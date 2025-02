VÍDEO | "La gastronomía de Barcelona vive el mejor momento de su historia"

Dijo Carles Sans, conductor de la gala de premios Cata Mayor 2024 que aquello era una fiesta y toda la platea asintió. No se sabe hasta qué punto los invitados habrían hecho caso al actor cuando propuso en broma hacer una conga que llegara hasta la plaza de Catalunya, pero sí es cierto que el ánimo que se respiraba la noche del lunes en la sala Tete Montoliu del Auditori era de alegría.

Por muchas razones, pero la principal, la de fondo, era que la gastronomía de Barcelona vive el mejor momento de su historia. Y que medios como 'Cata Mayor', el canal gastronómico de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica contribuyen, y más de lo que imaginamos, a que mantenga o eleve el nivel porque crean interés entre el público que visita los restaurantes, que a su vez dan lo mejor de sí mismos dada la competencia que tienen.

Bastaba con departir unos minutos con los cocineros allí reunidos, que eran muchos y con muchas estrellas Michelin, y con otros miembros del sector para darse cuenta de que, sí, los gurmets podemos estar más que satisfechos, alegres, felices (incluso para montar una conga hasta la plaza de Catalunya) por el nivelazo del panorama gastronómico, con 'Cata Mayor' como testigo privilegiado que ayuda a difundirlo.

Tal fue la unanimidad, apenas sin matices. Reproducimos aquí sus reflexiones ante estas dos cuestiones: ¿en qué momento se encuentra la gastronomía en Barcelona? y ¿qué aporta un canal como 'Cata Mayor' a este ecosistema tan potente?

Jordi Otix y Patricio Ortiz

"La gastronomía en Barcelona se encuentra en el mejor momento de su historia. Hay datos objetivos que lo avalan, como la cantidad de estrellas Michelin, y premios como los de 'Cata Mayor', que reconocen el trabajo de cocineros y cocineras, dan fe del talento que hay actualmente en la ciudad".

"'Cata Mayor' aporta frescura, investigación, compromiso con la excelencia porque busca las cosas realmente interesantes y excelentes que hay en el territorio"

Eduard Xatruch (Disfrutar)

"Barcelona vive un momento fantástico, muy dulce. Hay restaurantes de todas las características con una calidad máxima y puedes encontrar desde establecimientos tradicionales que lo están haciendo la mar de bien hasta más gastronómicos que son punteros a nivel internacional".

"'Cata Mayor' da a conocer las nuevas aperturas que se producen y da visibilidad a todos. Plataformas como esta son muy importantes porque hacen que los restaurantes tengamos una forma de salir al exterior y darnos a conocer".

Paolo Casagrande (Lasarte)

"La gastronomía en Barcelona se encuentra en un momento fantástico, con cocineros con muchísimo talento y muchísimos restaurantes".

"La gastronomía es un sector que vive un movimiento constante y necesita canales como 'Cata Mayor' que ayudan a entender todo lo que pasa en la ciudad y en sus restaurantes".

Carme Ruscalleda (cocinera)

"Barcelona está en su punto máximo, 'on fire', y me refiero al mundo profesional de la cocina. Este no me hace sufrir, el que me hace sufrir es el de la cocina doméstica, que parece que está desapareciendo".

"Un canal como 'Cata Mayor' abre la cocina, enseña las técnicas y aquellos detalles para conseguir un buen resultado, así que ¡viva 'Cata Mayor'!"

Albert Adrià, en la gala de los premios Cata Mayor 2024. / Manu Mitru

Albert Adrià (Enigma)

"Barcelona vive la mejor época de su historia porque tenemos una combinación de todo tipo de gastronomía: restaurantes grandes, pequeños, baratos, caros, de cocina tradicional, moderna, con sabores internacionales...".

"Todo lo que sea hablar de gastronomía y comunicar lo que pasa en un mundo tan maravilloso como este me parece positivo. La tarea de divulgación de 'Cata Mayor' es importantísima porque acerca nuestro trabajo a la gente".

Ferran Adrià (cocinero)

"La ciudad está en un momento maravilloso, y lo dice la gente que viene de fuera. Estamos recogiendo los frutos de muchos años. Es una gastronomía muy diversa, con siete u ocho registros de alta cocina creativa y tradicional. Tengo una lista con unos 50 sitios en los que me muevo por Barcelona y que están muy bien".

"El éxito de la gastronomía catalana y española se debe en gran parte a la divulgación. Desde el principio, la prensa fue fundamental cuando comencé en El Bulli en los años 80. Sin la prensa no se llega al público. Ahora con las redes sociales es una revolución. Es muy positivo que existan estos canales tanto para los que cocinan y están en la sala como para quienes comen. Canales como 'Cata Mayor' son una muy buena herramienta para pasarlo bien, porque el primer principio que debe tener la gastronomía es el de hacerlo pasar bien".

Fina Puigdevall (Les Cols)

"Barcelona atraviesa un momento fantástico, con mucho potencial. Está muy viva porque abren muchos restaurantes nuevos".

