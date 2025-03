Bagá (Jaén) y La Finca (Elche) consiguen tres soles Repsol

La gala de entrega de los soles Repsol celebrada esta tarde en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife ha coronado dos restaurantes que beben del concepto casa de comidas: Bagá (Jaén) y La Finca (Elche) son los 'trisoleados' de la guía 2025 de la petrolera española. Ambos parten de productos cotidianos y sorprenden en las texturas o en la combinación de los ingredientes.

Pedro Sánchez, de Bagá, es uno de los cocineros más alabados por sus colegas, que van en peregrinación hasta su restaurante para probar una de las cocinas más inclasificables y magnéticas del panorama gastro. “Pienso más en lo que me va pidiendo el producto que en el plato, y trato de visualizarlo como si no lo conociera, sin prejuicios, para poder tratarlo de otra manera. Para mí, el sabor no lo es todo; en unos platos busco texturas; en otros, sensaciones o solo la acidez, la sal o el azúcar, al margen de lo demás", afirma.

La cocina emocional de Susi Díaz en La Finca, con 40 años de profesión, ha sido muy aplaudida: “Hacer un plato con el recuerdo es más importante que pensar en el futuro -ha asegurado-. Hay una receta de mi abuela que me hacía feliz, un escabeche de caballa, y le he dado vueltas para ponerlo al día con la técnica y el control de los tiempos de hoy, respetando el producto al máximo para que salga en plenitud a la mesa y solo con el aroma despierte al comensal”.

17 nuevos 2 soles Repsol

No queda ahí el balance de la guía de este año, pues ha habido 17 nuevos 2 soles Repsol, entre ellos cuatro catalanes: Enigma (Barcelona), Esperit Roca (Sant Julià de Ramis), Villa Retiro (Xerta) y L'Aliança d’Anglés (Anglés). Los otros 13 destacados son Alevante (Chiclana de la Frontera), Bakea (Mungia), Cebo (Madrid), Kamín (León), Kappo (Madrid), La Tasquería (Madrid), Laia Erretegia (Hondarribia), Lana (Madrid), Local de Ensayo (Murcia), Narru (Donostia), Poemas by Hermanos Padrón (Las Palmas de Gran Canaria), VelascoAbellà (Madrid) y Verdejo (Madrid).

71 establecimientos estrenan un sol

En la gala conducida por la actriz Toni Acosta y la presentadora Lorena Castell, la guía ha premiado con un sol 71 nuevos establecimientos, muchos de ellos en pueblos y muchos otros pequeños restaurantes regentados por cocineros jóvenes que acercan la cocina que han interiorizado en grandes casas con propuestas asequibles para todos los públicos, en muchas ocasiones con menús degustación de siete u ocho pases que no superan los 50 euros.

Soles sostenibles

Repsol ha entregado en la gala los soles sostenibles, que este año han sido para Ángel León (Aponiente, en El Puerto de Santa María), Ignacio Echapresto (Venta Moncalvillo, en Daroca de Rioja), Jordi Esteve (Nectari, en Barcelona) y Pedro Hernández (El Duende del Fuego, en Los Llanos).

Con las nuevas incorporaciones, un total de 789 restaurantes forman el universo de soles de la guía Repsol (44 con tres, 176 con dos y 569 con uno) y 1.488 recomendados (hay 208 novedades). Catalunya (115), Comunidad de Madrid (102), Andalucía (77), Euskadi (73), Comunitat Valenciana (65) y Castilla y León (58) son las regiones donde más soles brillan.