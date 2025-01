Cuatro de cada diez empleos en España están relacionados con la gastronomía, según un estudio

El sector de la gastronomía española representó en 2023 un 27% del PIB nacional, con una contribución económica que alcanzó los 374.000 millones de euros, y un 37% del mercado de trabajo español, al generar y mantener un total de 7,2 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

Son datos del informe 'Gastronomía española: impacto y tendencias de un ecosistema clave para la economía', presentado este lunes en Madrid y elaborado por la Real Academia de Gastronomía y KPMG, que analiza situación del sector gastronómico español y su contribución a la economía y el empleo del país, así como los principales retos a los que se enfrenta.

Casi 750.000 compañías

El estudio muestra una tendencia creciente de la gastronomía española y su consolidación como uno de los principales motores económicos del país, con niveles récord, y arroja que actualmente casi 750.000 compañías españolas operan en el ecosistema gastronómico, lo que significa que una de cada cinco firmas (21%) pertenecen a este área.

En la presentación del informe, al que han acudido representantes políticos y empresariales del sector, se ha destacado a España como un referente global en gastronomía, como muestra el hecho de que sea el país con más restaurantes y chefs distinguidos como los mejores del mundo en la edición 2024 de los premios 'The World’s 50 Best Restaurants' y 'The Best Chef Awards', o por la calidad de sus productos, como el vino o el aceite, que acumulan numerosos premios y reconocimientos internacionales.

Una gastronomía que se exporta al mundo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado la "gran calidad" de los productos españoles, que ha asociado al "trabajo, inversión y esfuerzo" de los trabajadores de toda la cadena de valor de los productos gastronómicos: "A ese pastor, a ese agricultor que lo está haciendo en su campo y también a quien nos lo lleva a la mesa y a un lugar de excelencia".

Uno de los principales motores de la gastronomía española es su internacionalización, evidenciada por un crecimiento del 88% de las exportaciones agroalimentarias entre 2013 y 2023, año que marcó un hito histórico, al alcanzar un récord de 66.800 millones de euros en exportaciones.

Creciente demanda de productos sostenibles y ecológicos

Este impulso se ha manifestado en la creciente demanda de productos sostenibles y ecológicos, con la dieta mediterránea como máximo exponente. Enrique Porta, socio responsable de Consumo y Retail de KPMG en España, ha hecho hincapié en la importancia de que las empresas agroalimentarias españolas elaboren "productos de calidad, más saludables y con cualidades nutricionales diferenciales", capitalizados por el "creciente interés internacional por nuestro estilo de vida".

El informe atribuye el éxito del sector gastronómico, además, al auge del turismo, pues la gastronomía se ha erigido como el tercer principal atractivo turístico por detrás del clima y el ocio, lo que se refleja en el hecho de que los turistas internacionales que visitaron España gastaron en 2023 más de 17.000 millones de euros en gastronomía, un 24% más que antes de la pandemia.

Los retos del futuro

En el análisis, los representantes del ámbito gastronómico han apuntado los principales retos que afrontarán en los próximos años, entre los que destaca la falta de relevo generacional en el sector primario y sus problemas para atraer y fidelizar talento.

Unas dificultades que se trasladan también al sector culinario. "Es un sector muy, muy duro", explica Ferran Adrià, presidente de El Bulli Foundation, que denuncia la "falta de becas" para adquirir la formación adecuada ante el elevado nivel que exige la alta cocina: "Tienes que tener una formación estratosférica".

A este reto humano, dice el informe, se suman los desafíos del cambio climático y sostenibilidad, que incluyen las afecciones en las cosechas, las movimientos migratorios de especies marinas o el desperdicio alimentario; y la necesaria incorporación de nuevas tecnologías en toda la cadena de valor como palanca para el impulso de la gastronomía española.