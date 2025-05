Los mejores restaurantes asiáticos de Barcelona

Barcelona no para de abrir restaurantes, y muchos de ellos tienen sabores orientales. Se nota que por estos lares gustan los platos que vienen de Japón, China, Tailandia, Corea del Sur...

En este artículo seleccionamos buenos restaurantes asiáticos de la capital catalana que deberías conocer.

Jaume Marambio y Victoria Maccarone cruzan la cocina mediterránea con la asiática en el lugar donde estuvo Pakta (Lleida, 5). No es Pakta, claro, pero lo japonés sigue sobre la vajilla, mezclado con lo catalán, con "lo mediterráneo", prefiere el cocinero. Esta es una 'izakaya' o taberna con sabor a fricandó. Esto es lo que comió nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, en Alapar .

El piso 26º del Hotel W ha estrenado un espacio donde probar la cocina tradicional nipona con productos mediterráneos, beber un cóctel de autor y bailar hasta la madrugada. Esto es lo que se come y se disfruta en Noxe .

Que en la cocina tradicional japonesa no todo es 'sushi' se sabe, pero son pocos los restaurantes japoneses en la capital catalana que quieran defender la amplia gastronomía del país asiático. Por eso son muchos los platos desconocidos para el gran público que frecuenta sitios donde sirven 'nigiris', 'makis' y poco más. Y Os-kuro, en el Hotel Claris, es uno de ellos. Presume de tener el sofisticado ambiente de los sushi bars de Londres, Paris o Nueva York, y en su carta hay platos como el 'chawanmushi' de cangrejo real, el salmonete integral con 'ankimo', el 'ikayaki' de anzuelo con anisados, el meloso de atún con puerros al 'miso' o las setas de temporada con panceta de atún y yema curada. Atención a la opción de hacer un maridaje con los sakes que propone la experta sumiller de la casa.

Last Monkey : el último mono. Así se siente, de forma irónica, Stefano Mazza, chef en la jungla de Sant Antoni. Precio pequeño, carta pequeña, restaurante pequeño, cocina diminuta (4,5 metros cuadrados: en la oferta de trabajo pidió un 'pica', un 'lavaplatos' que no abultase demasiado). Satisfacción grande. Todo esto y más, es .

Varios platos de Last Monkey. / Facebook

La cocina japonesa no es solo 'sushi. También es carne, y no solo de 'wagyu'. Y hecha en una barbacoa porque a los nipones les gusta mucho. Este enorme restaurante hace pedagogía -y un poco de 'show'- al respecto. Cada mesa cuenta con una parrila incrustada en el centro para que puedas hacerte sus tiernas, sabrosas y excelentes carnes a tu gusto (sí, también tienen 'wagyu'). Pero hay más y te lo contamos en esta crónica sobre nuestra visita a Shikô by Yamato.