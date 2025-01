Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana

El exotismo gastronómico es, en teoría, el que llega de latitudes muy lejanas y es desconocido para el comensal. Pero a un gurmet barcelonés que ejerza como tal, pocas cosas le van a sorprender. Tailandeses, peruanos, mexicanos... Todas las cocinas del mundo están en la ciudad a tiro de metro. Entonces, ¿qué es lo exótico hoy en día?

Seremos provocadores y responderemos: la cocina catalana. Apenas hay restaurantes que defienden el recetario 'nostrat', de modo que, por ejemplo en invierno, encontrar una 'escudella i carn d'olla' puede ser una tarea agotadora. Más difícil que dar con un ceviche. O un taco de cochinita pibil.

A lo mejor te cuesta encontrar direcciones que elaboran recetas 'nostrades'. Así que, ya que vienen hasta aquí, les proponemos un viaje por buenos restaurantes de Barcelona de cocina catalana. Son estos.

Teòric

El arroz de 'peu de porc' y galera de Teòric. / Zowy Voeten

Oriol Casals y Teo Rubio han convertido su taberna gastro en un restaurante con mayúsculas sin desviarse del objetivo: exaltar la cocina catalana. El primero es un chef heterodoxo; el segundo se encarga de los vinos (¡una veintena de ellos a copas!). Su trabajo conjunto da como resultado el interesantísimo Teòric.

JOK

La cazuela de gambas con chocolate. / JOAN CORTADELLAS

JOK (Mallorca, 275) no es un restaurante secreto pero sí que hay un cierta intriga para acceder porque está en un entresuelo de la calle de Mallorca. Puerta cerrada, el nombre del local al revés en un cartel y una invitación: 'Sí, és aquí'. Y, ¿qué se come en este lugar que hace unos meses se llamaba Rilke y que mantiene la deslumbrante coctelería y la estatua de la Venus de Milo en la terraza? Pues unas gambas con chocolate, una cazuela con personalidad. Y más platos de espíritu burgués. Pero para saber cuáles son, deberás leer la crónica sobre JOK.

Bo de Bernat

Los 'peus i tripa' de cordero. / Laura Guerrero

Algunos de los mejores platos de cocina catalana en Barcelona, y a un precio de risa, salen de las manos de una familia de filipinos, con Bernardo Dalisay a la cabeza. Tripa de cordero, croquetas de sepia y conejo con caracoles son algunos de los platos que valen la pena de Bo de Bernat.

Alkimia

Jordi Vilà, chef de Alkimia. / JORDI COTRINA

Es uno de los más reputados chefs barceloneses, al frente de este restaurante con una estrella Michelin, donde aborda la cocina catalana desde una perspectiva renovadora. Así se come en Alkimia.

Incorrecte

El flan de pato a la catalana de Incorrecte. / Jordi Cotrina

Marcel Pons, con la pastelera Gabriela Figueroa como su mano derecha, ha abierto su restaurante en Sant Gervasi, un comedor en rojo donde reinterpretan la cocina catalana. Se llama Incorrecte.

Windsor

'Escudella' y 'carn d'olla' de Windsor. / Enrique Marco

Quien quiera glamur y elegancia, puede acudir a este restaurante ubicado en una finca modernista para disfrutar de una velada íntima. Luces centenarias, techos con relieves y molduras originales, música ambiental jazzística, obras de arte en las paredes, flores frescas que dan la bienvenida, un aparcacoches aquien dejarle las llaves… En la mesa, platos de cocina catalana actualizada como arroces, pescado y marisco con producto de temporada. Asi es Windsor.

Petit Comitè / Gaig Barcelona

El 'capipota' de Petit Comitè/Gaig Barcelona. / Pau Arenós

Carles Gaig relevó a su íntimo amigo Nandu Jubany al frente de este resturante, cuyo primer cocinero fue Fermí Puig. Es como en los relevos: el testigo de la gran cocina catalana pasa de mano en mano. El espíritu es el mismo: cocina catalana tradicional con el refinamiento gaigniano. Como conexión, la coca de fuagrás caramelizado de Jubany, que queda en la carta a modo de homenaje. Tras visitarlo, esta es la crònica que escribió Pau Arenós sobre Petit Comitè / Gaig Barcelona.

