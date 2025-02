14 buenos restaurantes que debes descubrir de que acabe febrero

Hay tantos restaurantes que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías conocer antes de que acabe el mes de febrero. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El cuscús de pollo de Petit Montjuïc. / Zowy Voeten

Petit Montjuïc

La función social del restaurante es dar de comer, pero a veces se convierte en un lugar de encuentro. En este caso, de gente del espectáculo (está casi frente al Teatre Grec y detrás del Lliure) y de vecinos. Es lo que sucede en este lugar que sirve un delicioso cuscús y se llama Petit Montjuïc.

Carlos Vilá y José Vega, director y chef de Nu Bcn, respectivamente. / Juan Pablo Escobar

Nu Bcn

El antiguo Nuba realiza fichajes de garantías en sala y cocina para ganarse a los gurmets con una carta que propone cocina de mercado y algo de 'sushi'. Menudo salto de calidad ha dado lo que ahora se llama Nu Bcn.

Montaje de un 'hand roll' en Akiro. / Pau Arenós

Akiro

El ‘hand roll’, con presencia en otras capitales, se abre paso en Barcelona de la mano de Luis Arévalo, uno de los primeros chefs en darle a lo japoperuano. Esta es su propuesta en Akiro.

Crema de calabaza con sardina ahumada, coco y aceite de café del restaurante Dagma. / El Periódico

Dagma

El establecimiento del tercer piso del Hotel Barcelona Princess propone platos de cocina tradicional mediterránea muy cuidados. Clasicismo en la moderna zona de Diagonal Mar y el Fòrum es lo que ofrece Dagma.

El chicharro a la donostiarra del restaurante Urretxu. / Alberto García Moyano

Urretxu

Este establecimiento de la Vila Olímpica propone un viaje al País Vasco a través del menú del día con platos como el excelente chicharro a la donostiarra. Bienvenidos a Urretxu.

'Sashimi' de corvina del restaurante Blavis. / Elisenda Pons

Blavis

Marc Casademunt y Sònia Devesa sirven tapas y platillos para compartir en este diminuto local de Sant Gervasi al que llegan turistas de todas partes. Así es Blavis.

Plato de lengua y 'samfaina' del restaurante Gegant. / Irene Vilà Capafons

Gegant

Poblenou crece como destino gastro: Joan Vallès, Iván Fernández y Jordi Mestre gestionan una casa de comidas a buen precio para atraer al público joven. ¡Qué bacalao en un menú de mediodía con mantel! Así de grande es el pequeño Gegant.

Las ostras fritas del restaurante Volta. / El Periódico

Volta

El establecimiento del Hotel Borneta propone una divertida y sabrosa vuelta por el Mediterráneo con elaboraciones muy trabajadas con productos de temporada y de proximidad. Este es el viaje que hicimos en Volta.

'Tagliarini' con colmenillas rellenas de butifarra del 'perol' y habitas de Agreste Mar. / Irene Vilà Capafons

Agreste Mar

El Agreste original, junto al parque de la Creueta del Coll, está en obras de mejora de ese edificio que fue cochera de ómnibus -qué palabra- en 1925 y que acogerá la vivienda familiar en lo alto del milanés Fabio Gambirasi y la barcelonesa Roser Asensio. Por eso se han trasladado al Hotel Serras, en el paseo de Colom. En busca de alojamiento, optaron por la provisionalidad de un 'pop up' para saber si ellos y la familia Serra, propietaria del hotel, «encajaban», cosa que así ha sido y desde noviembre, existe como espacio fijo en lo que fuera el Informal de Marc Gascons. Te contamos lo que hemos probado en el nuevo restaurante, llamado Agreste Mar.

Mama

Tras cambiar las tijeras por el horno, el napolitano Michele Martino sirve algunas de las mejores pizzas de Barcelona en su establecimiento. 'Mamma mia'!, qué buenas son las pizzas de Mama.

La 'arancina' gigantesca de Mìzzica. / Moneo

Mìzzica

El nuevo restaurante del chef Nuncio Cona (Tapas 2254) propone platos de su tierra natal, Sicilia. De hecho, se trata de una magnífica puerta de entrada gastronómica a esa zona de Italia. Está en el Eixample y se llama Mìzzica.

El bocadillo de pollo con 'kimchi' de Romita. / Òscar Gómez

Romita

Este bar sobrio está regentado por Gala Massetti y Jordi Saavedra, cocineros de mirada afilada, un pasado de formación y experiencia en alta cocina que también son dueños del vecino Bar Roma. Así es el crujientísimo bocata de pollo con 'kimchi' de Romita.

Íñigo Urrechu y Pere Nacarino, en la parrilla de pescados de Erre & Urrechu Barcelona. / Ferran Nadeu

Erre & Urrechu Barcelona

El grupo de Íñigo Urrechu administra ocho restaurantes, en Barcelona, Marbella y Madrid, entre ellos, el legendario<strong> Zalacaín</strong>, que en 1987 se convirtió en el primer triestrellado español, el mismo año del debut de Urre como cocinero. El de la capital catalana es el asador Erre & Urrechu Barcelona.

Bravas y albóndigas del restaurante Xanc i Meli. / Zowy Voeten

Xanc i Meli

Este bar-restaurante siempre está lleno de clientes que disfrutan con sus propuestas para compartir. Aquí no hay interminables menús degustación ni platos creativos que nos obligan a tener que adivinar lo que estamos comiendo, sino que la carta es un alegato de simplicidad. Tapas y platillos. Esto es Xanc i Meli.

