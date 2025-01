El fenómeno 'expat': ¿Barcelona está perdiendo su identidad gastronómica?

Dicen que no hay que pedirle peras al olmo pero, a veces, cuando el olmo se llama Barcelona, te da peras. Esta no es tierra de huevos Benedict ni de tostadas con aguacate, pero esa oferta ha acabado proliferando por la ciudad, que tiene un suelo fértil para la demanda de novedades gastronómicas que gustan al turista y al 'expat'.

Esto es así hasta tal punto que hoy la ciudad cuenta con un modelo de bar, cafetería o restaurante orientado principalmente al cliente internacional. Lo sabemos por la carta, que contiene platos que hoy, gracias a la globalización que también se extrapola a lo gastronómico, es posible encontrar en todo el mundo.

¿Su estilo? Una mezcla de recetas que gustan a todos, otras que se han hecho virales y clásicos de hotel y de la cocina anglosajona. Las lenguas locales a veces no están ni se les esperan y los precios suelen distar bastante de los que son habituales para el cliente autóctono.

Atair Trindade, brasileño afincado desde hace una década en Barcelona, es guía cultural y gastronómico para los turistas que la visitan y conoce bien cuáles son sus gustos. “El turista más explorador solamente quiere comer cocina local mientras que, en general, el resto suele hacer un 'mix': después de tres días en la ciudad le apetece una pizza, un 'ramen' o 'brunch'”. Y, por descontado, los encuentra porque en Barcelona la oferta de estos tres ítems no ha parado de crecer.

Un establecimiento del Gòtic. / Manuel Torres García (Unsplash)

Trindade diseña sus rutas para que los turistas conozcan bares y restaurantes auténticos “donde tendrán un contacto real e inesperado con la cultura local y donde cosas que salen del guion pueden suceder". "A día de hoy viajar consiste en hacer un montón de 'checks' y muchos tienen una experiencia estandarizada, pero cuando un turista sale del territorio conocido y se adentra a otros estilos de bares, en otros barrios, la magia sucede”. Opina que el turista busca cada vez más un buen servicio, no que sea en su lengua, y no quiere ser timado porque se ha informado mucho antes de viajar de cuáles son los precios de la ciudad.

Dar a conocer los lugares más auténticos puede ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser colonizados por las peticiones de los turistas, así como ver sus dinámicas y economías influidas por ellos, y terminar por expulsar a los locales. Sin embargo, que los turistas conozcan estos bares y restaurantes podría llegar a fomentar una demanda de estos, por lo que los lugares más antiguos, algunos en peligro de extinción, permanecerían, y los nuevos negocios pensarían en una oferta y un ambiente más 'nostrats' que permita prolongar y difundir la tradición gastronómica nacional.

En el centro de la ciudad y en Gràcia

“El equilibrio es un tema complicado. Hay una cuestión de flujo de turistas y también del tamaño de los bares. Pero, según veo, el gran volumen turístico aún está muy concentrado en el centro y en Gràcia. Cuento en los dedos los que realmente fueron a sitios en Sant Antoni o en Sant Andreu”, dice Trindade.

A su parecer, la oferta actual refleja que Barcelona es una ciudad internacional, pero eso no quiere decir que sean empresarios extranjeros los que están poblando la ciudad de una oferta destinada al turista. “Hay mucho prejuicio con la palabra 'expat' y pocos datos: ¿cuántos sitios de 'brunch' son realmente de dueños extranjeros? En la actual explosión de locales 'smash burgers', la mayoría de gerentes son nacionales”.

Ciudad 'expat friendly'

Para el gastrónomo, colaborador de Cata Mayor y copropietario de la Bodega Carol, Alberto García Moyano, la presencia de restaurantes para 'expats' responde a una cuestión esencial: “Barcelona es un destino favorito para el 'expat', y el 'expat' llama al 'expat'. Somos, mal nos pese, una ciudad 'expat friendly'. Aquí ven una masa suficiente de posibles clientes para su negocio. En mi opinión, muchos de ellos suelen ser extranjeros que lo enfocan a otros extranjeros, residentes o turistas”.

"Como en un Erasmus pero con capacidad económica"

Tal y como él los define, los 'expats' son “nómadas digitales, que están de paso, como en un Erasmus pero con capacidad económica, y cuando se cansan de Barcelona se van a otra ciudad. Otra cosa es el extranjero que ha llegado para vivir en la ciudad, que se adapta, se esfuerza por integrarse y quiere hacer su vida aquí”.

García Moyano, que también es abogado y ha vivido en carne propia distintos casos de presión inmobiliaria de bares históricos de la ciudad, que ha defendido ante el consistorio, explica que no por ser 'expats' tienen las cosas más sencillas en términos fiscales o legales.

Mejor acceso a los espacios inmobiliarios

“Pero generalmente, porque provienen de países con más capacidad económica y financiera, poseen más dinero. Eso ocasiona que contribuyan a la inflación: no tienen mucho reparo en aceptar pagar un importe alto por un local, ya que les parece más barato que en su país de origen y porque al estar destinados a turistas y 'expats', de mayor nivel adquisitivo que el público local, recuperarán esa inversión”. En definitiva, la única ventaja que poseen, que no es poca, es la de un mejor acceso a los espacios inmobiliarios, tal y como también sucede con la vivienda.

El cocinero Pablo Soler reflexiona sobre el concepto 'expat': “Es blanquear el concepto de inmigrante, de la persona que es superior en la tierra donde llega”. Define el restaurante de 'expats' como un negocio montado por alguien con un poder adquisitivo alto y que llega de un país con una renta per cápita superior para ofrecer lo que a esas personas les guste comer. “Es como el concepto McDonald’s, que ofrece lo mismo en todo el mundo y algo ‘seguro’ y cómodo”.

El ejemplo de Shanghái

Arguye que el impacto de este tipo de restaurantes sobre el ecosistema gastronómico de la ciudad no es lo peor: “Se abren porque es el resultado de haber vendido la ciudad a inversiones y a capital extranjero, y funcionan igual en todos lados, sacando provecho de una economía inferior”. Da el ejemplo de Shanghái, donde vivió y trabajó, para plantear esas dos ciudades que no se mezclan: la de los locales y la de los 'expats', para señalar que la mayoría de clientes no son locales.

Por descontado, se salvan algunas excepciones. “Las que intentan que su negocio esté acompasado con la ciudad, con el público local, con el entorno, y que no llega para aprovecharse de forma oportunista de un momento”, matiza García Moyano. Por suerte, como sucede en toda manifestación cultural, incluida la gastronomía, a una moda le sucede siempre su antagonista y contra el 'brunch' ha arremetido el tradicional 'esmorzar de forquilla', que había ido cayendo en decadencia a favor del 'egg-porn' y los batidos de chía.