Xerta

Fran López en las cocinas del restaurante Xerta, en el Hotel Ohla Eixample. / Ferran Sendra

Reflexiona bien el chef Fran López al decir que la ciudad revienta de restaurantes foráneos, aunque para muchos ciudadanos, la despensa del Delta del Ebro es más exótica y remota que la japonesa o la peruana. El Delta es una singularidad a solo dos horas de coche. Sabemos mucho sobre el curri 'thai' y nada de las 'caixetes', ese molusco en un sarcófago. Pues esa es la cocina que defiende el cocinero en Xerta.

Fonda Pepa

Plato de 'capipota' con bullabesa. / Ricard Cugat

Pedro Baño y Paco Benítez reviven los sabores antiguos con una mirada nueva en otro estreno imprescindible en este latoso 2020. Pedro fue profesor de la Hofmann y ha estado en Caelis y Lluçanès y Paco fue jefe de cocina en L’Eggs y pasó por Noma. Personal de casas fastuosas que han elegido, para esta etapa de la vida, el 'duralex'. Esta es la crónica de la visita de Pau Arenós a Fonda Pepa.

Al Kostat

La 'escudella' de caza con el consomé y las carnes. / Pau Arenós

Jordi Vilà, que en agosto de 2022 cumplió discretamente 20 años al frente de Alkimia, el restaurante con estrella que dirige con Sònia Profitós, renueva ahora la 'escudella' con una mirada cinegética y tres servicios. ¿Dónde? En Al Kostat.

Aürt

La 'pilota d'escudella' (cilíndrica) a la pimienta verde de Aürt / Ferran Nadeu

Artur Martínez celebra tres años en las aplaudidas barras de su restaurante barcelonés sin desvincularse del negocio familiar, El Buen Gusto. Varias barras en el vestíbulo del Hotel Hilton Barcelona Diagonal Mar, con los 18 comensales sentados frente a los cocineros. Así fue la visita de nuestro cronista 'gastro', Pau Arenós, a Aürt tres años después.

Can Vilaró

Sisco Vilaró, con sus tres hijas en el restaurante. / Ferran Nadeu

Can Vilaró, junto al mercado de Sant Antoni, es un restaurante con más de un siglo que, sin trastornos de recetario, renueva la sangre con la tercera generación. No quedan en Barcelona muchos restaurantes con solera en los que se coma a precio moderado eligiendo de la carta, o de una pizarra. Además, sirve especialidades casi extinguidas. Mantener viva la casquería es uno de los logros. Esto es lo que se come en Can Vilaró.

7 Portes

El arroz picante con conejo del restaurante 7 Portes. / Maite Cruz

Si un restaurante vende 100.000 raciones de arroz al año, de las que 70.000 son de paella Parellada, será que aquí van al grano tanto los clientes como los cocineros, que lo bordan. Pero aquí no solo sirven arroces, sino otros muchos platos de éxito que han convertido en una institución el 7 Portes.

Glaciar

El emblemático local barcelonés, el más antiguo de la plaza Reial, cambia de dueños para ofrecer cocina catalana de calidad, con productos de temporada y proximidad y algún que otro toque afrancesado al estilo de un bistró, además de vinos y cócteles. También hacen menús. Aquí te lo contamos todo sobre el renovado Glaciar.

Can Marlau

El pulpo con salsa holandesa y puerros confitados de Can Marlau. / Laura Guerrero

Con gran experiencia en restaurantes famosos, Ferran Soler es por fin propietario después de ser ex de muchos sitios con salero (Saüc, Tickets, Bodega 1900, Bambarol...). En su escudo de armas, la cuchara. Porque aquí se guisa. Aquí te cuenta Pau Arenós qué platos valen la pena tras su visita Can Marlau.

Bullanga

El 'trinxat' con butifarra negra y 'cansalada'. / Joan Cortadellas

Roger Sánchez, que estuvo en Terra d'Escudella, ha abierto una casa de comidas en la que solo sirve desayunos potentes y menús de mediodía: es tiempo de bullicio y jolgorio. Se llama Bullanga.

Roig Robí

En la terraza Roig Robí parece que estás sentado en el patio de tu casa, con el salón abierto de par en par. Pero en tu casa no cuelgan cuadros de Tàpies de las paredes. /

Parece que estás sentado en el patio de tu casa, con el salón abierto de par en par. Pero en tu casa no cuelgan cuadros de Tàpies de las paredes, difícilmente tendrás los árboles que te rodean y por supuesto no cocinarás como lo hacen en Roig Robí.

