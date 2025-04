Spaccanapoli abre una pizzería que te transportará directamente hasta Nápoles

Hablar de gastronomía napolitana es hablar de su plato emblemático compuesto por una base de harina, levadura, tomate San Marzano y mozzarella di bufala. Por supuesto, estamos hablando de la pizza. Pero no de una cualquiera, sino de aquella que se cocina lentamente en hornos de leña. De hecho, en Nápoles, la pizza no solo es comida, es su seña de identidad. Tanto es así que, en 2017, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Os han entrado ganas de disfrutar de la auténtica pizza napolitana? Pues no hace falta irse muy lejos, ahora llega a Barcelona el nuevo local de Spaccanapoli que va a centrar su carta en pizzas napolitanas y tapas. Además, este es el segundo restaurante de Daniele Armante en Barcelona y el primero ya le valió un reconocimiento como restaurante italiano en Barcelona comprometido con la autenticidad.

Esencia napolitana

Daniele, alma y motor de la marca, quiere trasladar la autenticidad de la pizza napolitana a través de la técnica del pizzaiolo. Con esta propuesta quiere reproducir con fidelidad los sabores de su tierra, Nápoles. Este nuevo espacio, que tiene previsto abrir sus puertas en dos meses, quiere ofrecer una experiencia gastronómica distinta, fresca, pero siempre fiel a las raíces del proyecto. A diferencia del otro local ubicado en Rec Comtal, la carta estará centrada exclusivamente en pizzas y tapas, creando un concepto ideal tanto para quienes buscan un aperitivo sofisticado como para los amantes de las pizzas gourmet. Además, sus responsables avisan que la carta de pizzas entre ambos locales será distinta. Con esta apuesta, el restaurante consigue adaptarse al ritmo de la Ciudad Condal: rápido, pero con gusto por los detalles.

Sin duda, el gran distintivo del nuevo local es el espacio para tapear, que busca que los clientes puedan disfrutar de un aperitivo antes de pedir las pizzas. Y es que, en pleno barrio del Eixample, Spaccanapoli respira autenticidad y crea una atmósfera pensada para que quieras quedarte, no es un sitio para comer y salir corriendo, sino para disfrutar, compartir y, sobre todo, repetir. De hecho, el primer Spaccanapoli que abrió en Barcelona ha recibido la visita de personajes como Michelle Yeoh o la hija de Maradona. ¡Nadie quiere perderse la auténtica cocina napolitana!

Visión de futuro

La próxima apertura del local en Pau Claris se suma al restaurante Spaccanapoli del Rec Comtal, pero este nuevo establecimiento forma parte del plan de expansión que contempla la inauguración de cinco nuevos locales en los próximos dos años. Por supuesto, manteniéndose fiel a su filosofía: ingredientes de primera calidad, recetas tradicionales, personal formado y una atención cuidada al detalle para que los clientes se sientan como si estuvieran en el mismísimo Nápoles.

Gastronomía napolitana / Spaccanapoli

Spaccanapoli no es solo un lugar donde se hace buena pizza, es una propuesta de valor para quienes quieren comer bien, sentirse como en casa y viajar hasta Nápoles sin salir de Barcelona.

Más información en: https://www.spaccanapolibcn.es/.