3 buenos planes gastro para el finde en Barcelona: Meat & Fire, la ruta del Paquito y The time is now

Nadie podrá decir que Barcelona es poco activa a nivel culinario y enológico. Son tantas las citas que tienen la gastronomía y los vinos como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Ambiente de una edición anterior del festival Meat & Fire. / El Periódico

Meat & Fire (Barcelona, hasta el 15 de junio)

El festival internacional que reúne a los mejores parrilleros y parrilleras del mundo en el Moll de la Fusta contará este año con reconocidos chefs nacionales e internacionales. En el cartel de más de 30 expertos del fuego, la brasa, la parrilla y los ahumados, destacan figuras como Genevieve Taylor, experta en cocina al fuego y barbacoa (Bristol Fire School, en Londres); Hideki Matsuhisa (Koy Shunka, Ikoya), que fusiona sus raíces japonesas con los productos de su entorno; Davide Peca, que en Abruzzo (KM 431) domina los sabores de la tradición; y Juan Sahuquillo y Javier Sanz (Cañitas Maite, Oba-), que pese a su juventud se han convertido en la sensación del momento gracias a su talento y visión de la cocina manchega.

Hay un 'marketplace' con productos artesanales relacionados con el mundo de la carne y la parrilla, demostraciones culinarias, clases maestras en las que los chefs compartirán sus conocimientos y música en directo. Las entradas cuestan a partir de 10 euros, con una copa de cristal del festival no retornable.

Paquito de Bodega Montferry. / El Periódico

La ruta del Paquito (varias poblaciones catalanas, hasta el 30 de junio)

Más de 200 bares y restaurantes de 15 ciudades españolas participan en la ruta gastronómica del Paquito ofreciendo sus originales versiones para acercar la carne de cordero al público en formato bocadillo. Se puede probar en dos localidades catalanas: Barcelona (Acero, Achaar Bar, Atipical, B de Bocata, Bar Eixample, Bodega Montferry, Borneta, Casa Pepi, Casa Xica, Catacroquet, Chula Vista, Contracorrent, Culkin, Dillos, Dos Pebrots, El Baretu, Entrepanes Díaz, La Mafia Mexicana, Los Tortillez, Mani, My Fucking Restaurant, Ovante, Pepino, Reversible, Rooster & Bubbles, Sagàs, Sal Mar, Tres Porquets, Warike y Xeixa) y Tremp (Café d'Espanya, Casa Badia, Les vidrieres, Cal Borrell, Lo buenos y Tapes i vins). Puedes consultar todos los locales participantes en www.buscandoapaquito.com.

Habrá finales regionales del concurso al Mejor Paquito, que se celebrarán en junio. Los ganadores de cada región competirán en otoño por alzarse con el título de Mejor Paquito de España.

The time is now (Barcelona, 14 de junio)

El parque de las Tres Xemeneies acoge a las 12.00 horas The time is now, una jornada de debate y reflexión organizada por Slow Food Barcelona que pretende concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de reducir el impacto ambiental mediante hábitos de vida sostenibles y un consumo alimentario responsable. El acto cuenta con la participación de Carlo Petrini, fundador del movimiento internacional Slow Food; Mireia Barba, presidenta de la Fundació Espigoladors, y Jorge Moleros, de la Red de Municipios por la Agroecología.

La jornada coincide con la celebración del 10º aniversario del Mercat de la Terra, uno de los primeros mercados de productores locales con carácter semanal en Barcelona, donde se puede encontrar productos de proximidad como fruta, verdura, lácteos, carnes, miel, pan, aceite, vino y conservas. De 10.30 a 11.30 se lleva a cabo un taller gratuito de fermentación creativa para hacer 'kimchi' con piel de sandía y a las 13.00 horas, una paella popular al ritmo de la música de un 'dj'.