Suru Bar

Judías al pilpil con 'rossinyols' y tripa de bacalao de Suru Bar. / El Periódico

Sala, cocina y vinos: tres amigos con experiencia en restaurantes y tres ocupaciones en torno a la parrilla, las brochetas y el pollastre (pero no solo) en un buen restaurante llamado Suru Bar.

Ca l'Isidre

Núria Gironès, en el comedor del restaurante familiar. / JORDI COTRINA

Núria Gironès está al frente de uno de los restaurantes con más solera y prestigio de Barcelona. "Producto de alta gama", dice ella, "alta cocina catalana, mediterránea, con influencias italianas, francesas", remata. Así fue la visita de Pau Arenós a Ca l'Isidre.

Tangana

El tartar de cuchara (con caldo). / ELISENDA PONS

A sus 58 años, Josep Maria Masó regresa como propietario de un restaurante, asociado con Àlex López, después de dos décadas de trabajar para otros, con aperturas con carisma barcelonés como las del Cañete y la terraza Martínez. Las más recientes, Carmina y Gala. Ahora, hace cocina de mercado "sin pretensiones"... pero ¡atención al tartar de cuchara de Tangana!

Can Boneta

La paellita de gambas y calamares de Can Boneta. / Laura Guerrero

Joan Boneta, que antes de cocinero fue arquitecto, sigue la tradición de servir arroz un día de la semana, estrella de uno de los servicios de mediodía más valorados de Barcelona, que en palabras de Pau Arenós es de "cinco estrellas, cinco puntas, cinco tenedores y pulgar levantado". Más allá del menú de mediodía, los Boneta sorprenden con una calidad notable a precios amistosos. Aquí tienes toda la información sobre Can Boneta.

Santa Magdalena

Los macarrones del Santa Magdalena. / Jordi Otix

Quim Marqués cerró el Suquet de l’Almirall en el 2018; abrió con su hija Paula, nutricionista, el espacio “cultulinario” L'ExquisEat en el 2020 y ambos acaban de dar nueva vida al bar vecino que traspasaban. Se llama Santa Magdalena.

La Sosenga

Los 'ceps' con cremoso de piñones de La Sosenga. / Manu Mitru

Marc Pérez y Tania Doblas han abierto un oasis en el territorio hiperturístico del centro de Barcelona, casi en el Portal del Àngel: platos con alma, corazón y gusto. Probó Pau Arenós el menú de mediodía (18 €) y se quedó "enganchado" a la 'sablé' con puerros y miel, huevo curado y rallado y 'velouté' de alcaparras. "Comprendí que quien defendía el fuerte era un chef con fuste", escribió sobre su visita a La Sosenga.

Avenir

La caballa curada con ajoblanco de coco del restaurante Avenir. / Joan Cortadellas

Roger Viñas y Chesco Salrach seducen con platos en los que los fondos son primordiales y que vindican la fonda, la taberna y la bodega. Tras su visita al restaurante, Arenós resumía así su trabajo: "Es una cocina de fondo: una cocina con fondo. Úsense aquí las preposiciones a conveniencia porque me refiero a lo mismo: existe un trabajo de base". Puedes leer aquí la crónica de Avenir.

Maleducat

Los 'rigatoni' con liebre y trufa del restaurante Maleducat. / Joan Mateu Parra

Después de capitanear una vermutería con el mismo nombre, Jordi Marzo extiende manteles y cordialidad en un restaurante de La Bordeta a pocos metros del original y con un cocinero con el que Jordi, que estuvo en Petit Comitè y Roca Moo, ha compartido parte de su densa biografía laboral: Juanjo Rodríguez Thomas. Pau Arenós visitó Tramendu y aquí te explica cómo fue su experiencia.

Los Caracoles

Gambas al ajillo del restaurante Los Caracoles. / Los Caracoles

Desde que abrió sus puertas en 1835, este restaurante ha servido a un sinfín famosos que se han rendido a sus platos. Aquí recordamos lo mucho que disfrutaba Lenny Kravitz, por ejemplo, de las gambas al ajillo de Los Caracoles.