"'Cata Mayor' aporta mucho porque da a conocer nuevos locales y anima a hacer cosas diferentes, desde un aperitivo o un vermut hasta una comida, una merienda o una cena, lo que sea".

"Barcelona está en un momento muy bueno, hay muchísimos locales nuevos y otros de hace mucho tiempo, y conviven diferentes generaciones que aportan muchísimo. Su gastronomía tiene mucha personalidad, y hay que ponerlo en valor".

"'Cata Mayor' pone en común diferentes puntos de vista y aporta momentos de reflexión".

Nandu Jubany y su mujer, Anna Orte, en la gala de los premios Cata Mayor 2024. / Elisenda Pons

Nandu Jubany (Can Jubany)

"Estamos impecables. En Barcelona hay más variedad que nunca, hay mucha oferta diferente, de manera que puedes probar nuestra cocina tradicional y una cocina foránea que nos está enriqueciendo".

"'Cata Mayor' ayuda a divulgar nuestro trabajo, hace que la gente quiera saber más porque la gente cada vez es más chafardera, nos pemite enseñar todo lo que hacemos en los fogones, nuestra pasión, nuestra cultura... Todo lo que haga 'fer bulir l'olla' nos hace más grandes".

Pere Monje (Via Veneto)

"Barcelona vive un momento extraordinario. Es una ciudad única porque, a todos los niveles de restaurantes, hay un talento y una variedad que la hacen diferente".

"'Cata Mayor' aproxima, de manera muy 'décontracté' [relajada], el restaurante y el hecho de cocinar a la gente. Tiene el tono y el dinamismo que ayudan a desmitificar nuestro sector".

Jordi Vilà y su mujer, Sònia Profitós, en la gala de los premios Cata Mayor 2024. / Manu Mitru

Jordi Vilà (Alkimia)

"Lo de Barcelona es un no parar de aperturas, con calidad y personalidad, y se puede comprobar año tras año. ¡Estamos a tope!"

"Un canal como 'Cata Mayor' es absolutamente necesario porque pone criterio y opinión contrastada frente a contenidos hechos sin base, frívolos incluso".

Oriol Ivern (Hisop)

"Todos decimos lo mismo pero es verdad: en Barcelona estamos en el mejor momento. Están surgiendo proyectos muy personales y con carácter propio, y eso siempre es interesante".

"'Cata Mayor' ofrece divulgación e información. Estamos en la era de la información y hay que transmitir lo que haces, así que se trata de una herramienta importantísima".

Iñaki López de Viñaspre (Grupo Sagardi)

"Barcelona ha recuperado por fin ese talante de gastronomía que tenía y que la ha caracterizado siempre, el de una ciudad gastronómicamente muy rica, con restaurantes tradicionales y nuevas propuestas, nuevas ilusiones. Vuelve a ser el sitio a donde la gente va a comer bien. Una ciudad maravillosa".

"'Cata Mayor' es fundamental para difundir todo lo que hacemos todos los días. Muchas veces estás metido en tu cocina creando platos y al final faltan panoramas como 'Cata Mayor', que nos permiten sacar a la calle lo que hacemos. Estos premios, además, son una grandísima iniciativa".

Alfred Romagosa (jefe de sala)

"Estamos en uno de los mejores momentos. Catalunya es Región Mundial de la Gastronomía y es cuando hay más restaurantes premiados, tanto con estrellas Michelin como con otras distinciones, en la historia de Barcelona".

"'Cata Mayor' ayuda a la difusión de nuestro oficio, y eso es importantísimo para llegar al máximo número de personas posible. Sin un canal como este aún estaríamos con el boca-oreja y nadie sabría de nosotros".

Carlota Claver (La Gormanda)

"En Barcelona vivimos un súper momento, un momento de lujo con muchas ganas de hacer bien las cosas, y nos lo están reconociendo. Tenemos mucho empuje y estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. ¡Así que para arriba!".

"'Cata Mayor' nos pone a todos al día, en el mapa, nos recomienda, nos hace salivar, nos hace cocinar... ¡No puede faltar 'Cata Mayor' en nuestra vida!".

Mireia Torres (directora de innovación y conocimiento de Familia Torres)

"Estamos viviendo una época esplendorosa, como se demuestra con el hecho de que Catalunya sea Región Mundial de la Gastronomía. Están surgiendo más restaurantes con estrellas Michelin, tenemos muy buen producto con el que los grandes chefs se expresan a través de su cocina y hacemos unos grandes vinos para acompañarla".

"'Cata Mayor' aporta mucho al sector porque premia la excelencia, como se ha visto con esta gala en la que se refleja el trabajo bien hecho en la gastronomía".

Carles Vilarrubí (presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia)

"Si miramos las estrellas Michelin, el nivel es extraodinario pero no es la única referencia: a nivel de gente joven y talento Barcelona está que explota. Cada año surge gente nueva con una calidad y una diversidad extraordinarias".

"Sería imposible entender el éxito de la gastronomía de hoy en Barcelona y Catalunya sin los medios de comunicación y la preponderancia que dan a nuestra gastronomía, al producto de proximidad y a la problemática del campo porque la restauración es su punto de venta".