas y cocina comprometida. Un lugar donde disfrutar de un buen fricandó con patatas fritas caseras. Así es Bar Copèrnic.

Manel Forés y Quim Viñas, en Pötstot, el restaurante vegano y sin gluten que regentan en Barcelona. / Ferran Imedio

Pötstot

Este establecimiento vegano del Eixample propone una carta de platos tradicionales mediterráneos que, además, están libres de gluten y lactosa. Su croqueta de setas y trufa es, sin duda, la mejor de Barcelona. Aquí te explicamos la bonita historia de amor y amistad que desembocó en la fundación de Pötstot.

Los canelones del restaurante La Maduixa. / Alberto García Moyano

La Maduixa

Esta es una de las veteranas casas guardianas de la esencia del menú del día en el barrio. Una de las casas de comidas imprescindibles de Les Corts. Bienvenid@s a La Maduixa.

El horno de leña de la pizzería Madre Lievito, la embajada oficiosa de Nápoles en Poblenou. / Ricard Cugat

Madre Lievito

Giorgio Sorbo celebra una década al frente de este negocio, que fue uno de los primeros en traer a la ciudad la auténtica pizza napolitana y que ya cuenta con cuatro locales. Así de buenas son las pizzas de Madre Lievito.

Dos de los bocadillos de Paninaro. / El Periódico

Paninaro

Este restaurante propone 'panini' con 'schiacciata', un pan de 'focaccia' más fino que es típico de Toscana. Están de vicio y rellenos hasta los topes. Así nos prigamos los dedos en Paninaro.

Teresa Zeron Melinda, con un guante de boxeo, en Casi Esquina. / Zowy Voeten

Casi Esquina

La boxeadora Teresa Zeron cocina platos mexicanos caseros en la Vila Olímpica. Las propuestas que más gustan a quienes entran en su local, porque resultan insuperables, son sus chilaquiles y micheladas. Aquí te contamos por qué merece la pena visitar Casi Esquina.

El bocadillo de 'porchetta' del Bar Restaurante Azul. / Òscar Gómez

Bar-Restaurante Azul

Este local luminoso, alegre y vibrante del Eixample prepara bocatas y platos de cocina suculenta. Su bocadillo de 'porchetta' es maravilloso. Una de las muchas razones por las que acercarse a Bar-Restaurante Azul.