El Cafè de l'Acadèmia

El 'capipota', uno de los guisos de Cafè de l'Acadèmia. / El Periódico

Ha regresado después de tres años cerrado víctima de la pandemia. La resurrección llega de la mano del nuevo propietario, Grupo San Telmo (San Telmo, El Canalla, Palo Santo, Bistró Mató y Tantarantana), que a mediados de junio de 2024 levantó la persiana del emblemático establecimiento abierto en 1987. Como años atrás, es una casa de comidas que ofrece cocina catalana tradicional y platos y platillos mediterráneos bien hechos. Así se come ahora en El Cafè de l'Acadèmia.

La Fonda de Pirenaicas

Los macarrones de La Fonda de Pirenaicas. / Laura Guerrero

Miguel Puchol abre una fonda en Gràcia con incunables de la cocina catalana después de haber asentado el modelo de Mantequerías Pirenaicas. Sus fideos son sobresalientes y con una idea que les copiarán: la costilla parece sin hueso, 'sense feina'. Hay más platos, y aparecen en esta crónica sobre La Fonda de Pirenaicas.

Quirat

El 'suquet' de gambas de Quirat. / Enrique Marco

El Hotel InterContintental Barcelona se pone en manos de Víctor Torres, que ya tiene una estrella Michelin por Les Magnòlies (Arbúcies), para su restaurante gastronómico, que pretende convertirlo en un "referente gastronómico de la ciudad". ¿Cómo? Con menús repletos de creaciones minimalistas y cuidadas que el chef elabora con productos de temporada y de proximidad. Aquí tienes algunos de los platos que probamos en Quirat. Avenida de Rius i Taulet, 1.

Haddock

Un plato de escudella del restaurante Haddock de Barcelona / Instagram

"Bienvenido a la taberna canalla", dice Franc Monrabà cuando entras en su restaurante, que en su día fue Cata 1.81. Más tarde ampliará la idea: "Una taberna de 'luxe'". Palabras que enmarcan servilletas de papel y vajilla de la abuela. Sirve una 'escudella' cada viernes que le abarrota el local. Así se come en Haddock.

Can Ugal

La ensaladilla rusa con huevo frito de Can Ugal. / Zowy Voeten

El nombre del restaurante tiene guasa: léase al revés y saldrá cómo se llamaba el negocio que les precedió. ¡Lagunak! Era un clásico de Les Corts, un asador vasco caído bajo el rodillo de la pandemia. Conserva la curiosa estructura interior y las vigas que recordaban un caserío y la chuleta de vaca a la parrilla, pero el resto de las huellas del viejo negocio han sido pintadas. Ahora, es una casa de comidas seria con manteles y servilletas que ya ha visitado el entrenador del Barça Hansi Flick. Te cuenta todo Pau Arenós en la crónica que escribió sobre Can Ugal.

La Palma de Bellafila

La cigala con albóndigas de La Palma de Bellafila. / Pau Arenós

Las calles del Gòtic son pasto de turistas, así que arriesgar con un establecimiento que pivota en torno a los sesos de cordero, las costillitas de conejo o la oreja de cerdo confitada y frita en lugar de la crepe o la ‘hamburguesa boina’ (la ‘smash burger’ quiero decir) es como jugar al fútbol a la pata coja y marcar gol. Ese es el desafío de La Palma de Bellafila, hija de Bodega La Palma.

Agullers

El plato de macarrones con butifarra del restaurante Agullers. / Irene Vilà Capafons

Tres socios se han aliado para dar continuidad a un clásico del barrio de la Ribera: ‘esmorzars de forquilla’, ollas y el descorche de grandes vinos. Agullers.

Vint-i-quatre

Los 'rapets' con civet del Bar Vint-i-quatre. / Elisenda Pons

El Tapas 24 de Diagonal cambia de nombre y afina la carta, con cinco nuevos propietarios y con el exdueño, el chef Carles Abellan, como asesor gastronómico. "Es un bar, eh, pero un arreglado", precisa el chef sobre Vint-i-quatre.

Gresca Bar

El bikini de lomo y comté de Rafa Peña (Gresca). / Ferran Nadeu

Gresca y Gresca Bar son ahora un solo espacio y una misma carta: Rafa Peña se ocupa de platos que ofrecen «comodidad mental» al cliente. Aquí te explicamos qué se come y cómo se come en Gresca Bar.

